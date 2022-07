Zgodnie z przegłosowaną Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, dopłaty czy też rekompensaty obejmą zakup węgla opałowego, brykietu lub peletu zawierającego 85% węgla kamiennego. Czy ekogroszek także będzie objęty rządowymi dopłatami? Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Dopiero po wejściu w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw będą obowiązywać dopłaty rządowe przy zakupie do 3 ton węgla opałowego. Zakupiony już teraz węgiel opałowy nie jest objęty systemem rekompensat rządowoych.

Przepisy ustawy będzie stosowało się do następujących paliw stałych: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Ekogroszek jest produkowany z węgla kamiennego więc także będzie objęty dopłatami rządowymi do 3 ton.

Jak podało MKiŚ przepisy dotyczące rekompensat rządowych do węgla opałowego powinny wejść w życie w lipcu br., jednak nie wcześniej niż po opublikowaniu tej ustawy w dzienniku ustaw.

Sejm uchwalił 23 czerwca br. ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, który ma zagwarantować właścicielom gospodarstw domowych możliwość zakupu do 3 ton taniego węgla opałowego.

Jednak czy osoby ogrzewające domy "eko" groszkiem będą mogły liczyć na zakup 3 ton taniego ekogroszku w ramach rządowych dopłat czy też rekompensat? Z tym pytaniem zwróciliśmy się wprost do ekspertów z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jakiego rodzaju węgiel opałowy objęty jest rządowymi rekompensatami?

Odpowiedź ekspertów z MKiŚ nie daje bezpośredniej odpowiedzi na pytanie czy ekogroszek też będzie objęty dopłacimy rządowymi

- przepisy ustawy będzie stosowało się do następujących paliw stałych: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego - odpowiedzieli nam eksperci MKiŚ.

Nie będzie więc dopłat do pelletu wyprodukowanego z drewna ponieważ nie został jest objęty embargiem a ponadto nie zawiera conajmniej 85% węgla kamiennego.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 uchwalonej przez Sejm ustawy jej przepisy będą stosowane do paliw stałych wydobytych, wyprodukowanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzonych w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedawanych gospodarstwom domowym od dnia wejścia w życie ustawy.

Oznacza to że za węgiel już kupiony przed wejściem ustawy w życie nie będzie objęty rekompensatami rządowymi.

Jednak zbrakło nam bezpośredniej odpowiedzi czy paliwa opałowe typu ekogroszek także będą objęte dopłatami?

Ekogroszek to węgiel kamienny tylko w "czystej" postaci

Ekogroszek produkowany jest z węgla kamiennego o wysokiej kaloryczności. Po prostu, duże bryły węgla kruszone są na drobniejsze elementy, które przesiewa się na sitach, aby uzyskać wielkość ziarna od 5 mm do 25 mm.

Dodatkowo proces produkcji ekoroszku może wymagać zmieszania różnych rodzajów węgla, aby uzyskać odpowiednią jego kaloryczność.

Następnie "ekogroszek" jest przedmuchiwany, aby usunąć z niego pył i miał węglowy (źródło większego zanieczyszczenia przy spalaniu). Ekogroszek jest też suszony aby uzyskać finalną wilgotność wyrobu na poziomie 5-10%

- Ekogroszek jest traktowany jako zwykły węgiel i zostanie objęty dopłatami. Dopłaty będą zarówno do węgla krajowego jak i importowanego. Cena zawsze będzie taka sama niezależnie czy będzie to miał, kostka czy ekogroszek - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl.

Jednym słowem, ekogroszek to przetworzony węgiel kamienny, a więc spełnia on już definicję paliw opałowych zawartych w art. 1 ust. 2 uchwalonej ustawy o rekompensatach i będzie objęty rządowymi dopłatami, ale dopiero po wejściu w życie ustawy.

Kiedy ustawa o rekompensatach rządowych do zakupu węgla wejdzie w życie?

To bardzo ważna informacja, gdyż dopóki ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw nie wejdzie w życie, czyli Prezydent RP nie podpisze ustawy i nie zostanie ona opublikowana w dzienniku ustaw to nie będzie żadnych rekompensat do sprzedawanego węgla opałowego, ekogroszku, czy peletu lub brykietu w 85% wyprodukowanego na węglu kamiennym.

Co mogą zrobić właściciele gospodarstw domowych? Mogą próbować zakupić węgiel opałowy ekogroszek i brykiet z PGG czy Tauronu w dedykowanych e-sklepach lub przez dostawców PGG, albo zaczekać na wejście w życie ustawy. Kiedy ona planowo ma wejść?

- Możliwość zakupu w systemie rekompensat będą miały gospodarstwa domowe. Przepisy dotyczące rekompensat powinny wejść w życie w lipcu br. - prognozują eksperci MKiŚ.

Oznacza to że rządzący spieszą się aby w jak najszybszym trybie ogłosić ustawę aby weszła ona w życie jeszcze w lipcu br.