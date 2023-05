Jak podaje Polski Alarm Smogowy, cena węgla spadła o ok. 24%, drewna kawałkowego o 19%, a pelletu o 32% od stycznia br. Mimo tego spadku cen, ogrzewanie starym kotłem na węgiel lub drewno jest nadal – z wyjątkiem oleju opałowego – najdroższą metodą zapewnienia komfortu cieplnego.

Według raportu PAM "Zmiana cen paliw stałych w składach opału w latach 2021-2023" węgiel opałowy dostępny jest w niemal wszystkich placówkach handlowych.

W składach zalega znaczna ilość węgla zagranicznego, często pochodzenia kolumbijskiego. Najczęściej dostępny jest jednak opał pochodzący z Kazachstanu. W niektórych składach można również nabyć rosyjski węgiel z Syberii.

Pomimo tego, że po bardzo drogim sezonie grzewczym ceny węgla i drewna nieznacznie spadły, to tzw. „kopciuchy”, czyli pozaklasowe, nieefektywne kotły na węgiel i drewno nadal należą do najdroższych form ogrzewania domu. – mówi Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. – Przygotowany przez Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej i Polski Alarm Smogowy kalkulator kosztów ogrzewania pokazuje, że poza olejem opałowym, to właśnie grzanie „kopciuchem” kosztuje nas najwięcej.

Monitoring cen wykonano w dniach 18-20 kwietnia 2023 r. Kontroli poddano po dwa składy z każdego województwa – w całej Polsce 32 składy opału.

Ceny węgla, drewna i pelletu spadły od stycznia br. o ponad 20-30%

Wybrano składy zlokalizowane w różnych miejscowościach. Średnia cena węgla typu Orzech wyniosła 1925 zł za tonę, podobnie kosztował ekogroszek – 1932 zł.

Jak kształtowały się ceny węgla Orzech, ekogroszku, pelletu i drewna kawałkowego w kwietniu 2023 r. Źródło: Polski Alarm Smogowy

Od stycznia 2023 r. ceny te spadły odpowiednio o 22% i 24 %. Sprzedawcy przewidują, że nieznaczne spadki cen będą kontynuowane, aż wreszcie ceny ustabilizują się w połowie roku, aby zacząć rosnąć przed kolejnym sezonem grzewczym.

Jak bardzo zmieniała się średnia cena drewna kawałkowego i pelletu od stycznia 2021 r. do kwietnia 2023 r. Źródło: Polski Alarm Smogowy

Odnotowano dużą rozpiętość cen węgla co wynika z faktu, że węgiel dostępny na składach pochodzi z różnych krajów, a co za tym idzie jego cenę kształtuje wypadkowa różnych elementów: rzeczywista jakość opałowa, aktualna podaż, koszty transportu oraz niemniej istotny czynnik jakim jest zaufanie konsumentów do produktu – najdroższy jest węgiel polski, najtańszy kazachstański.

Jak bardzo zmieniała się średnia cena wegla Orzech i ekogroszku od stycznia 2021 r. do kwietnia 2023 r. Źródło: Polski Alarm Smogowy

Czym najdrożej ogrzewać dom w 2 kwartale 2023 r.?

Przy obowiązujących obecnie cenach nośników energetycznych najdroższe metody ogrzewania to: kocioł na olej opałowy, pozaklasowy kocioł, tzw. „kopciuch”, na drewno i „kopciuch” na węgiel.

Koszt ogrzewania 150 metrowego domu, w którym mieszkają 4 osoby, przy słabym ociepleniu wynosi: 19100 zł dla oleju opałowego, 14700 zł dla pozaklasowego kotła na drewno i 14 000 zł dla „kopciucha” na węgiel (koszt ogrzewania pomieszczeń i wody).

Te koszty można ograniczyć o połowę ocieplając dom, odpowiednio do: 9900 zł – olej, 7600 zł – „kopciuch” na drewno i 7200 zł „kopciuch” na węgiel

Czym jest najtaniej ogrzewać dom w drugim w 2 kwartale 2023 r.?

Jak podaje Polski Alarm Smogowy, najtańsze systemy grzewcze przy obecnych cenach to: kocioł gazowy, pompa ciepła powietrzna z ogrzewaniem podłogowym i pompa ciepła gruntowa z ogrzewaniem podłogowym.

Koszt ogrzewania 150 metrowego domu, w którym mieszkają 4 osoby, przy słabym ociepleniu wynosi: 10 400 zł gaz, 9 600 zł – pompa ciepła powietrzna z ogrzewaniem podłogowym i 8 300 zł pompa ciepła gruntowa z ogrzewaniem podłogowym (koszt ogrzewania pomieszczeń i wody).

Według ekspertów Polskiego Alarmu Smogowego docieplając dom możemy obniżyć te koszty o ponad połowę do: 5700 zł gaz, 5300 zł – pompa powietrzna, 4600 zł – pompa gruntowa.