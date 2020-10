Jak epidemia koronawirusa wpłynęła na ceny dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę

Cały czas ogromną popularnością cieszy się dzierżawa gruntów rolnych pod instalację fotowoltaiczną. Zapytaliśmy ekspertów, jak epidemia wpłynęła na ceny wynajmu gruntów i czy spowolniła proces ich wydzierżawienia pod instalacje fotowoltaiczne.

Bardzo popularną formą zarobku jest wynajem gruntów m. in. nieużytków rolnych pod instalację fotowoltaiczną. Firmy oferują określone zarobki za wynajem takich działek, ale też wymagają, aby spełniały one konkretne wymagania.

Poszukują działek niezabudowanych i niezarośniętych, zazwyczaj o powierzchni od 2 ha i o IV i gorszej klasie gruntów. Atrakcyjna działka pod wynajem nie powinna być objęta planami zagospodarowania przestrzennego i nie może być zlokalizowana na obszarach chronionych np. Natura 2000. Istotna jest też bliskość linii SN lub GPZ, względem dzierżawionej działki.

Jednak szerząca i rozwijająca się (znowu) epidemia koronowirusa ma ogromny wpływ na spowolnienie polskiej gospodarki. Czy także przyczyniła się do spowolnienia rozwoju rynku fotowoltaicznego w naszym kraju?

Na to i inne pytanie postarają się odpowiedzieć eksperci z firm specjalizujących się m.in. w wynajmie gruntów pod instalacje fotowoltaiczne.

Covid-19 nie zatrzymał dynamicznie rozwijającej się fotowoltaiki

Jak podkreślają nasi eksperci, mimo że nasza gospodarka dotkliwie odczuła lockdown z powodu epidemii koronawirusa to rynek wynajmu gruntów pod instalacje fotowoltaiczne tego nie odczuł..

- Pandemia nie wywarła istotnego wpływu na segment rynku OZE. Nasza firma zanotowała nawet wzrost zgłoszeń właścicieli gruntów zainteresowanych instalacjami i farmami fotowoltaicznymi, który pozwolił na zwiększenie portfela naszego dewelopmentu - optymistycznie zaznacza Michał Gondek, dyrektor Pionu Techniczno-Inwestycyjnego Columbus Energy. - Zauważamy, że zwłaszcza w okresie, gdy cała gospodarka zwalania, branża energetyki odnawialnej nabiera coraz większego tempa, co potwierdzają m.in. inwestorzy giełdowi - dodaje ekspert.

Podobnego zdania jest też Dariusz Bordoszewski, deweloper projektów PV w firmie MQ Energy.

- Jak powszechnie wiadomo, panująca od początku roku pandemia ma ogromny wpływ na wszystkie gałęzie gospodarki. Widać jednak wyraźnie, że branża związana z fotowoltaiką, a w szczególności część związana z dzierżawą gruntów pod instalacje PV, mimo delikatnego spowolnienia radzi sobie bardzo dobrze - podkreśla Dariusz Bordoszewski, deweloper projektów PV, w firmie MQ Energy.

Pomimo spowolnienia gospodarczego i komplikacji jakie powoduje koronawirus, rynek fotowoltaiczny dynamicznie się rozwija. Nie oznacza to jednak, że rynek dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę nie pozostaje bez negatywnego wpływu, jaki wywołuje Covid-19 n rozwój polskiej gospodarki.

Na jakie bariery natrafiają właściciele gruntów, którzy chcą wydzierżawić swoje grunty pod instalacje fotowoltaiczne?

Bariery do pokonania

Jak podkreśla ekspert z MQ Energy, zainteresowanie właścicieli gruntów wydzierżawieniem terenu pod fotowoltaikę nie zmalało, ale sam proces zapoznania się przez nich z warunkami i szczegółami techniczno-organizacyjnymi jest utrudniony, co przekłada się na czas niezbędny do podjęcia decyzji o podpisaniu umowy dzierżawy.

