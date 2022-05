Jak kupić taniej ekogroszek oraz węgiel z PGG i Tauronu?

Pomimo, że PGG chce zwiększyć wydobycie i sprzedawać 3-krotnie taniej ekogroszek i węgiel w swoim sklepie internetowym to ich produkty są niedostępne dla większości klientów. Podobny problem ma miejsce w Tauronie. Przyczyną jest nie tylko niewystarczające wydobycie węgla, ale też i wykupowanie większych partii węgla i ekogroszku przez spekulantów.

Polska Grupa Górnicza kieruje już obecnie aż 60% dziennej produkcji węgla opałowego do swojego sklepu internetowego.

Zarówno PGG czy Tauron sprzedają swoje produkty nawet 3-krotnie taniej niż te oferowane przez dystrybutorów i pośredników ekogroszku i węgla.

Produkty PGG i Tauron są niedostępne dla klientów nie tylko z powodu niewystarczające wydobycie węgla, ale też i wykupowanie większych partii węgla i ekogroszku przez spekulantów.

Zarówno PGG czy Tauron sprzedają swoje produkty nawet 3-krotnie taniej niż te oferowane przez dystrybutorów i pośredników ekogroszku i węgla.

I mimo, że PGG uruchomił swój sklep internetowy, aby ułatwić dostęp zwykłym konsumentom do taniego węgla i ekogroszku w cenie nie przekraczającej 1100 zł za tonę to zazwyczaj towar jest niedostępny, albo już wykupiony. Podobna sytuacja ma miejsce w sklepie internetowym Tauronu.

Problem z dostępem do węgla i ekogroszku z PGG i Tauronu

Polska Grupa Górnicza kieruje już obecnie aż 60% dziennej produkcji węgla opałowego do swojego sklepu internetowego. Jednocześnie pracuje ona nad rozwiązaniem, dającym dostęp do tańszego węgla nie tylko konsumentom, ale też i swoim pracownikom i emerytom górniczym. Ci ostatni mają także problem z zakupem produktów PGG.

- Nie może być tak, że węgiel typu ekogroszek Polska Grupa Górnicza sprzedaje po 900 zł za tonę, a już po kilku godzinach ten sam węgiel osiąga na rynku cenę około 2,5-3 tys. zł za tonę. To niedopuszczalne, aby w wyniku takich spekulacji zwykły człowiek nie mógł kupić węgla w cenie, jaka jest oferowana w Polskiej Grupie Górniczej - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80.

Z podobnymi problemami borykają się klienci, którzy chcą wykupić ekogroszek w Tauronie. Ekogroszek z Taurona możemy kupić w cenie ok. 900-1000 zł za tonę, ale tylko w teorii. Także w internetowym sklepie Taurona większość produktów jest czasowo niedostępna.

Jak sugeruje Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80 problemem jest grupa spekulantów, którzy na pniu wykupują całe zapasy taniego węgla i ekogroszku. Następnie starają się odsprzedać produkty po dużo nawet trzykrotnie wyższej cenie.

- Oczekujemy również rozwiązań, które umożliwią zakup tego węgla pracownikom i byłym pracownikom kopalń. Oczywistym jest, że węgla na rynku zabraknie. Ale tego typu patologie, z jakimi obecnie mamy do czynienia, trzeba eliminować. Jeżeli tego nie zrobimy, to jesienią tego roku węgiel będzie nieosiągalny a jego cena poszybuje do 4-5 tys. zł za tonę - mówił Ziętek, udzielając wywiadu da portalu WNP.PL.

Możemy się więc spodziewać jeszcze większych problemów z zakupem tańszego węgla i ekogroszku przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego w tym roku.

Jak kupić taniej ekogroszek oraz węgiel z PGG i Tauronu?

Redaktorzy Spider's web postanowili otrzymali informację, że największa szansa na zakup taniego ekogroszku mamy tylko przez godzinę w sklepie internetowym PGG..

Otwarte okienko godzinowe, w internetowym sklepie PGG, dające szansę na zakup węgla jest między 18:00 a 19:00. Niestety nie oznacza to że uda wam się dokonać zamówienia towaru i zakupić tańszy węgiel lub ekogroszek. Należy pamiętać, że olbrzymie zainteresowanie tanimi produktami PGG, powoduje że bardzo trudno jest przeprowadzić udany zakup ze składów PGG.

W przypadku zakupu ekogroszku z Tauronu także pojawia się problem z dostępnością i jak dowiadujemy się ze sklepu Tauronu wynikają one z wyjątkowo dużego zainteresowania kupujących.

Jak oficjalnie informuje Tauron w swoim sklepie internetowym nie przyjmuje do realizacji zamówień na ekogroszek złożonych telefonicznie albo drogą mailową.

Sprzedaż w sklepie internetowym Taurona odbywa się we wtorki i czwartki, w ograniczonej ilości (do 2 palet z dostawą kurierem i do 4 palet z odbiorem własnym) między godz. 11:00-12:00. To właśnie wtedy macie największą szansę na zakup tańszego ekogroszku z Taurona, ale w ograniczonej ilości.