Do kiedy musisz wymienić starego "kopciucha" na ekologiczny piec?

Od kiedy jest obowiązek wymiany starego pieca lub kotła na węgiel lub nawet drewno? Odpowiedź na to pytanie zależy od miasta lub województwa, w którym mieszkasz. Podajemy terminy, do kiedy masz czas na usunięcie starego kotła i zakup nowego.

Właściwie, jeszcze tylko w 3 województwach (podlaskie, warmińsko-mazurskie, opolskie) nie ma obowiązku narzuconego odgórnie, co do wymiany starych pieców, potocznie nazywanych kopciuchami w celu ogrzania domu.

Jednak i to się zmieni, gdyż w przypadku woj. warmińsko-mazurskiego projekt uchwały antysmogowej został już przygotowany i jest na etapie konsultacji społecznych.

Pamiętajmy, że w przypadku woj. opolskiego obowiązuje uchwała antysmogowa ograniczająca użycia stałych paliw (węgiel kamienny i drewno) oraz zakazująca użycia węgla brunatnego do ogrzewania domów.

Sprawdź, do kiedy musisz wymienić stary piec?

Wymiana starego pieca do 01.01.2022 r:

woj. podkarpackie

woj. śląskie

Wymiana starego pieca do 01.01.2023 r.:

woj. łódzkie

woj. małopolski

woj. mazowieckie

Wymiana starego pieca do 01.07.2023 r.:

woj. świętokrzyskie

Wymiana starego pieca do 01.01. 2024 r.:

woj. kujawsko-pomorskie

woj. lubelskie

woj. wielkopolskie

woj. zachodniopomorskie

Wymiana starego pieca do 01.07.2024 r.:

woj. dolnośląskie

Wymiana starego pieca do 01.09.2024 r.:

woj. pomorskie

Wymiana starego pieca do 01.01.2027

woj. lubuskie

Sprawdź do kiedy musisz wymienić stary piec. Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Dlaczego mieszkańcy woj. podkarpackiego czy śląskiego muszą wymienić stary piec już w 2022 r. a osoby mieszkające w woj. lubuskim mogą odroczyć ten wydatek do 1 stycznia 2027 r.?

Wszystko zależy od uchwalonych uchwał antysmogowych

To właśnie uchwały antysmogowe dla poszczególnych miast i regionów odmiennie definiują obowiązkowy termin wymiany kotła o klasie niższej niż 3,4,czy 5, albo też wprowadzają obowiązek użycia tylko i wyłącznie urządzeń grzewczych z certyfikatem ekoprojektu (ecodesign).

Uchwały antysmogowe zazwyczaj nakładają na mieszkańców danego regionu (określone przez samorząd) obowiązki dotyczące użytkowanych źródeł ciepła i montażu instalacji grzewczych tylko w nowych budynkach.

Samorządy mogą też ustanawiać całkowity zakaz użytkowania najbardziej emisyjnych typów pieców i kotłów na paliwo stałe. Uchwały antysmogowe mogą wprowadzać także selektywny nakaz wykorzystania poszczególnych paliw, a zabronić korzystać z takich jak węgiel czy drewno itd.

Do kiedy obowiązuje zakaz używania kopciuchów i wykorzystywania paliw stałych do ogrzewania domów. Źródło: Polski Alarm Smogowy

W praktyce oznacza to, że w jednym województwie lub mieście możesz spotkać się z uchwałą zakazującą używania urządzeń na paliwo stałe o określonych parametrach technicznych, zaś w innych województwach mogą one być swobodnie dopuszczone do użytku.

Dobrym przykładem może być przyjęta przez radnych uchwała antysmogowa dla Krakowa, według której od 1 września 2019 r. zakazali oni używania paliw stałych i tym samym nieekologicznych kotłów zasilanych tymi paliwami.

Z kolei w przypadku Sopotu została przyjęta osobna uchwała antysmogowa, która wprowadziła zakaz używania paliw stałych od 1 stycznia 2024 r. Spowoduje to, że wszystkie piece i kominki używane przez mieszkańców Sopotu będą musiały spełniać wymagania zawarte w Ekoprojekcie.

Warto też zwrócić uwagę, że w woj. wielkopolskim osobno zostały przyjęte różne uchwały antysmogowe dla Poznania i Kalisza.

Ciekawym wyjątkiem jest zaś uchwała z dnia 26 września 2017 r. obowiązująca w woj. opolskim, która wprowadziła praktycznie brak ograniczeń co do stosowania starszej klasy kotłów na paliwo stałe.

Jednak w woj. opolskim obowiązuje zakaz wykorzystania do ogrzewania mułów i flotów, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm oraz paliw. wyprodukowanych z wykorzystaniem mułów lub flotów. W woj. opolskim obowiązuje zakaz wykorzystywania do ogrzewania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem węgla brunatnego

W przypadku wykorzystania drewna do palenia w pieca to w woj. opolskim dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%.

Uchwała antysmogowa np. dla województwa podlaskiego czy warmińsko-mazurskiego jeszcze nie została opracowana. Oznacza to więc, że mieszkańcy tych województw mogą nadal używać starszej generacji kotłów zasilanych paliwami stałymi, takimi jak węgiel, drewno czy nawet miał do ogrzewania domów.

Przyjęte uchwały antysmogowe dla Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego wprowadzają w tych miastach zakaz eksploatacji kotłów, pieców i kominków poniżej 5 klasy lub niespełniających wymogów Ekoprojektu od 1 stycznia 2023 r.

Jednak warto mieć na uwadze, że samorządy większości regionów Polski dały czas mieszkańcom na wymianę starszej generacji kotłów w ciągu 5 lat (w zależności od województwa). Oznacza to, że w większości województw do początku 2027 r. będziemy mogli używać tylko kotłów klasy 5 lub tych z certyfikatem Ekoprojektu. Innymi słowy będziemy zobowiązani prawnie do wymiany starszych urządzeń na paliwo stałe na te nowszej generacji.