Elektrownia Bełchatów do wygaszenia, a kopalnia Złoczew to „ściema”?

Według Geenpeace PGE już zaplanowało wyłączenie bloków elektrowni Bełchatów po 2030 r. i w ogóle nie bierze pod uwagę eksploatacji odkrywki węgla brunatnego pod Złoczewem. Po co więc ubiega się o koncesję na wydobycie?

Greenpeace Polska twierdzi, iż dotarło do wewnętrznych dokumentów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z których jednoznacznie wynika, że państwowa spółka po 2030r. zamierza wygaszać Elektrownię Bełchatów w woj. łódzkim. W świetle tych zamierzeń niezrozumiałe i bezzasadne stają się jej starania o uzyskanie koncesji na wydobycie węgla z Odkrywki Złoczew. Węgiel ten miał przecież zasilać bloki w Bełchatowie.

- W dokumentach, do których dotarliśmy, PGE GiEK przyznaje wprost, że bloki energetyczne Elektrowni Bełchatów będą sukcesywnie wygaszane po 2030 roku, w związku z wyczerpywaniem się obecnie eksploatowanego złoża Szczerców. Zamykanie bloków w Elektrowni Bełchatów miałoby się rozpocząć w tym samym czasie, co start rzekomego wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Złoczew. Co więcej, przedstawione przez PGE GiEK szczegółowe analizy rodzajów paliwa przewidzianego do stosowania w przyszłości koncentrują się wyłącznie na surowcu z działającej obecnie odkrywki Szczerców; w całym wniosku nie ma nawet słowa o zapowiadanej odkrywce Złoczew. Jest to jasny sygnał, że w rzeczywistości inwestor nie planuje tam wydobycia, a zapowiadana od lat inwestycja nigdy nie powstanie - mówi Anna Meres z Greenpeace Polska.

W oparciu o zdobyte informacje Greenpeace Polska, które jest stroną w postepowaniu o wydanie decyzji środowiskowej na uruchomienie kopalni Złoczew, zwróciła się już do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ekolodzy w wystosowanym piśmie zwracają uwagę, iż RDOŚ wydając wcześniej zakwestionowaną decyzję środowiskową, powoływał się na nadrzędny interes publiczny, czyli potrzebę zapewnienia ciągłości dostaw węgla do elektrowni. Skoro jednak elektrownia ma być wygaszana, nie ma argumentów przemawiających za eksploatacja odkrywki i organ powinien odmówić zgody na realizację przedsięwzięcia. GDOŚ jakiś czas temu przesunęła termin wydania decyzji. Miało to nastąpić już po wyborach prezydenckich 29 maja br., ale jak wiemy wybory wciąż się nie odbyły. „Zieloni” twierdzą, że decyzja zostanie odroczona po raz kolejny.

Greenpeace uważa również, że PGE działa na szkodę regionu łódzkiego, bowiem z powodu zamętu wokół Odkrywki Złoczew woj. łódzkie nie będzie mogło skorzystać z środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz ma wspierać transformację regionów, których gospodarki opierają się na wydobyciu węgla. Polska, według wstępnych propozycji Komisji Europejskiej, miałaby otrzymać z tego funduszu nawet 8 miliardów euro. Województwo łódzkie z powodu działań wokół Bełchatowa i Złoczewa nie miałoby dostępu do tych pieniędzy.

Trudno nie przyznać racji Greenpeace, iż sytuacja ta jest kuriozalna. Jeśli bowiem wierzyć „Zielonym”, PGE poświęciło kilka ostatnich lat na starania o koncesję na uruchomienie nowej kopalni węgla, który miał zasilić Elektrownię Bełchatów, a tymczasem jej losy były już przesądzone. Trudno nie odnieść wrażenia, iż zabiegi o złoże pod Złoczewem stanowiły jedynie grę polityczną, tudzież zasłonę dymną dla rzeczywistych planów.

W tym kontekście warto zauważyć, że kopalnia Złoczew była w planach od kilkudziesięciu lat i wszyscy z jej powstaniem się liczyli. Protesty mieszkańców, do których dość późno dołączyli ekolodzy, wzbudził nie sam zamiar uruchomienia odkrywki. Asumpt do sprzeciwów dala jedynie niespodziewana decyzja o zmianie lokalizacji zwałowiska przy planowanej kopalni, gdzie trafić miała ziemia znad pokładów węgla. W efekcie tej decyzji postanowiono m.in. zamiast nieużytków zasypać wartościowo grunty rolne i dobrze prosperujące gospodarstwa. Jeśli więc rewelacje Greenpeace nie mijają się z prawdą, tych rolników za wszystkie nieprzespane noce należałoby chociaż... przeprosić.