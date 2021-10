Jak bardzo awaryjne są przydomowe instalacje fotowoltaiczne?

Tylko 8% prosumentów doświadczyło awarii instalacji fotowoltaicznych. Jak wynika z "Raportu o fotowoltaice w Polsce" Oferteo, większość tych awarii udaje się naprawić w ciągu maksymalnie tygodnia. Najdłuższy czas naprawy instalacji fotowoltaicznych wynosił nawet do 3 tygodni.

Choć zwolenników pozyskiwania ekologicznej energii ze słońca jest w Polsce z roku na rok coraz więcej, to niektórzy wciąż mają wątpliwości co do bezpieczeństwa takiego rozwiązania. Oferteo.pl przeprowadził badanie wśród właścicieli instalacji fotowoltaicznych, aby sprawdzić, jak wygląda to z ich perspektywy.

Ile trwa usuwanie awarii instalacji fotowoltaicznej?

Okazuje się, że w przypadku aż 92% badanych nie doszło jeszcze do żadnej awarii ani zakłóceń pracy paneli. Tak niski poziom awaryjności zapewnia użytkownikom nie tylko stałe i bezpłatne źródło energii, ale również poczucie spokoju i komfortu.

Badani, u których wystąpiły problemy z instalacją, deklarowali, że ich usunięcie zajmowało zwykle do 1 tygodnia (58% przypadków). U 17% z nich proces ten przeciągnął się do dwóch tygodni, a u 6% – do 3. Nawet w przypadku wystąpienia awarii firmy odpowiedzialne za jej usunięcie zwykle bardzo szybko radziły sobie z problemem.

Inwestorzy stawiają na wieloletnią gwarancję fotowoltaiki

Długoletnia gwarancja jest dla inwestorów zapewnieniem, że w razie gdyby zdarzyło się coś niespodziewanego, mogą liczyć na szybką pomoc specjalistów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zwykle użytkownicy wybierają długi 20-letni okres gwarancji. Tak właśnie zrobiło w ubiegłym roku 38% badanych przez Oferteo.pl. Jedna trzecia zdecydowała się natomiast zabezpieczyć swoją instalację na 15 lat, a 20% – na 10. Krótszy okres gwarancji wybrała mniej niż 1/10 respondentów.

W tym samym badaniu 21% ankietowanych przyznało, że to właśnie długość okresu gwarancji była dla nich kluczowym czynnikiem przy wyborze oferty.

Na pytanie o to, kto objął instalację gwarancją, inwestorzy zwykle odpowiadali, że była to firma instalująca panele (53%). Nieco rzadziej, bo w 44% przypadków, odpowiedzialność brał na siebie producent. Pozostali zdecydowali się skorzystać z usług zewnętrznego ubezpieczyciela.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej?

Aby dodatkowo zadbać o bezpieczeństwo i bezawaryjność swojej instalacji, warto upewnić się, że przed jej uruchomieniem odbędzie się przegląd. Jego wykonanie w badaniu zadeklarowało aż 85% właścicieli instalacji.

82% zdecydowało się natomiast na zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń instalacji przed przepięciami i pożarem.

Metodologia badania

Dane przedstawione w „Raporcie o fotowoltaice w Polsce” pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w sierpniu 2021 roku metodą CAWI na próbie 499 osób.