Gdzie kupić najtaniej ekogroszek z kosztami dostawy we wrześniu?

Sprawdź gdzie taniej kupisz węgiel i ekogroszek niż w PGG przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Foto. Shutterstock

Sprawdzamy razem z ekseprtem od ekogroszku, gdzie najtaniej kupić teraz węgiel i ekogroszek. Ceny węgla i ekogroszku oferowanego przez dystrybutorów zrównują się z cenami asortymentu w e-sklepie PGG. To co je różni to lepsza dostępność ekogroszków oferowanych przez innych dystrybutorów.

Ceny niektórych ekogroszków spoza PGG spadły poniżej 1700 zł za tonę, nie licząc kosztów dostawy. Z dostawą dobrej jakości ekogroszki kosztują między 1800-2000 zł za tonę.

PGG ma coraz większe problemy z dostępnością w KDW i podwyższyła ceny asortymentu o 100 zł na tonie we wrześniu br. Sprawdziliśmy wraz z ekspertem JakiEkogroszek.pl ceny węgla i ekogroszku na rynku we wrześniu i nie mamy zbyt dobrych wiadomości. - To co w pierwszej kolejności przykuwa uwagę to wzrost cen w PGG. Ekogroszek workowany oraz luzem podrożał o 100 zł na tonie w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Cena jest więc zbliżona do tej z początku roku - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl. Czytaj więcej Czy będzie nowy dodatek węglowy w 2023 r.? Mamy odpowiedź ministerstwa Dostępność, ceny węgla i ekogroszku u innych dystrybutorów we wrześniu Dobrą wiadomością są za to obniżki ekogroszku w kilku innych sklepach niż PGG. Dla poszukujących opału ekspert Jakiekogroszek.pl przygotował najtańszych opcji z zastrzeżeniem, że jedynym kryterium jest cena. Propozycji jest sześć. Ekogroszki Ogień, Petrodom, Diablo i Zalkar są dostępne w cenie poniżej 1800 zł wraz z dostawą - podkreśla ekspert Jakiekogroszek.pl. - Po ostatniej dużej obniżce, za ok. 1750 zł, można kupić ekogroszek Ekosort. Obowiązuje tu ograniczenie do 3 ton. W podobnej cenie jest ekogroszek Kazach dostępny na Allegro. Czytaj więcej Ceny ekogroszku i węgla rosną w PGG, a dostępność w KDW coraz gorsza Ranking najtańszych wybranych ekogroszków na rynku we wrześniu 2023. nazwa produktu i firma cena z sierpnia br. cena z września br. o ile potaniał/podrożał? koszty dostawy MJ/kg GJ/zł Ekogroszek Special - Zalkar 2400 zł 1749 zł potaniał o 251 zł 125 zł 26,5 68,90 zł Ekogroszek Ekosort® - Katowicki Węgiel 2410,80 zł 1749,06 zł potaniał o 661,74 zł - 24 72,88 zł Ekogroszek - Tauron 1848,75 zł 1848,75 zł - 203,75 zł 26 77,02 zł Ekogroszek Diablo Gold - M.P.M. Zagorski 1949 zł 1949 zł - - 28 69,61 zł Ekogroszek Optimum - Zalkar 1950 zł 1699 zł potaniał o 251 zł 125 zł 26,5 68,83 zł Ekogroszek Champion Plus - Petrodom 2099 zł 1949 zł potaniał o 150 zł - 28 69,61 zł Ekogroszek KAZACH - TopDek 1750 zł - nowość - - 24 72,92 zł Ekogroszek Karolina - PGG 1650 zł 1750 zł podrożał o 100 zł 250 zł 28 72,,92 zł Ekogroszek Retopal/Karlik/Pieklorz - PGG 1650 zł 1750 zł podrożał o 100 zł 250 zł 25/27/27,5 80/74,07/72,73 zł Źródło: JakiEkogroszek.pl Czytaj więcej Jesień w rolnictwie to idealny moment na badania gleby Źródło: JakiEkogroszek.pl

