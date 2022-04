Heaat Decor przeprowadzał badanie ankietowe w 10 największych aglomeracjach Polski, którego głównym celem było oszacowanie wydatków za ogrzewanie w sezonie grzewczym 2021-2022. Dodatkowym aspektem badania było sprawdzenie różnic w wydatkach po podwyżkach cen za energię i gaz początkiem 2022 r.

W grudniu 2021 r. zapłaciło za ogrzewanie ponad 700 zł dokładnie 29% respondentów, a w styczniu 2022 r. odsetek ten wzrósł do 35%.

Najczęściej wydatki powyżej 4000 zł na cały sezon grzewczy były deklarowane przez respondentów z Bydgoszczy, Łodzi i Warszawy.

Wzrost kosztów ogrzewania pomiędzy grudniem a styczniem wyniósł ok. 12%. Odliczając jednak tarczę antyinflacyjną, faktyczny wzrost kosztów wg badań to ponad 28% – co odbiorcy mogą odczuć w kolejnych sezonach.

Na jakość ogrzewania składają się: jego rodzaj warunkujący komfort użytkowania danego systemu grzewczego oraz ponoszone koszty ogrzewania, zależne od zmiennych w ostatnim czasie cen źródeł energii cieplnej i stopnia ocieplenia budynku.

Te czynniki zostały zbadane w wybranych aglomeracjach miejskich na zlecenie firmy Heat Decor, jak również otwartość Polaków na nowe źródła energii. Wyniki wskazują, w których aglomeracjach mieszkańcy ponoszą też największe koszty z użytkowaniem systemów grzewczych.

Jakie koszty ogrzewania ponosiliśmy pod koniec grudnia 2021 r.?

Koszty ogrzewania w grudniu 2021 r. w przedziale 700 zł – 1499 zł deklaruje najwięcej mieszkańców aglomeracji Łodzi i jej okolic – 33%. W tym mieście i jego okolicach również stosunkowo wysoki jest procent respondentów, którzy wydają 1500 lub więcej złotych miesięcznie – prawie 5%.

Łódź to także aglomeracja, w którym zamieszkuje największy odsetek osób, uważających swoje mieszkania/domy za niedostatecznie ogrzane. Może to wskazywać na to, że przy trudnościach z uzyskaniem odpowiedniej temperatury, konieczne jest zużywanie większej ilości energii cieplnej, w efekcie czego rachunki rosną.

Na drugim miejscu w tym rankingu znalazła się aglomeracja miejska Warszawy – z wynikiem 28%, a na trzecim Wrocławia – z wynikiem prawie 28%.

Badanie nie wykazało większych związków pomiędzy rodzajem preferowanego na danym obszarze ogrzewania, a jego kosztami. W zajmującej pierwsze miejsce aglomeracji miejskiej Łodzi najczęściej wybierany jest węgiel, w aglomeracji Warszawy – dużą popularnością cieszy się ogrzewanie gazowe.

Brak jasnych powiązań potwierdza, że na koszt ogrzewania wpływa wiele czynników. Przykładowo duże wydatki w przypadku Warszawy mogą być związane z tym, że warszawskie ceny są stosunkowo wysokie w porównaniu do reszty kraju.

Najmniej w grudniu zapłacili mieszkańcy aglomeracji miejskich: Szczecina, Bydgoszczy oraz Torunia. W tych miastach wydatki rzędu 700 zł – 1499 zł deklaruje odpowiednio 21%, 19% oraz 16%.

Co ciekawe, w przypadku Bydgoszczy jednak najwyższy był odsetek osób, które na ogrzewanie przeznaczyły w grudniu więcej niż 1500 złotych (prawie 7%). Po zsumowaniu wydatków 700 zł – 1499 zł oraz powyżej 1500 złotych – mieszkańcy Bydgoszczy wydali więcej niż osoby ze Szczecina, Gdańska oraz Krakowa.

Przeprowadzone badanie wykazało, że koszty ogrzewania są wyższe na obszarach podmiejskich niż miejskich.

Pośród osób, które w grudniu zapłaciły za ogrzewanie 700 zł – 1499 zł mieszkańcy terenów podmiejskich stanowili 57%.

Wpływ na to mogą mieć między innymi takie czynniki, jak różnice w zabudowie – na obszarach wiejskich częściej spotykane są domy, zwykle większe niż mieszkania w miastach oraz stosowane ogrzewanie np. ogrzanie domu za pomocą węgla będzie zwykle droższe niż mieszkania gazem lub ciepłem z sieci miejskiej.

