Michał Skorupa, prezes E.ON Foton i prelegent NWwR 2022 odpowiedział skąd biorą się tak wysokie ceny i marże przy sprzedaży energii elektrycznej. Jak podkreślał ekspert, przyczyną wyższych marż nie są tylko braki węgla wykorzystywanego do wytwarzania prądu, a nieprzewidywalność rynku energetycznego.

W trakcie NWwR 2022, Michał Skorupa, prezes E.ON Foton Polska, Grupa E.ON podkreślał że mechanizmów wsparciach OZE jest dużo. Jak podkreślał ekspert i prelegent NWwR 2022 bardziej kluczowe jest przeliczenie, który rodzaj wsparcia do OZE jest inwestycyjne najbardziej opłacalny bo to ma ogromny wpływ na czas zwrotu inwestycji np. w panele fotowoltaiczne.

- Dzisiaj mamy tak wysokie ceny energii jeżeli nie byłoby rządowych programów wsparcia i dotacji na OZE to i rak inwestowanie w OZE są naprawdę intratną inwestycją. Porównując ceny za gaz i za energię my już nie wrócimy do poziomu 200 zł za 1 MWh i raczej trzeba się przyzwyczajać do tych wyższych cen - zauważał Michał Skorupski, prezes E.ON Foton.

Dlaczego ceny energii elektrycznej tak podskoczyły?

Michał Skorupa, prezes E.ON Foton Polska, Grupa E.ON stwierdził że głównym problemem rynku energii nie są tylko rosnące ceny prądu, ale bardziej nieprzewidywalność dynamiki ich zmiany. Zarówno przedsiębiorcy, producenci rolni, jak i producenci energii (sprzedawcy) nie są w stanie przewidzieć nienaturalnym skokom cen energii na rynku TGE, dlatego zabezpieczają się przed ich nieprzewidywalnością.

W sytuacji kiedy jednego dnia na notowaniach na giełdzie mamy cenę energię 1700 zł/MWh na rynku spotowym, a następnego dnia wynosi ona do 3 tys. zł za 1 MWh to każde przedsiębiorstwo energetyczne zawiera z klientem umowę na dostarczenie energii na cały rok musi ustalić taką cenę i marże aby było to opłacalne.

Problemem są 2 aspekty po pierwsze dążenie do zdjęcia obligo giełdowego, które organiczny transparentność rynku energetycznego. A drugi aspekt to tak gigantyczne wahania notowań cen na rynku spotowym. Analitycy przedsiębiorstw energetyczne nie są w stanie przewidzieć jak ta cena będzie kształtowała się faktycznie przez dłuży okres czasu z powodu nieprzewidywalnych wahań na rynku. Przedsiębiorstwa energetyczne więc będą podnosić ceny i marże energii elektrycznej w celu zminimalizowania ryzyka straty z powodu podpisywana umów długoterminowych z klientami, w których stawki cen prądu pozostają niezmienne przez rok - podkreślał Michał Skorupa, prezes E.ON Foton Polska, Grupa E.ON

Prowadzi to z jednej strony do narzucania zbyt wysokich marż przez sprzedaży energii, co coraz mocniej odczuli przedsiębiorcy i producenci rolnej. Z drugiej zaś strony prowadzi to do zamrażania kapitału przez prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, aby przygotować się na pokrycie zbyt wysokich i nieprzewidywalnych kosztów rosnących cen prądu.