Kto zarabia na coraz wyższych cenach prądu?

Co wpływa na rosnące ceny energii? Fot. Adobe Stock

Ceny energii elektrycznej na Rynku Bilansującym sięgnęły rekordowej kwoty 4813 zł/MWh. Co ciekawe, to elektrownia wodna szczytowo-pompowa należąca do PGE sprzedawała energię w tak wysokiej kwocie 12 października br. Wreszcie koncerny sprzedające energię odnotowują rekordowe zyski w 2022 r., co jest najprawdopodobniej związane z dużymi marżami przy sprzedaży prądu. Czy mamy do czynienia z szantażem czy może z rozwijającym się kryzysem energetycznym?

Rekordowy i krótkotrwały skok cen energii na poziomie 4813 zł za 1 MWh z 12 października br. został odnotowany na rynku bilansującym. Jak dowiadujemy się z portalu Wysokienapięcie.pl, tak wysoka cena prądu wiązała się z niedoborem mocy na rynku bilansującym. Niedobór w wysokości ok. 1 GW spowodował awaryjnie unieruchomiony blok węglowy elektrowni Jaworzno. Ewidentnie widać, że w polskiej energetyce nie ma już miejsca na nieprzewidziane przestoje. A to tylko jeden z wielu nierozwiązanych problemów, które stają się coraz większą kulą u nogi poszczególnych ekip rządzących.