Jakie kształtowały się koszty ogrzewania domu w grudniu 2021 r. Źródło: Heat Decor

Z ogólnych danych wynika, że:

Powyżej 1100 złotych – zapłaciło 11%,

900 zł – 1100 zł – 7%,

700 zł – 899 zł – 12%,

500 zł – 699 zł – 16%,

400 zł – 499 zł – 13%,

300 zł – 399 zł – 10%,

200 zł – 299 zł – 14%,

100 zł – 199 zł – 12%,

Poniżej 100 zł – 5%.

Na kolejnych wykresach wartości te porównano z opłatami styczniowymi.

Ile wyniosły koszty ogrzewania za styczeń br.?

Kolejny ranking aglomeracji miejskich podsumowuje wydatki na ogrzewanie w miesiącu styczniu 2022 roku – również na podstawie kategorii „700 zł – 1499 zł”.

Pomiędzy grudniem a styczniem można zaobserwować duże zmiany na niekorzyść badanych. W styczniu największy odsetek wydatków 700 zł – 1499 zł zaobserwowano w Warszawie i jej okolicach – prawie 39%. W grudniu w tej kategorii dominowała Łódź. Wydatki w tej grupie wzrosły jednak w Warszawie o niemal 11 punktów procentowych i w efekcie tego w styczniu to tutaj były najwyższe.

W grudniu na liście trzech aglomeracji, w których najmniej osób przeznaczyło 700 zł – 1499 zł, znalazł się Szczecin, Bydgoszcz i Toruń. W styczniu pozycje Szczecina i Bydgoszczy pozostały bez zmian, ale wzrósł za to udział procentowy osób, które wydały 700 zł – 1499 zł – w obu przypadkach do ok. 27%.

Na podstawie rankingu można stwierdzić, że we wszystkich aglomeracjach nastąpił wzrost wydatków na ogrzewanie.

Przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać po pierwsze w inflacji i wzroście cen – zwłaszcza gazu. Drugą kwestią są średnie, miesięczne temperatury. W Polsce szacuje się, że grudniu ta wynosi około – 0,9°C, a w styczniu około – 3,3°C. Spadek temperatury może powodować większe wydatki na ogrzewanie. W tym wypadku za wzrost cen odpowiadają podwyżki podstawowych surowców, które wprowadził rząd od 1 stycznia 2022 roku.

Jakie kształtowały się koszty ogrzewania domu w styczniu 2022 r. Źródło: Heat Decor

W styczniu 2022 roku 16% respondentów zapłaciło za ogrzewanie powyżej 1100 złotych.

8% – wydało 900 zł – 1100 zł,

12% – wydało 700 zł – 899 zł,

16% – wydało 500 zł – 699 zł,

12% – wydało 400 zł – 499 zł,

11% – wydało 300 zł – 399 zł,

10% – wydało 200 zł – 299 zł,

10% – wydało 100 zł – 199 zł,

5% – wydało poniżej 100 zł.

Z danych jasno wynika, że wzrósł mocno procent osób deklarujących najwyższe opłaty.

W przypadku osób, płacących więcej niż 1100 złotych – wzrost wyniósł ponad 6 punktów procentowych. 900 zł – 1099 zł – 0,6 punktu procentowego. 700 zł – 899 zł – 1 punkt procentowy.

Spadła też ilość osób deklarujących niskie opłaty, w przedziale 100 – 199 złotych (o 1,7 punktu procentowego) oraz 200 – 299 złotych (o 3,4 punktu procentowego). Oznacza to, że wydatki ankietowanych na ogrzewanie znacznie wzrosły od początku bieżącego roku. Dokładne porównanie prezentuje się na poniższym wykresie.

Jak wzrosły koszty ogrzewania pomiędzy grudniem, a styczniem?

W styczniu br. powyżej 1100 złotych na ogrzewanie przeznaczyło 16% respondentów. W grudniu było to zaledwie 11%, 900 zł – 1100 zł w styczniu wydało 8% – w grudniu było to 6%, 700 zł – 899 zł w styczniu to wydatki 12% respondentów, w grudniu – 11%, 500 zł – 699 zł w styczniu wydało 16%, a w grudniu podobnie – 16%, 400 zł – 499 zł w styczniu to koszty deklarowane przez 12% ankietowanych, w grudniu – 14%, 300 zł – 399 zł – w styczniu: 11%. W grudniu – 10%, 200 zł – 299 zł w styczniu wydało 10%, w grudniu zaś – 14%, 100 zł – 199 zł w styczniu to wydatki dla 10% respondentów, w grudniu – 12%,

Jak wysoko wzrosły koszty ogrzewania domu pomiędzy grudniem 2021 r., a styczniem br. Źródło: Home Decor

Poniżej 100 złotych w styczniu wydało 6% respondentów, a w grudniu – 5%.

