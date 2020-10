Jak odróżnić opał złej jakości od tego dobrego?

Już rozpoczął się sezon grzewczy, więc wielu właścicieli gospodarstw zakupuje opał grzewczy, w tym i węgiel niezbędny do zapewnienia komfortu cieplnego w domu. Okazuje się, że palenie w piecu najtańszym opałem w ostatecznym rozrachunku może drogo kosztować.

Wybór odpowiedniej jakości opału jest bardzo istotny z wielu powodów. Jakościowe paliwo nie naraża nas na dodatkowe koszty (ponieważ nie musimy używać go dużo), jest bezpieczne dla naszego zdrowia i w minimalny sposób oddziałuje na środowisko.

Taniej nie znaczy cieplej

Wybór opału z najniższej półki cenowej, to w dłuższej perspektywie większe obciążenie budżetu domowego, ponieważ dokładamy do pieca znacznie częściej, nie otrzymując pożądanej ilości ciepła. Przy wyborze produktów węglowych warto więc nie kierować się tylko ceną produktu, ale również sprawdzić kilka kluczowych właściwości węgla. Na co zwrócić uwagę?

Różnice najbardziej rzucające się w oczy

Zasadniczo jakość opału węglowego (miał węglowy, ekogroszek, orzech) możemy rozpoznać dopiero w działaniu. Niezależnie od tego, kilka wniosków na temat stanu opału możemy wysnuć na podstawie prostej obserwacji.

Pierwszą cechą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest kolor. Węgiel dobrego gatunku jest głęboko czarny, natomiast im bardziej szary surowiec, tym większe prawdopodobieństwo, że jego kaloryczność jest niska lub zawiera niepożądane domieszki.

Przebijające się białe elementy, tworzące charakterystyczne paski mogą świadczyć o nadmiernej ilości kamienia, który powoduje powstawanie większej ilości popiołu w procesie spalania, tym samym świadcząc o złej jakości.

Węgiel, który kupujemy, musi być także suchy. Poziom wilgoci bardzo trudno zmierzyć „na oko”, jednak za niepokojący sygnał możemy uznać odczuwalnie większy ciężar bryłek. Wilgotność ekogroszku dobrej jakości nie powinna przekraczać 10-15%.

Co świadczy o jakości opału?

Każdy producent węgla powinien dołączyć do zakupionego produktu certyfikat informujący o poszczególnych parametrach opału. Kluczowa jest kaloryczność węgla, czyli jego wartość opałowa. Informuje o ilości energii, jaką możemy uzyskać ze spalania danej jednostki paliwa.

Opał dobrej jakości ma kaloryczność na poziomie 24–28 MJ/kg. Zakup paliwa poniżej tej wartości może wiązać się z trudniejszym rozpalaniem, koniecznością częstszego dokładania do kotła oraz usuwania większej ilości popiołu.

W kontekście kaloryczności należy uważać, by nie zostać wprowadzonym w błąd: ciepło spalania (które ma zawsze wyższą wartość) nie równa się kaloryczności. Nieuczciwi producenci często eksponują informacje o cieple spalania w miejsce danych o kaloryczności. W takim przypadku istnieje duża szansa, że mamy do czynienia z opałem złej jakości.

Pozostałe parametry węgla, które warto przeanalizować przed zakupem, to:

Uziarnienie (inaczej granulacja) – nie jest jednoznacznie złą lub dobrą cechą węgla, musi być jednak dostosowane do specyfiki pieca, który posiadamy. Informacje na ten temat znajdziemy w instrukcji obsługi producenta kotła. W przypadku ekogroszku optymalna granulacja to 5-25 mm.

(inaczej granulacja) – nie jest jednoznacznie złą lub dobrą cechą węgla, musi być jednak dostosowane do specyfiki pieca, który posiadamy. Informacje na ten temat znajdziemy w instrukcji obsługi producenta kotła. W przypadku ekogroszku optymalna granulacja to 5-25 mm. Spiekalność – czyli skłonność do tworzenia się zbitych brył paliwa tzw. spieków, mogących doprowadzić do zablokowania podajnika. Dla dobrego ekogroszku wartość nie powinna przekraczać 20RI. Im większe RI, tym jakość węgla jest niższa.

– czyli skłonność do tworzenia się zbitych brył paliwa tzw. spieków, mogących doprowadzić do zablokowania podajnika. Dla dobrego ekogroszku wartość nie powinna przekraczać 20RI. Im większe RI, tym jakość węgla jest niższa. Zawartość popiołu – przyjmuje się, że w węglu dobrej jakości zawartość popiołu nie przekracza 10%. Wśród najbardziej jakościowego węgla – takiego jak Ekogroszek Extra Premium + w którym mamy do czynienia z najniższą zawartością popiołu na rynku – wskaźnik ten nie przekracza nawet 5%.

– przyjmuje się, że w węglu dobrej jakości zawartość popiołu nie przekracza 10%. Wśród najbardziej jakościowego węgla – takiego jak Ekogroszek Extra Premium + w którym mamy do czynienia z najniższą zawartością popiołu na rynku – wskaźnik ten nie przekracza nawet 5%. Zawartość siarki – ekogroszek o niskiej zawartości siarki z jednej strony minimalizuje negatywny wpływ na środowisko, a z drugiej chroni kocioł i przewody kominowe przed korozją, ograniczając wytwarzanie szkodliwego kwasu siarkowego w procesie spalania. Dobre jakości paliwo powinno mieć w swoim składzie mniej niż 0,6% siarki.