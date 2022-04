Jak net-billing wpływa na opłacalność inwestycji w przydomową fotowoltaikę?

Od 1 kwietnia br. weszły w życie przepisy, które zmieniają rzeczywistość fotowoltaiczną dla nowych inwestycji. I to nie jest prima aprilis. System net-billing zmienia dotychczasowe sposoby rozliczenia prądu, co sprawi, że myślenie o opłacalności instalacji fotowoltaicznych przyjmuje nowy kierunek.

Wedle nowego systemu rozliczania net-billing można będzie odebrać 20% nadwyżki depozytu na koniec okresu rozliczeniowego, który będzie miał 12 miesięcy.

Stopa zwrotu instalacji fotowoltaicznej po 1 kwietnia br. przy założeniu nowych warunków i średniej ceny energii elektrycznej z roku 2020 to nadal około 8-9 latach bez dofinansowań i ulg.

Do 31 maca br. nadwyżki energii mogły być przekazywane do sieci energetycznych i odbierane w momencie, kiedy produkcja z instalacji fotowoltaicznych nie pokrywała lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednak dla nowych inwestorów (prosumentów) ten system jest już tylko wspomnieniem.

Jakie konsekwencje niesie dla prosumentów wprowadzenie net-billingu?

Net-billing jest systemem rozliczenia instalacji prosumenckich do 50 kilowatów. Nadwyżki energii sprzedawane są przez spółki obrotu, z którymi klienci mają podpisane umowy. Pieniądze przekazywane są w formie depozytu do rozliczenia następnego rachunku za energię elektryczną.

Depozytem natomiast jest produkcja energii elektrycznej sprzedana na rynku dnia następnego, która rozliczana jest w miesiącu kolejnym. Wedle nowych przepisów można będzie odebrać 20% nadwyżki depozytu na koniec okresu rozliczeniowego, który będzie miał 12 miesięcy.

- Wprowadzenie net-billingu spowodowało dużo zamieszania, które wynika z niepełnej wiedzy i obaw przed zmianą i nowym, do którego nie jesteśmy przekonani. To naturalne. Fotowoltaika po 1 kwietnia nadal będzie opłacalnym trendem, Taki sposób rozliczania obowiązuje obecnie w większości krajów europejskich i nie jest to nowością w OZE. Jest to jedynie pewna nowość, która weszła do Polski. Potrzebujemy trochę czasu, aby zaadoptować się do zmian i wyciągać właściwe wnioski – mówi Piotr Kisiel, dyrektor zarządzający Manitu Solar.

Fotowoltaika od teraz będzie opłacalna tylko w parze

Na wzrost cen energii elektrycznej składa się wiele czynników, a głównym jest wzrost cen surowców do produkcji energii. Wzrost produkcji energii obserwowany jest na całym świecie co bezpośrednio spowodowane jest rosnącym zapotrzebowaniem na energię.

Zamiast „kopciuchów” częściej instalujemy pompy ciepła, latem używamy klimatyzatorów, podgrzewamy wodę, w coraz większej liczbie domów montujemy sauny.

W ostatnim czasie, podczas ogromnych wichur, kiedy słupy energetyczne zostały uszkodzone, ludzie zostali odcięci od prądu na kilka dni. Oprócz tych, którzy mieli prąd z własnych instalacji fotowoltaicznych.

- Czas bezawaryjności starych instalacji energetycznych minął. Koszt ich wymiany nie jest ani tani, ani szybki. Zatem takie sytuacje mogą zdarzać się częściej. Posiadanie własnej instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii częściowo zabezpiecza przed sytuacjami kryzysowymi. Jest to ważne dla każdego gospodarstwa domowego, czy przedsiębiorstw – dodaje Piotr Kisiel.

Zapotrzebowanie na energię rośnie, co wiąże się bezpośrednio z cenami energii i surowców, które również rosną. Już w ubiegłym roku obserwowaliśmy znaczący wzrost cen ropy. Ostatnie wydarzenia w skali światowej potwierdzają wymownie ten trend. Sytuacja w każdej dziedzinie gospodarczej dynamicznie się zmienia. W sektorze fotowoltaiki te zmiany są również nieuniknione.

Czy nowy system prosumencki nadal będzie opłacalny?

Rok 2021 pokazał, że net biling nie jest tak straszny jak go niektórzy malowali. Eksperci patrzyli przez pryzmat I kwartału. Pierwsze doświadczenia rynkowe i ostatni kwartał pokazały jednak, że jest on nadal korzystny, biorąc pod uwagę rachunki rocznego zużycia prądu.

Jak wiadomo konsumenci nie kupują bezpośrednio energii od elektrowni węglowej. Dokonują zakupu na towarowej giełdzie elektrycznej, a nadwyżki nieskonsumowanej energii sprzedają. Nowy system prosumencki polega na tym, że po średnich cenach bazowych będzie odkupowana od nas energia po średniej cenie z danego miesiąca.

- Sposób rozliczeń się zmienia, ale nie sposób wykorzystania energii. Nowe technologie oparte są na wykorzystaniu energii i warto być uniezależnionym od rynkowych potentatów energetycznych. Ważne, aby w taki sposób dobierać instalacje fotowoltaiczne, aby dopasowane były do naszych potrzeb i aby zwracały uwagę, ile energii możemy zużyć lokalnie Ważne w tym wszystkim, aby konsultować zakupy z ekspertami, którzy się na tym znają. Z firmami, które na rynku są długo i mogą się pochwalić bogatym doświadczeniem – radzi Piotr Kisiel.

Stopa zwrotu instalacji fotowoltaicznej przy założeniu nowych warunków i średniej ceny energii elektrycznej z roku 2020 to nadal około 8-9 latach bez dofinansowań i ulg. Pomimo tego, że UE wymagała zmian prawnych dopiero od początku 2024 roku, nasz rząd zdecydował się na taki ruch już teraz. Nie zmienia to faktu, że ekologia to temat bardzo ważny, dlatego dofinansowania i różnego rodzaju ulgi, będą towarzyszyć sektorowi OZE jeszcze przez długi czas.

W związku z tym, ewolucja również w fotowoltaice będzie stale następować. Warto pogodzić się z tym co już nie wróci i skupić się na rozwiązaniach nowego systemu w taki sposób, aby nie przysłoniło to postępu i oszczędności.