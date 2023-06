MKiŚ wycofało nazwę ekogroszek i podwyższyło parametry jakościowe paliw stałych wykorzystywanych do ogrzewania domów pod koniec 2022 r. Wojna w Ukrainie i embargo na rosyjski węgiel zatrzymała ten proces. Rozporządzenie wycofujące nazwę ekogroszek jest znowu zawieszone do 31 lipca br.

W mediach ostania pojawiają się informacje, typu - ekogroszek zostanie wycofany z rynku gdyż MKiŚ wprowadza zmiany w rozporządzeniu metod badania jakości paliw stałych.

Informacje w mediach zaczęły wypływać po pojawieniu się poniższego tweeta.

Powyżej mamy do czynienia z fragmentem Uzasadnienia z dnia 22 marca 2023 r. przygotowanego przez Zespół ds. Energii, Klimatu i Środowiska Związku Powiatów Polskich dostępne pod linkiem:

https://zpp.pl/storage/library/2023-06/e6de26b5ea690d92db252df8db0f0abd.pdf

W uzasadnieniu tym Zespół ds. Energii, Klimatu i Środowiska Związku Powiatów Polskich opiniuje, że należy dokonać zmian w stosunku do obowiązującego rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych wprowadza się następujące zmiany:

wydzielono z pozycji „Groszek, groszek I, groszek II, paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego” sortymentu „paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego” i wprowadzono dolny i górny parametr wymiaru ziarna dla paliw stałych otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego na poziomie odpowiednio 5 i 185 mm,

uwzględniono górny i dolny wymiar ziaren paliwa zalecanego do stosowania w kotłach 5 klasy energetycznej celem uzyskania poziomów emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, tj sortyment o nazwie „groszek premium” tj. 31,50 mm i 5,00 – dodanie nazwy „groszek premium” do pozycji „Ekogroszek”,

dookreślenie nazw sortymentów paliw „Ekogroszek” i „Ekomiał” poprzez dodanie odpowiednio sformułowań: „– nazwa handlowa, groszek plus” oraz „– nazwa handlowa, miał plus”,

usunięcie pozycji dot. sortymentu „Miał I, miał II, miał III”,

zmianę objaśnienia dotyczące wymiarów oczek i sitek do kontrolowania ziarnistości asortymentu, zgodnie z poniższą propozycją: „Wymiary oczek kwadratowych sit kontrolnych mają zastosowanie do odpowiedniego rodzaju paliwa stałego zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, gdzie górny wymiar oczek sita kontrolnego jest równy maksymalnej wartości wymiaru ziarna, a dolny wymiar oczek sita kontrolnego jest równy minimalnej wartości wymiaru ziarna”.

Wprowadzenie zaproponowanych zmian w przedmiotowym rozporządzeniu nie będzie powodowało dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, obywateli, mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Ekogroszek nie zniknie z rynku tylko zostanie zmieniona jego jakość i nazwa

Otóż Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, w którym odchodzi się od nazewnictwa "ekogroszku" i zmiany parametrów weszło 31 grudnia br.

MKiŚ wystosowało komunikat Wcześnie jeszcze w październiku 2021 r. w którym informowała że:

W toku prac Zespół zaproponował zmianę nazwy „ekogroszek”, gdyż nazwa tego paliwa wprowadza konsumentów w błąd odnośnie jego ekologicznego charakteru i braku oddziaływania na środowisko. Uwzględniając potrzeby rynku zgłoszono propozycję, aby paliwo to nadal było dostępne, jednakże pod inną nazwą. Jednocześnie, rozważane jest zastosowanie vacatio legis, aby rynek mógł się do tej zmiany przygotować. Nie jest prawdą, że projektowane rozporządzenie ma wprowadzić zakaz stosowania ekogroszku w gospodarstwach domowych.

Jak podkreślało MKiŚ, nazwy „ekogroszek” i „ekomiał” są zwyczajowo używane w Polsce od lat 90-tych, stąd też określenia te zostały użyte w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Jednakże użycie przedrostka „eko” w odniesieniu do miału czy groszku sugeruje, że jest to paliwo ekologiczne, podczas gdy parametry jakościowe ekomiału czy ekogroszku tego nie potwierdzają - uzasadniało MKiŚ zaostrzenie parametrów technicznych i zmianę nazwy produktu.

W związku z tym MKiŚ zastąpiło nazwę ekogroszek o wymiarze ziarna ziarna 5 ÷ 31,5 mm sformułowaniem groszek III.

Nie tylko doszło do zmiany nazwy z "ekogroszek" na groszek III, ale także doszło do zaostrzenia wymagań co do parametrów technicznych tego paliwa stałego.

Jednak pamiętajmy że te obostrzenia i wymagania nie obowiązują gdyż MKiŚ raz po raz odstępuje od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Jakie są wymagania stawiane dla groszków "eko" ?

W rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych pod koniec 2022 r. wprowadzono zaostrzenie wymagań takich parametrów jak zawartości siarki i popiołu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska obniżyło zawartość popiołu dla groszku. W rozporządzeniu obniżono zawartość popiołu dla groszku III b w przedziale do 7%. Z kolei wartość opałowa (w stanie suchym) nie może zejść poniżej 28 MJ/kg.

Paliwo stałe typu "eko" groszek nie może mieć wyższej wilgotności niż 11 proc.

Wymagania jakościowe dla: węgla kamiennego, brykietów lub pelletów zawierających co najmniej 85 % węgla kamiennego paliwo stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: groszek III

Parametr Symbol jednostka Wartość minimalna Wartość maksymalna Zawartość popiołu A % - 7 Zawartość siarki całkowitej S t % - 1 Wartość opałowa (kaloryczność) Q i MJ/kg 28 - Zdolność spiekania RI - - 25 Wymiar ziarna - mm 5 31,50 Zawartość podziarna - % 0,00 10,00 Zawartość nadziarna - % 0,00 5,00 Zawartość wilgoci całkowitej W t % - 11,00

Źródło: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

Jednak powyższe normy nie obowiązują. Dlaczego? Otóż przez kryzys na rynku paliw stałych wywołany wojną w Ukrainie i embargo na rosyjski węgiel w 2022 r.

Dlaczego powyższe normy jakościowe dla "ekogroszków" nie obowiązują?

Powyższe normy jakościowe które nie tylko wycofują nazwy ekogroszków ale też i wprowadzają restrykcje dotyczące ich jakości są zawieszone odrębnym rozporządzeniem MKiŚ.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych - normy jakościowe dla paliw stałych zawieszone zostały do 31 lipca 2023 r.

Najprawdopodobniej MKiŚ znowu przedłuży moc obowiązywania tego rozporządzenia o kolejne 2 miesiące, tak jak to zrobiło pod koniec kwietnia 2023 r.