- Bezpośrednie kontakty z potencjalnymi wydzierżawiającymi, które zostały w wielu przypadkach ograniczone do minimum, bardzo ułatwiały proces zrozumienia zasad jakimi cechuje się rozwój projektów PV. Podjęcie decyzji o podpisaniu umowy dzierżawy na okres 30 lat byłoby łatwiejsze i bardziej komfortowe, gdyby wszelkie wątpliwości można było wyjaśnić osobiście - zauważa Dariusz Bordoszewski, deweloper projektów PV, w firmie MQ Energy. - Jednak mimo powstałych utrudnień nasi partnerzy negocjacji wykazują pełne zrozumienie nietypowej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, a co za tym idzie widoczne spowolnienie jest nieznaczne i zdaje się, że tylko tymczasowe - dodaje ekspert.

W jaki sposób firmy dzierżawiące grunty pod fotowoltaikę ułatwiają swoim klientom kontakt oraz formalności?

Usprawnić proces podpisania umowy dzierżawy

W pierwszej kolejności firmy specjalizujące się w dzierżawie gruntów pod fotowoltaikę starają się usprawnić cały proces związany ze wszelkimi formalnościami związany z zawarciem umowy z klientami.

- Warto podkreślić, że decydując się na farmę fotowoltaiczną rolnicy mogą wynająć każdy areał powyżej 2 ha i czerpać z tego coroczne, pewne zyski przez ponad 25 lat. Jedyne, co muszą zrobić, to zgłosić się do Columbus przez wypełnienie formularza na stronie internetowej lub przez Biuro Obsługi Klienta - zauważa Michał Gondek, dyrektor Pionu Techniczno-Inwestycyjnego Columbus Energy.

Firmy te bardzo często oferują usługę załatwienia większości formalności poprzez uzyskanie pełnomocnictwa i działaniu w imieniu klienta przy zdobyciu wszelkich dokumentów i pozwoleń związanych wydzierżawieniem gruntów pod fotowoltaikę.

Z kolei Dariusz Bordoszewski, deweloper projektów PV, w firmie MQ Energy podkreśla że: sam proces uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów do wybudowania instalacji PV nie został znacząco utrudniony, jednakże wydłużył się czas jego realizacji. Urzędy i podmioty z jakimi współpracujemy w trakcie rozwoju projektów, mimo wielu obostrzeń pracują bez większych utrudnień.

Niebagatelne znaczenie w rozwoju rynku dzierżawy gruntów ma też zysk, jaki osiągają klienci wynajmujący grunty pod fotowoltaikę.

Ile zarobisz na dzierżawie gruntów pod fotowoltaikę w czasie pandemii?

Firmy dzierżawiące grunty m.in od rolników na instalacje fotowoltaiczne są w stanie zapłacić nawet 8-12 tys. zł za rok dzierżawy od 1 ha.

- Rynkowe warunki finansowe dla właściciela gruntu zainteresowanego jego wydzierżawieniem to przychód rzędu 8-10 tys. zł/ha w skali roku, zależnie od parametrów lokalizacji - podkreśla Dariusz Bordoszewski, deweloper projektów PV, w firmie MQ Energy.

Porównując kwoty za dzierżawę gruntów pod fotowoltaikę oferowane przez MQ Energy z zeszłego roku z tegorocznymi ofertami możemy powiedzieć że praktycznie się one nie zmieniły.

Z kolei Columbus Energy oferuje nawet do 12 tys. zł/ha wydzierżawionego gruntu pod instalację fotowoltaiczną nawet na 39 lat. Jednak pamiętajmy, że atrakcyjna działka musi spełnić szereg wymogów stawianych przez firmę (odpowiednia areał, bliskość instalacji wysokiego napięcia, braku planu zagospodarowania przestrzennego itd.), abyśmy mogli uzyskać taki przychód z dzierżawy. Jednak żąda żeby do działki był dojazd utwardzaną drogą.