Czy wystarczy zgłoszenie do operatora sieci dystrybucyjnej, aby rozliczać fotowoltaikę na starych zasadach?

Nowi inwestorzy mają wątpliwości, czy do 31 marca 2022 r. wystarczy złożyć poprawne zgłoszenie do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci, aby przez 15 lat rozliczać prąd w systemie opustów. Sprawdź, co odpowiedziało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Nasza redakcja zgłosiła się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z pytaniem czy aby zdążyć przed likwidacją systemu opustów czyli do 31 marca br. trzeba podłączyć nową instalacji fotowoltaiczną do licznika dwukierunkowgo i wyprodukować prąd czy wystarczy tylko złożyć poprawne zgłoszenie do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci?

Jak wiemy od 1 kwietnia 2022 r. zmieniają się całkowicie zasady rozliczania prądu z fotowoltaiki

Dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy wejdą do systemu przed 1 kwietnia 2022 r., mają zagwarantowane prawa nabyte.

Oznacza to że będą oni mogli korzystać z preferencyjnego systemu opustów przez 15 lat Jednak wcześniej, czyli w 2021 r., MKiŚ odpowiadał, że w tym wypadku będzie się liczyć termin wytworzenia w instalacji PV i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh.

Czy to się zmieniło po nowelizacji ustawy o OZE, wokół której toczyła się prawna batalia?

Zapytaliśmy o to jeszcze raz ekspertów Ministerstwa Klimatu i Środowiska po tym jak ustawa o OZE została uchwalona Parlament i podpisana przez Prezydenta RP.

Liczy się jednak tylko prawidłowe zgłoszenie do OSD

Jak nas poinformowali nas eksperci z Wydziału Komunikacji Medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z 29 października 2021 r. wprowadziła od 1 kwietnia 2022 r. dla nowych prosumentów system wartościowego rozliczenia energii wyprodukowanej przez prosumenta, tj. net-billing, w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo wg ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

- Dotychczasowi prosumenci jak również ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów, z którego będą korzystać przez 15 lat (podstawa prawna – art. 4d ust. 2 ustawy o oze) - potwierdzili eksperci z Wydziału Komunikacji Medialnej

Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Oznacza to, że warunkiem uzyskania prawa do rozliczenia w systemie opustu jest dokonanie kompletnego i poprawnego zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej w terminie do 31 marca br.

- Bez znaczenia dla nabycia tego prawa jest wymiana licznika, przyłączenie mikroinstalacji, wytworzenie energii elektrycznej oraz przekazanie jej do sieci. Są to czynności techniczne, które wpłyną na moment rozpoczęcia działalności prosumenckiej, jednak pozostają bez wpływu na nabycie prawa do rozliczania się w systemie opustu - zapewnili nas eksperci z Wydziału Komunikacji Medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.