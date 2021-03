Czym nie powinno się palić w kotle grzewczym?

Wiosenne przymrozki zmuszają właścicieli do ciągłego ogrzewania domów, szczególnie w czasie nocy, kiedy to temperatury spadają poniżej zera. Może pojawić się pokusa aby zamiast dobrego, wskazanego przez producenta opału, użyć tańszych zamienników do ogrzania domu. Czy warto?

Rodzaj paliwa, jakim powinniśmy palić w piecu lub kotle, określa najczęściej producent urządzenia grzewczego. Informacje na ten temat znajdziemy w instrukcji obsługi. To ważne, ponieważ należy używać określonego surowca o określonej wielkości, co pozwoli na efektywne ogrzewanie i nie uszkodzi instalacji w dłuższej perspektywie.

Dobierając nieodpowiedni materiał, możemy narazić się na dodatkowe koszty związane z koniecznością użycia większej ilości paliwa przy niewielkich efektach grzewczych. Ważnym parametrem jest ziarnistość, czyli wielkość bryłek opału.



Z zasady spiekalność, czyli tendencja do tworzenia się spieków (kamiennych brył, które mogą uszkodzić piec lub kocioł) powinna być jak najniższa. Natomiast wartość opałowa (kaloryczność) odwrotnie, jak najwyższa, ponieważ gwarantuje efektywne ogrzewanie.

Jej wysoka wartość pozwala użyć mniej paliwa, by ogrzać budynek, tym samym generuje oszczędności w gospodarstwie domowym.

Jak nieprawidłowo dobrany opał może uszkodzić kocioł grzewczy?

Wybierając opał o nieodpowiednich parametrach, będziemy musieli używać go więcej, przeciążając instalację i ryzykować powstaniem spieków lub zbyt dużej ilości pyłu. Ważne jest również, by nie używać opału bogatego w siarkę. Z jednej strony jest on bardzo szkodliwy dla środowiska, a z drugiej przyczynia się do korozji instalacji w wyniku działania kwasu siarkowego.

Kupując węgiel i sprawdzając jego wartość opałową, warto upewnić się, czy przez przypadek nie sprawdziliśmy jego ciepła spalania. To zupełnie inna wartość. Ciepło spalania mówi nam o całkowitej ilości ciepła uzyskiwanej podczas spalania danego węgla, włącznie z ciepłem, które można uzyskać ze spalin czy kondensacji pary wodnej. Jak łatwo można się domyślić, jest to wartość wyższa, niż wartość opałowa, do której nie wlicza się tych czynników.

Jak dobrać dobre paliwo do pieca grzewczego?

Warto pamiętać, że obowiązujące przepisów zabraniają palenia w piecu materiałami do tego nieprzystosowanymi, które przyczyniają się do powstawania smogu i zanieczyszczeń środowiska.

Materiały tego rodzaju zostały częściowo zdefiniowane w regionalnych ustawach antysmogowych. Są to między innymi węgiel brunatny, muł węglowy i wszelkiego rodzaju materiały przetworzone, tworzywa sztuczne, impregnowane i lakierowane drewno czy płyty wiórowe.



Wybierając opał powinniśmy pamiętać, by był dostosowany do naszej instalacji grzewczej i był naturalnym, nieprzetworzonym surowcem. Takie działanie stanowi nasz wkład w czyste środowisko i gwarantuje długowieczność pieca.