Porównując wydatki na ogrzewanie w styczniu 2022 roku do grudnia 2021 roku okazuje się, że znacząco wzrosła liczba respondentów deklarujących najwyższe koszty – powyżej 700 złotych.

W sumie w styczniu powyżej 700 złotych wydało ponad 35% ankietowanych. W grudniu było to tylko 28%. To wzrost o 7 punktów procentowych.

W przedziale 500 zł – 699 zł różnica jest niewielka (dokładnie 0,1 punktu procentowego), zmalała natomiast liczba osób, które płaciły 400 zł – 499 zł, 200 zł – 299 zł oraz 100 zł – 199 zł.

Przyczyny takiego stanu rzeczy są dla większości oczywiste – diametralny wzrost cen gazu, prądu, ale także węgla oraz niższym średnim temperaturom w styczniu (co wymusza na właścicielach domów prywatnych spalanie większej ilości gazu/węgla, aby utrzymać w budynku pożądaną temperaturę). 1 stycznia br. zostały wprowadzone podwyżki cen gazu oraz prądu, które mocno odbiły się na rachunkach.

Ze względu na zbyt drastyczny wzrost, została wprowadzona tzw. „tarcza antyinflacyjna”, aby zminimalizować odczucie tak diametralnych podwyżek cen. Jak wynika z danych, wzrost okazał się na poziomie ok. 13%. Jednak po odliczeniu ulg, wynikających z tarczy, wynosi on już prawie 30%. Jest to realny wzrost, który mogą odczuć konsumenci w kolejnych sezonach i każdy zgodzi się z faktem, że wzrost okazał się wyjątkowo duży.

Co więcej, ze względu na światową sytuację: inflację, konsekwencje pandemii, przepisy unijne, niewielkie inwestycje w Polsce w odnawialne źródła energii oraz przede wszystkim wojnę w Ukrainie i sankcje nakładane na Rosję, można spodziewać się dalszego wzrostu kosztów ogrzewania.

W których miastach najwięcej wydaliśmy na ogrzewanie w sezonie grzewczym?

Kolejne zestawienie przedstawia sumaryczne wydatki w przeciągu całego sezonu grzewczego.

Na podstawie odpowiedzi powstał ranking aglomeracji miejskich, w których najczęściej przewidywane koszty ogrzewania przekroczyły 4000 złotych.

Gdzie najdrożej płaciliśmy za ogrzewanie domu w sezonie grzewczym 2021-2022. Źródło: Heat Decor

Największy odsetek respondentów, którzy w sezonie grzewczym przewidywali wydatki na ogrzewanie w sumie ponad 4000 złotych, odnotowano w aglomeracji miejskiej Bydgoszczy – 48,1%.

Druga pod tym względem jest aglomeracja Łodzi – z wynikiem 48%. Trzecie miejsce co ciekawe zajęła aglomeracja Warszawy z wynikiem prawie 43%.

Najmniej osób przeznaczyło na ogrzewanie powyżej 4000 złotych w aglomeracjach miast Szczecina (32%), Gdańska (37%) oraz Wrocławia (39%).

Różnica pomiędzy Bydgoszczą a Szczecinem wynosi niemal 16 punktów procentowych – co wskazuje na zróżnicowanie wydatków w zależności od obszaru.

Może być to związane z kilkoma czynnikami, m.in. dominującą na danym obszarze zabudową, średnimi temperaturami jesienią i zimą, cenami oraz najczęściej wybieranym źródłem ogrzewania.

Szczecin i Gdańsk to aglomeracje, w których najmniejsze były wydatki w przedziale 700 zł – 1100 zł za styczeń. Wrocław jednak w zestawieniu znajdował się pośród trzech miast, w których takie koszty deklarowano najczęściej. Niskie koszty ogólne mogą być związane z bardzo nieliczną grupą Wrocławian, płacących miesięcznie więcej niż 1100 złotych.

Sumarycznie 41% respondentów deklaruje, że ich wydatki w sezonie grzewczym przekraczają 4000 złotych. Umownie przyjmuje się, że sezon grzewczy trwa w Polsce od października do kwietnia – w ciągu ponad sześciu miesięcy 41% ankietowanych wydaje więcej niż 1,7 pensji minimalnej na ogrzanie domu/mieszkania.

Całościowe koszty ogrzewania wyższe są na obszarach podmiejskich (56% wydających więcej niż 4000 zł to osoby mieszkające poza miastem).