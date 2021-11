Dzierżawa ziemi pod farmę fotowoltaiczną - jak może na tym zarobić właściciel gruntu

Produkcja energii elektrycznej ze światła słonecznego, tj. wytwarzanie energii z instalacji fotowoltaicznych jest najszybciej rosnącą gałęzią odnawialnych źródeł energii w Polsce. Szybki wzrost liczby zainstalowanych paneli dotyczy zarówno mikroinstalacji montowanych na dachach domów jednorodzinnych, jak i dużych elektrowni słonecznych nastawionych na sprzedaż energii elektrycznej do sieci energetycznej.

Rosnąca liczba nowopowstających elektrowni zwiększa zapotrzebowanie na grunty, na których można posadowić wielkopowierzchniowe instalacje. Większość inwestorów preferuje wieloletnią dzierżawę gruntu zamiast kupna, dzięki czemu wielu rolników może liczyć na dodatkowe, regularne źródło przychodu.

Niemniej, w celu wygenerowania, dodatkowych, satysfakcjonujących przychodów z tytułu oddania gruntu pod dzierżawę należy odpowiedzieć sobie na pytanie: „jakie kroki podjąć aby uzyskać jak najwyższe zyski z tego przedsięwzięcia?”

Stawka czynszu dzierżawnego zależy przede wszystkim od parametrów gruntu. Pierwszym krokiem przed podpisaniem umowy powinno być sprawdzenie, czy działka, którą chcemy wydzierżawić będzie pozwalała na realizację inwestycji. Idealny grunt powinien spełnić szereg kryteriów:

- klasa gleby IV lub niższa

- brak zalesienia na działce i na działkach sąsiednich

- minimalna powierzchnia 1 ha

- szerokość działki minimum 40 m

Inwestor z pewnością przeprowadzi bardziej szczegółową weryfikację działki przed podpisaniem umowy. Ocena działki może wpływać na oferowany czynsz dzierżawny: przykładowo działka położona bliżej linii energetycznej średniego napięcia jest atrakcyjniejsza, stąd oferowany czynsz dzierżawny powinien być wyższy. W zależności od oceny, oferowane aktualnie na rynku czynsze wahają się w przedziale 10-13 tys. zł rocznie za hektar.

Jeżeli nasza działka pozytywnie przejdzie weryfikację inwestora, rozpocznie się kolejny etap, czyli zapoznanie się z oferowaną umową dzierżawy. „Zachęcamy właścicieli gruntów do analizy umowy z prawnikiem lub zadawania pytań nam – dzięki temu właściciel gruntu czuje większy komfort z zapisami przedstawionymi w umowie” – informuje POL.SOLAR, jedna z czołowych firm na rynku specjalizujących się w dzierżawie gruntów. Najważniejsze aspekty, na które warto zwrócić uwagę to:

1. Czas trwania umowy. Zazwyczaj inwestorowi zależy na możliwie najdłuższym okresie, stąd umowy są standardowo podpisywane na okres 25-30 lat. Część z tego czasu będzie musiała być poświęcona na zdobycie niezbędnych pozwoleń i decyzji. Oczywiście te działania powinny być w całości po stronie Inwestora – właściciel gruntu nie musi znać procedur. Standardowo proces uzyskiwania pozwoleń zajmuje inwestorowi od 2 do 4 lat – niestety urzędy w Polsce nadal nie działają zbyt szybko.

2. Wysokość czynszu i inne kwestie związane z płatnością. O tym jakich pieniędzy można oczekiwać wspomnieliśmy już wyżej (od 10 do 13 tys. zł za hektar w zależności od parametrów gruntu). Równie ważna jest kwestia corocznej waloryzacji czynszu, czyli wzrostu o wskaźnik inflacji. Ponadto warto zwrócić uwagę na termin płatności: lepsza dla wydzierżawiającego jest płatność z góry za dany okres dzierżawy, w pierwszej połowie roku, a nie płatność z dołu pod koniec.

3. Płatność podatków od nieruchomości (grunt wydzierżawiony pod farmę fotowoltaiczną zostanie przekształcony z gruntu rolnego na działkę budowlaną po uzyskaniu przez inwestora pozwolenia na budowę) od momentu w którym Inwestor zaczyna wykorzystywać działkę powinna leżeć po jego stronie. Co prawda zgodnie z obowiązującymi przepisami wezwania do zapłaty podatku będzie zawsze otrzymywał właściciel gruntu, ale umowa powinna przewidywać szybkie i sprawne refinansowanie tego kosztu przez dzierżawcę. W okresie przed rozpoczęciem budowy, kiedy odprowadzany jest podatek rolny, jego płatność leży po stronie rolnika.

4. Budowa elektrowni fotowoltaicznej może rozpocząć się w różnych terminach w zależności od terminu otrzymania pozwolenia na budowę. W związku z tym może zaistnieć sytuacja, w której Inwestor będzie chciał rozpocząć budowę przed zbiorami płodów rolnych. Warto zabezpieczyć się w umowie na taką okoliczność ustalając możliwy moment rozpoczęcia budowy.

5. Po zakończeniu umowy dzierżawy inwestor będzie potrzebował kilku miesięcy na demontaż urządzeń, uprzątniecie terenu, doprowadzenie go do stanu poprzedniego, sprzed zawarcia umowy. Za ten okres demontażu dzierżawcy powinien przysługiwać czynsz płatny w normalnej wysokości.

Jak wybrać rzetelnego dzierżawcę?

POL.SOLAR dokłada starań, żeby umowy podpisywane z wydzierżawiającymi były bezpieczne dla obu stron. Ponadto dzięki swojemu doświadczeniu firmie udaje się skrócić czas niezbędny na uzyskanie pozwoleń, co przyspiesza moment, w którym wydzierżawiający może otrzymać pełny czynsz dzierżawy.

Staramy się adresować wszystkie wątpliwości, które mają nasi wydzierżawiający Oferujemy zabezpieczenie płatności czynszu w formie kaucji gwarancyjnej, która zabezpiecza również kwestię utylizacji urządzeń po zakończeniu okresu dzierżawy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że ponad 95% pierwiastków rzadkich użytych przy budowie farm fotowoltaicznych można odzyskać w procesie recyklingu, w związku z czym cały czas będą one utrzymywać swoją, niemałą wartość. Mało prawdopodobne, żeby firma zostawiła za darmo swój sprzęt, a jeżeli tak się zdarzy (co jest raczej nierealne) to z pewnością właściciel gruntu będzie mógł z zyskiem odsprzedać wspomniane elementy farmy.

Właścicieli gruntu zainteresowanych dzierżawą pod farmę fotowoltaiczną zapraszamy do kontaktu:

Formularz na stronie: www.pol.solar

E-mail: biuro@pol.solar

Telefonicznie: 22 100 45 15