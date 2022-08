Do niebezpiecznego wydobycia węgla bez właściwego zabezpieczenia skłaniają wysokie ceny surowców i ograniczona dostępność w składach.

Dawniej biedaszyby to były wydrążone w ziemi tunele, umożliwiające ubogiej ludności wydobywanie węgla na własny użytek. To zjawisko, mimo niosącego ze sobą niebezpieczeństwa, trwa do dziś.

Wałbrzyszanie schodzą pod ziemię

W czasach transformacji lub gospodarczych zawirowań nielegalne wydobywanie węgla zwykle się nasilało. W latach 30. XX wieku tysiące wałbrzyskich górników straciło pracę. Jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej, u progu nowego wieku, w Wałbrzychu i okolicach działało aż 15 kopalń. Wielki Kryzys to był pierwszy cios zadany tamtejszemu górnictwu. Wtedy także powstało zjawisko biedaszybów. Następny cios miał przyjść w latach 90., gdy z powodu nierentowności, a także bezpieczeństwa wałbrzyskie kopalnie, w tym najsłynniejsza kopalnia Chrobry, która zostały zamknięte.

Węgiel z biedaszybu, fot. PAP/Aleksander Koźmińsk

Obecnie nielegalne wydobycie węgla trwa, a mieszkańcy wydobywają surowiec na przykopalnianych hałdach. Gdy ceny węgla szybują i są problemy z jego dostępnością, ludzie biorą kilofy i schodzą do podziemi. O Wałbrzychu zwykło się mówić, że stoi na węglu, taka wizja kusi niejednego.

fot. PAP/Aleksander Koźmiński

Przypominamy jednak, że biedaszyby są nie tylko niebezpieczne, lecz także nielegalne. Zgodnie z artykułem 177 Ustawy prawo geologiczne i górnicze wydobycie węgla bez uzyskania stosownej koncesji jest bezprawne:

Kto bez wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nich warunków wykonuje działalność w zakresie:

1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin albo poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,

2) wydobywania kopalin ze złóż,

3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów albo podziemnego składowania dwutlenku węgla,

podlega karze aresztu albo grzywny.

Biedaszyby zagrażają ludziom i zwierzętom

Nadleśnictwo Wałbrzych już kilka lat temu informowało o tym, że nielegalne wydobywania węgla z małych, prymitywnych szybów to proceder ciągle występujący na terenie tamtejszych lasów.

Nasza Straż Leśna (we współpracy z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną) notorycznie odnotowuje szkody i odpowiada za zakopywanie i usuwanie podobnych obiektów. Dlaczego? Działalność ta doprowadza do zaburzenia stosunków wodnych w lesie, mocno zaburza konfigurację terenu, bo nawet po zakopaniu w miejscu biedaszybów powstają zapadliska i deformacje nieciągłe, wycinane są nielegalnie drzewa w pobliżu, które później służą za podpory. To kilka z wielu powodów, dla których chcemy powstrzymać ten proceder, ale najważniejszy powód to: Ogromne zagrożenie dla ludzi i zwierząt - alarmują leśnicy.

Biedaszyby stanowią zagrożenie dla leśników, osób pracujących w lasach np. przy wycince, ale także dla turystów i mieszkańców. Biedaszyby są bardzo prymitywnie zabezpieczone lub wcale. Często sięgają 10 metrów w dół, a tunele biegną po kilka-kilkanaście metrów wgłąb ziemi... Wiele z tych konstrukcji się zawala, pochłaniając ofiary. Oprócz tego często wejścia do biedaszybów są schowane pod gałęziami, deskami, drzwiami, stanowiąc pułapkę dla ludzi i zwierząt. Wałbrzyskie Nadleśnictwo przestrzega, by pod żadnym pozorem nie wchodzić do szybów i koniecznie zgłaszać je do leśników, by mogli je zabezpieczyć.