Goodvalley: Biogazownie pokrywają w 100 proc. nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), rozmawiamy również o technologiach, które mogą nie tylko zaoszczędzić energię elektryczną, ale przy okazji zwiększyć neutralność rolnictwa wobec klimatu. Jak wyjaśnia Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający Goodvalley, biogazownie pozwalają na pokrycie 100 proc. zapotrzebowania spółki na energię elektryczną, jednak przez lata ta działalność przez lata była prowadzona w niestabilnym otoczeniu, jeśli chodzi o przepisy prawa.

Goodvalley to przykład firmy, która neutralność klimatyczną uzyskała w dużej mierze dzięki biogazowniom. Jednak jak podkreśla w rozmowie Grzegorz Brodziak nie było to łatwe działanie, chociażby ze względu na niestabilne otoczenie prawne dotyczące przepisów OZE.

- Prowadzimy biogazownie rolnicze w Polsce od 2005r. i w całym tym okresie doświadczaliśmy braku stabilności i przewidywalności przepisów dla OZE. Pewne zmiany zachodziły bardzo dynamicznie i w takich sytuacjach trudno było zaplanować inwestycje w perspektywie 10-15 lat, a to jest zazwyczaj niezbędny okres zwrotu z inwestycji. Istnieją pewne elementy wsparcia dla biogazowni rolniczych, jedne się kończą inne zaczynają, to na pewno może być trudne dla potencjalnych inwestorów, którzy nie mają profesjonalnej obsługi prawnej czy merytorycznej. Tylko duże firmy angażują się dziś w te projekty, im jest łatwiej, są na bieżąco z przepisami, mają profesjonalne wsparcie prawne i finansowe, potrafią lepiej prognozować. Mniejsi inwestorzy i rolnicy są ostrożni i nie podejmują tego tematu. Dlatego uważam, że to właśnie na wsiach mamy ogromny potencjał dla rozwoju biogazowni - wyjaśnia dyrektor Goodvalley.

- Uwolnienie tego potencjału wymaga podjęcia odpowiednich działań w zakresie dostępu do wiedzy, tworzenia zachęt i narzędzi wsparcia.

Neutralność klimatyczną udało nam się uzyskać już w 2012 r., właśnie w dużej mierze dzięki biogazowniom, ale też całemu układowi szczelnego przechowywania i gospodarowania nawozem naturalnym, do tego dochodzą też inne działania jak np. uprawa bezorkowa i szereg innych zabiegów, które miały przede wszystkim zmniejszać emisje, zużycie paliw, prądu, co jednocześnie przynosi wymierne oszczędności - dodaje.

Jak wyjaśnia Grzegorz Brodziak korzyści z tak obranej drogi są znaczące, tylko czasami brakuje wiedzy i determinacji , by wejść w te rozwiązania. Poza tym częstą barierą jest brak dostępu do środków inwestycyjnych.

- Po doświadczeniu kilkunastu lat, możemy bez wątpienia stwierdzić, że inwestycje w oszczędne technologie w obszarze zaopatrzenia w energię elektryczną czy cieplną, a także w innych obszarach dotyczących zużycia zasobów, wracają do nas w jakiś sposób. Dzięki biogazowniom pokrywamy w 100 proc. nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną i znaczącą część energii cieplnej. Chcę podkreślić, że to jednak dzięki instrumentom wsparcia udało się domknąć te inwestycje finansowo – bez tego byłoby trudno - mówi.

