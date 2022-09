Koszt przewiezienia 3 ton węgla PGG do KDW koło Katowic może wynieść ok. 600 zł zaś do KDW w Łodzi niepełne 300 zł. Od czego to zależy? Foto. PGG Polska

Działa już ponad 60 Kwalifikowanych Dostawców Węgla, u których odbierzemy po "niższych" kosztach transportu węgiel z kopalni PGG. Co ich wyróżnia? Cena transportu. Okazuje się, że za przewiezienie 3 ton węgla zapłacimy od 300 zł do nawet 2 tys. zł. I jak przekonuje ekspert odległość punkt odbioru od kopalni PGG nie ma znaczenia. Dlaczego w niektórych punktach odbioru transport węgla PGG kosztuje tak drogo?

Od 21 września br. działa już ponad 60 kwalifikowanych dostawców węgla PGG. A sieć ciągle się powiększa. PGG zakłada, że docelowo będzie działało ponad 100 dostawców.

PGG zapewnia, że warunek jaki stawia przewoźnikom KDW PGG to zagwarantowanie klientom niskich, korzystnych cen za transport węgla PGG.

Za transport 3 ton zapłacisz od 300 zł do prawie 2 tys. zł. Ceny te mają być uzależnione od tonażu, odległości od kopalni, tonażu i kierunku, Jednak nie widać tego przełożenia np. odległości przewiezienia węgla z kopalni do punktu odbioru KDW PGG na cenę transportu.

Koszt przewiezienia 3 ton węgla do KDW koło Katowic może wynieść ok. 600 zł, zaś do KDW w Łodzi np. niepełne 300 zł.

Pierwsze składy KDW pojawiły około miesiąca temu, w ostatnim dniu sierpnia br.. Od tego czasu PGG zawarła umowy już z 60 firmami w praktycznie większości województw.

KDWPGG odpowiada jedynie za nie zawsze tani transport węgla PGG

Jak podaje PGG jedynym zadaniem KDW jest transport węgla kupionego przez klientów indywidualnych w e-sklepie PGG do składów rozmieszczonych bliżej domu odbiorcy na terenie całego kraju. KDW nie zajmują się sprzedażą węgla z PGG.

Sieć KDW PGG S.A. ma za zadanie ułatwić kupującym w e-sklepie odbiór zamówionego węgla bez konieczności samodzielnego organizowania transportu.

Już działa 60 Kwalifikowanych Dostawców Węgla współpracujących z PGG. Docelowo ma być ich nawet ponad 100. Źródło: PGG, Google

Na życzenie klienta e-sklepu PGG i za dodatkową opłatą KDW dowiozą opał ze składu pod adres domowy. Jak podaje PGG nazwy powiatów, na których terenie wykonanie tej dodatkowej usługi jest gwarantowane przez dany skład KDW, znajdziemy w bazie Kwalifikowanych Dostawców Węgla, które podane są na stronie e-sklepu.

Od czego są uzależnione stawki transportu węgla z PGG przez KDW?

Przechodzimy do najistotniejszej kwestii - cen dostawy węgla z kopalni PGG. Jak zauważa ekspert JAkiEkogroszek.pl ceny dostawy węgla z kopalni do KDW powinny by uzależnione od odległości, tonażu i kierunku przewozu

Najważniejszy warunek, jaki postawiła PGG przewoźnikom KDW, polega na zachowaniu niskich, korzystnych cen transportu węgla. Ceny przewozu ustalane przez KDW mają należeć do najniższych na krajowym rynku. Jak podaje PGG, zależą one od odległości, tonażu, kierunku i są wyliczane oraz podawane każdorazowo przed złożeniem zamówienia na węgiel w e-sklepie PGG. Czy rzeczywiście tak jest?

- Taka informacja została opublikowana na stronach spółki. Wydaje się, że tonaż nie powinien mieć znaczenia. Kierunek również. Po naniesieniu kosztów dostaw na mapę, nie widać też jasnej korelacji przy odległościach - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl.

- Ceny są mocno zróżnicowane. Są punkty gdzie za dostawę zapłacisz 300 zł (kolor zielony na mapie JAkiEkogroszek.pl), są i takie gdzie koszty dochodzą do 2 tys. zł. (kolor czerwony na mapie JAkiEkogroszek.pl) - podkreśla ekspert JAkiEkogroszek.pl

Za dostawę węgla z PGG do punktu KDW zapłacisz ok. 300 zł (kolor zielony na mapie JAkiEkogroszek.pl), ale i są takie punkty, gdzie koszty dochodzą do 2 tys. zł/3 tony węgla (kolor czerwony na mapie JAkiEkogroszek.pl). Źródło: JakiEkogroszek.pl

PGG podaje w komunikacie, że koszt dostawy jest wyliczany oraz podawany każdorazowo przed złożeniem zamówienia na węgiel w sklepie.

- Ostatnie sesje wskazują jednak, że ceny są stałe, przynajmniej na razie. Byłoby wskazane, aby pozostawić możliwość konkurencji między dostawcami, a ceny były publicznie dostępne - dodaje ekspert JakiEkogroszek.pl.

Każdy kwalifikowany dostawca węgla KDW jest zobowiązany dostarczyć węgiel we wskazanych przez PGG powiatach.

- Jest to jednak dodatkowo płatna usługa. Warto zajrzeć na stronę internetową składu. Czasami można tam znaleźć cennik usług dodatkowych. Niektóre firmy już teraz zwiększają obszar działania. Dają np. możliwość spakowania węgla do worków lub big bag i wysłania kurierem. W niektórych przypadkach jest to korzystniejsza opcja - podsumowuje ekspert JakiEkogroszek.pl