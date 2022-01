Czy właściciele fotowoltaiki muszą wysyłać oświadczenia, aby dalej rozliczać prąd na starych zasadach?

Wielu obecnych prosumentów obawia się, że jeżeli nie wyślą pisemnych oświadczeń o pozostaniu przy obecnym systemie opustów to automatycznie, bez ich zgody i wiedzy, zostaną im zmienione zasady rozliczania prądu z fotowoltaiki na net-billing od lipca 2022 r. Zwróciliśmy się o wyjaśnienie do MKiŚ.

Wielu właścicieli przydomowych instalacji fotowoltaicznych zgłasza się do redakcji Farmera z nietypowym pytaniem - czy muszą wysyłać jakiekolwiek zgłoszenia (do swoich sprzedawców energii), potwierdzające że nie chcą zmieniać obecnego systemu rozliczenia prądu z fotowoltaiki opartego na systemie opustów (net-meteringu). Skąd takie pytanie?

Otóż w ostatnim czasie Internet, jak i portale social media zalało wiele postów i filmików, w których użytkownicy instalacji fotowoltaicznych przestrzegają innych prosumentów, że jeżeli nie wyślą pisemnego oświadczenia o woli pozostania przy systemie opustów to z automatu zostanie on im zmieniony na nowy, mniej opłacalny, system net-billingu.

Opierają oni swoje obawy o znowelizowany art. 4 ust. 1b, ustawy o OZE, który zobowiązuje do wysyłania pisemnych oświadczeń.

Dlatego też zwróciliśmy się bezpośrednio z tym pytaniem do Wydziału Komunikacji Medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

Czy zgodnie z znowelizowaną ustawą o OZE obecni właściciele domowej fotowoltaiki powinni wysyłać oświadczenie do sprzedawców energii, że chcą rozliczań prąd produkowany z fotowoltaiki na starych zasadach (net-metering) bo w przeciwnym wypadku jeżeli tego nie zrobią to automatycznie od lipca 2022 r. będą rozliczani na nowych zasadach net-billingu? Jeżeli musza wysłać takie oświadczenie to do jakiego terminu mają czas aby to zrobić?

Ustawa o OZE nie wymaga wysyłania pisemnych oświadczeń?

Poniżej prezentujemy odpowiedź od ekspertów MKiŚ dotyczących znowelizowanego art. 4 ust 1 b ustawy o OZE.

"Nowe regulacje nie wprowadzają obowiązku dla obecnych prosumentów, korzystających już z systemu opustów, do przekazywania oświadczeń w sprawie dalszego funkcjonowania na tych zasadach. Założeniem jest uwzględnienie praw nabytych prosumentów, aby mogli oni nadal korzystać z dotychczasowych rozliczeń bez składania dodatkowych oświadczeń."

Czemu więc mają służyć zapisy zawarte w art. 4 ust 1 b?

Eksperci MKiŚ tak odpisali naszej redakcji:

"Tylko w przypadku, gdy prosument korzystający z systemu opustu chciałby zmienić system rozliczeń na net billing (rozliczenie z uwzględnieniem wartości rynkowej energii elektrycznej), będzie miał obowiązek złożenia oświadczenia do sprzedawcy energii (podstawa prawna: art. 4 ust. 1b ustawy o oze, który wchodzi w życie 1 kwietnia 2022 r.)."

Z wypowiedzi ekspertów MKiŚ wynika, że obecni właściciele instalacji fotowoltaicznych wysyłają dobrowolnie pisemne oświadczenie do sprzedawców energii ,jeżeli chcą zmienić obecny system opustów na nowy system rozliczeń prądu z fotowoltaiki, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.

