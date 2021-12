Ile zużywamy prądu i jak zmniejszyć rachunki za energię w domu?

Jak wynika z danych GUS w 2020 r. największe zużycie prądu na jednego mieszkańca wyniosło 5783,32 kWh i odnotowano je w woj. opolskim. Z kolei największe zużycie energii elektrycznej na gospodarstwo domowe odnotowano w woj. mazowieckim i sięgnęło 4991 GWh.

Jeżeli porównamy wysokość zużycia prądu na gospodarstwo domowe przez mieszkańców poszczególnych województw to samo woj. opolskie plasuje się na 14 pozycji z jedną najniższych wartości wynoszących 802 GWh.

Źródło: PKEE

W kontekście zapowiadanych podwyżek cen prądu od nowego roku spowodowanych rosnącymi kosztami wytwarzania energii związanymi m.in. z wdrażaniem polityki klimatycznej UE warto już teraz zweryfikować jak możesz kontrolować indywidualne zużycie prądu i tym samym koszt.

Ceny za zużycie prądu będą już tylko rosnąć

Jak podkreślają eksperci Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, obowiązkowy zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla stanowi nawet połowę kosztów wytwarzania energii przez firmy energetyczne i to on powoduje tak duży wzrost wysokość taryf, a w tym i rachunków za prąd (jakie płacą finalni klienci, czyli my konsumenci).

Środki z drożejących uprawnień do emisji trafiają do budżetu państwa i przynajmniej w połowie powinny być przeznaczane na inwestycje obniżające emisję gazów cieplarnianych oraz system wsparcia dla odbiorców energii.

Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym?

Mimo nadchodzących podwyżek prądu sięgających nawet ponad 20%, nie tylko mieszkańcy woj. opolskiego nadal są w stanie ograniczyć ich wpływ na budżet swojego gospodarstwa domowego. Rozwiązaniem jest zmiana kilku nawyków na lepsze, które mogą pomóc w ograniczeniu zużycia prądu w gospodarstwie domowym.

Źródło: PKEE

W pierwszej kolejności należy wymienić "prądożerne" żarówki starego typu na energooszczędne LED w tych częściach domu i mieszkań, gdzie przebywamy najczęściej i oświetlenie jest bardzo często włączone.

Tradycyjna żarówka przetwarza na światło jedynie 5% pobieranej energii. Aż 95% to strata którą boleśnie odczujemy na rachunku za prąd jeżeli korzystamy ze starych żarówek na przestrzeni użytkowej całego domu.

Kolejne urządzenia AGD które pochłaniają najwięcej prądu w domu to lodówka z zamrażarką, bojler elektryczny oraz ceramiczna kuchenka elektryczna

W przypadku samej lodówki (z zamrażarką) niewiele uda nam się zaoszczędzić prądu gdyż musi ona regularnie pracować. Jedyne co możemy zrobić to wymienić starszą lodówkę na bardziej ekologiczną. Jednak tak kosztowne wydatki muszą mieć poważne uzasadnienie np. zepsucie starej lodówki i konieczność zakupu nowej.

Możemy jednak ograniczyć to zbyt częste otwieranie drzwi lodówki. Sporo energii elektrycznej pochłania konieczność ponownego chłodzenia i zamrażania cieplejszego jedzenia.

W przypadku bojlera elektrycznego najwięcej oszczędności przyniesie wyłączanie go (najlepiej automatyczne) w przedziale czasowym, gdy nie wykorzystujemy ciepłej wody.

W przypadku kuchenek elektrycznych oszczędności będą większe jeżeli będziemy przykrywać garnki podczas gotowania potraw.

Jeżeli chodzi o piekarnik elektryczny to im częściej go otwieramy podczas pieczenia potraw, tym więcej energii elektrycznej zużywa. Nowoczesne piekarniki mają też funkcję eko, która powoduje że wyłączają się parę minut wcześniej wykorzystując zakumulowane ciepło do upieczenia potraw.

Jeżeli chodzi o zmywarki i pralki, to o ile to jest możliwe najlepiej jest z nich korzystać w określonych godzinach lub w nocy wtedy gdy korzystamy taryf oferujących tańszy prąd np. w godzinach nocnych.

Warto też w miarę możliwości wyłączać (oczywiście jeżeli to możliwe) urządzenia elektryczne, które pozostają w stanie uśpienia, wtedy generują nawet do 15% swojego normalnego zużycia energii, gdy są włączone.