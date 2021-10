Na jakie parametry zwrócić uwagę przy zakupie ekogroszku?

Sezon grzewczy już się na dobre rozpoczął, więc większość właścicieli kotłów grzewczych stoi przed nie lada wyzwaniem zakupu ekogroszku. Na jakie parametry należy zwrócić szczególną uwagę przy zakupie ekogroszku do pieca na paliwo stałe? Co się zmieni w przepisach, regulujących jakość ekogroszku?

Ekogroszek jest produkowany na bazie węgla kamiennego lub brunatnego, ale musi spełniać ten produkt szereg restrykcji i zachować odpowiednie parametry.

I mimo że jego bezdymne spalanie osiągane jest dzięki budowie kotła z podajnikiem i odpowiedniej technice spalania to jest on zakwalifikowany jako paliwo węglowe.

O jakości ekogroszku świadczy szereg parametrów, które powinny zostać określone i co ważniejsze spełnione przez producenta.

Przed zakupie ekogroszku nie tylko powinniśmy się kierować ceną, ale też sprawdzić najważniejszy parametry jak :

wysoka wartość opałowa,

spiekalność czy zawartość popiołu.

Dzięki powyższym właściwościom możemy określić, czy dany produkt, który chcemy kupić, zapewni wysoki komfort cieplny podczas ogrzewania pomieszczeń domu. Na jakie parametry warto jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie ekogroszku

Sprawdź wartość opałową lub kaloryczność kupowanego ekogroszku

W pierwszej kolejności musimy sprawdzić wartość opałową ekogroszku. To jeden z najważniejszych parametrów, na który powinniśmy zwrócić uwagę zanim zakupimy produkt. Czym jest wartość opałowa albo kaloryczność ekogroszku?

Mówiąc najprościej, kaloryczność wskazuje, jaka ilość energii (ciepła) wydziela się w procesie spalania. Naturalnie, im wyższy jest poziom tego parametru tym lepiej opał się pali. W efekcie zużywamy go znacznie mniej, aby skutecznie ogrzać pomieszczenia domu.

Najbardziej kalorycznym paliwem stałym jest węgiel kamienny i to przede wszystkim w formie ekogroszku. Za opał odpowiedniej jakości możemy uznać taki, którego kaloryczność wynosi minimum 22 MJ/kg.

Najlepsze produkty na rynku, takie jak np. Ekogroszek Extra Premium + mają kaloryczność dochodzącą do 28 MJ/kg. Jednak po wejściu nowego rozporządzenia MKiŚ będzie to minimalna wartość kaloryczności dla paliw stałych do ogrzewania produkowanych na węglu.

Granulacja ekogroszku decyduje o jego zastosowaniu

Ekogroszek to sortyment węgla kamiennego o określonej granulacji, czyli wielkości poszczególnych bryłek. Uziarnienie dla ekogroszku wynosi od 5 do 25 mm Bryłki ekogroszku są zatem stosunkowo małe. Dzięki temu sprawdzą się w przypadku kotłów z automatycznym podajnikiem. Pozwala to na komfortową obsługę pieca i oszczędność czasu.

Granulacja jest istotnym parametrem – ekogroszek o niewłaściwej wielkości, źle dobrany do rodzaju kotła, nie daje tej efektywności ogrzewania, co powinien. Może też w dłuższej perspektywie uszkodzić piec.

Dlatego nigdy nie używajmy paliwa o mniejszym lub większym uziarnieniu niż zaleca to producent kotła.

Ile popiołu i siarki i części lotnych w ekogroszku?

To kolejne istotne parametry informujące o zawartości popiołu i siarki w proukcie

W przypadku parametru zawartości popiołu, producent informuje nas, ile popiołu (czyli substancji niepalnych) zostanie w piecu po zakończeniu spalania.

Warto pamiętać, że im mniej popiołu powstaje w trakcie wypalenia ekogroszku, tym rzadziej musimy czyścić piec i kotłownię.

Za ekogroszek o odpowiedniej jakości możemy uznać taki, który nie zawiera więcej niż 8-10% popiołu. W przypadku produktów z półki premium, zawartość substancji niepalnych nie powinna przekraczać 5%.

Z kolei zawartość siarki informuje o tym jak negatywny wpływ na środowisko (jak dużo smogu powstanie) będzie miało palenie w piecu zakupionym przez nas ekogroszkiem.

To właśnie siarka odpowiada za szkodliwe spaliny, powstające w procesie spalania ekogroszku w piecu. Co istotne, pierwiastek ten jest także niebezpieczny dla instalacji, ponieważ w połączeniu z parą wodną tworzy kwas siarkowy, który z kolei powoduje korozję kotła oraz komina.

Przyjmuje się, że dobry ekogroszek to taki, którego zawartość siarki nie przekracza 1%, natomiast ulepszony powinien zawierać jedynie 0,5% tego pierwiastka.

Części lotne to parametr oznaczający substancje, które wydzielają się i ulatniają w procesie spalania. O dobrej jakości ekogroszku świadczy wysoka wartość tego parametru. Substancje lotne odpowiadają za dobry zapłon i równomierne spalanie węgla.

Rekomendowane jest używanie paliwa, którego części lotne stanowią co najmniej 28%. W przypadku opału premium możemy osiągnąć wartości przekraczające 35%.

Im mniejsza spiekalność ekogroszku, tym lepiej

Spiekalność określa podatność paliwa na koksowanie, czyli tworzenia się spieków. Parametr ten wyraża się za pomocą wskaźnika RI (liczba Rogi).

Wartość RI powinna być jak najniższa. Najlepiej jeśli nie przekracza 20 jednostek. Wyższe wartości powodują tworzenie się spieków, które trudno się palą, przez co spada efektywność ogrzewania.

Im wyższy poziom wilgoci, tym więcej zapłacimy za ekogroszek

Bardzo ważnym parametrem każdego paliwa węglowego jest również jego wilgotność. Powinna być jak najniższa i nie przekraczać 10-15%. Wilgotne paliwo źle się pali, wytwarza dużą ilość dymu i przyczynia się do korodowania instalacji.

Mokry opał to również większe koszty zakupu, ponieważ przy ważeniu znaczną część jego wagi stanowi woda. W takiej sytuacji płacimy więcej za mniej efektywne paliwo.

Jak sprawdzić czy ekogroszek jest wilgotny?

Wilgotność węgla trudno sprawdzić gołym okiem, dlatego warto korzystać z usług sprawdzonych, uczciwych producentów. Dobrym zabezpieczeniem przed wilgocią jest zakup węgla workowanego. Odpowiednia technologia pakowania pozwala zachować niską wilgotność, niezależnie od warunków przechowywania.

Już niedługo ekogroszek zniknie z rynku

Niedawno, bo 20 września br. pojawił się projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska zwiększające wymagania jakościowe dla paliw stałych, w tym i dla obecnego ekogroszku.

Jak podkreśla MKiŚ, nazwy „ekogroszek” i „ekomiał” są zwyczajowo używane w Polsce od lat 90-tych, stąd też określenia te zostały użyte w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Jednakże użycie przedrostka „eko” w odniesieniu do miału czy groszku sugeruje, że jest to paliwo ekologiczne, podczas gdy parametry jakościowe ekomiału czy ekogroszku tego nie potwierdzają - uzasadnia MKiŚ zaostrzenie parametrów technicznych i zmianę nazwy produktu.

W związku z tym MKiŚ chce zastąpić nazwę ekogroszek o wymiarze ziarna ziarna 5 ÷ 31,5 mm sformułowaniem groszek III.

Nie tylko dojdzie do zmiany nazwy z ekogroszek na groszek III, ale także dojdzie do zaostrzenia wymagań co do parametrów technicznych tego paliwa stałego.

Jakie nowe wymagania będą stawiane "groszkowi" do kotłów na paliwa stałe?

W nowym projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla kotłów stałych wprowadzono zaostrzenie wymagań co takich. parametrów jak zawartości siarki i popiołu Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce też obniżyć zawartość popiołu dla groszku.

W nowym projekcie rozporządzenia zawartość popiołu dla groszku III będzie musiało się mieścić w przedziale do 7%. Z kolei wartość opałowa (w stanie suchym) nie może zejść poniżej 28 MJ/kg.

Paliwo typu "ekogroszek" nie będzie mogło mieć wyższej wilgotności niż 11 proc.

Wymagania jakościowe dla: węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85 % węgla kamiennego paliwo stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: groszek III

Parametr Symbol jednostka Wartość minimalna Wartość maksymalna Zawartość popiołu A % - 7 Zawartość siarki całkowitej S t % - 1 Wartość opałowa (kaloryczność) Q i MJ/kg 28 - Zdolność spiekania RI - - 25 Wymiar ziarna - mm 5 31,50 Zawartość podziarna - % 0,00 10,00 Zawartość nadziarna - % 0,00 5,00 Zawartość wilgoci całkowitej W t % - 11,00

Źródło: projekt Rozporządzenia MKiŚ w sprawie wymagań jakościowych dla kotłów

Kiedy nowe rozporządzenie MKiŚ w sprawie wymagań jakościowych dla kotłów wejdzie w życie?

Rozporządzenie jest w fazie opiniowania. Zacznie obowiązywać po 30 dniach od jego opublikowania. Najprawdopodobniej zbiegnie się jego obowiązywanie z wycofaniem od stycznia 2022 r. dofinansowania na zakup i montaż kotła na węgiel (także na ekogroszek) w ramach programu „Czyste Powietrze”.