Jak oczyszczać panele fotowoltaiczne z brudów w czasie suchego lata?

Kurz, pyły i liście oraz zanieczyszczenia powstające w czasie żniw osiadają na panelach fotowoltaicznych w okresie letnim. Bezdeszczowa pogoda powoduje że zbierają się one grubą warstwą na fotowoltaice. Ekspert odpowiada, czy zanieczyszczenia mają wpływ na sprawność instalacji fotowoltaicznej.

Najnowocześniejsze moduły fotowoltaiczne uzbrojone są w różne technologie i powierzchnie samoczyszczące, mające powodować że brud ma samoczynnie z nich spływać.

Jednak z gromadzącymi się w czasie wielu bezdeszczowych dni warstw kurzu, pyłów liści, zanieczyszczeń po żniwach, sadzy a nawet ptasich odchodów nie są w stanie poradzić nawet najnowsze technologie samoczyszczące.

Nie zostaje więc nic innego jak mechaniczne usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni paneli fotowoltaicznych. W związku z tym spytaliśmy eksperta czy czyszczenie instalacji fotowoltaicznych poprawia ich jakość pracy? Czy w ogóle jest sens czyścić panele w okresie letnim?

Czyścić, czy nie czyścić panele fotowoltaiczne z brudu latem?

Czy niezbędne jest czyszczenie paneli fotowoltaicznych latem i czy osadzające się nieczystości mają wpływ na efektywną pracę instalacji fotowoltaicznych? Spytaliśmy o to eksperta firmy Columbus Energy.

- Czyszczenie paneli PV ma sens pod warunkiem, że mamy dobry dostęp do powierzchni modułów PV i możemy je bezpiecznie wyczyścić. Poprawia to oczywiście wydajność instalacji, czyli wytwarzanie energii elektrycznej, jednak jest to na tyle mała różnica, że w przypadku instalacji przydomowych jest mało opłacalna - podkreśla Piotr Trojanowski, krajowy kierownik realizacji w Columbus Energy. - Warto natomiast czyścić instalację w przypadku, gdy występują silne zabrudzenia lokalne, czyli z pobliskiej kopalni, cementowni czy piaszczystej drogi - dodaje ekspert Columbus Energy.

Co zrobić z zanieczyszczeniem fotowoltaiki w czasie żniw?

Sezon żniw rozpoczął się już na dobre. W trakcie intensywnych prac polowych powstaje wiele zanieczyszczeń i pyłów, które osiadają na panele fotowoltaiczne zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie gruntów rolnych.

Co zrobić więc należy zrobić z kurzem i osadzającymi się na panelach fotowoltaicznych pozostałościami po koszeniu zbóż. Czy w tym wypadku należy oczyścić panele z nadmiaru kurzu?

- W przypadku okresowego zapylania, powstałego przy żniwach, zmiany są prawie nieodczuwalne, ponieważ lekkie pyłki czy kurz są zdmuchiwane przy pierwszych powiewach wiatru. Natomiast silniejsze zabrudzenie znika przy pierwszych opadach deszczu - podkreśla Piotr Trojanowski z Columbus Energy.

A co należy zrobić gdy po długiej letniej suszy, zanieczyszczenia tak przyległy do wierzchniej warstwy paneli fotowoltaicznych, że nawet deszcz ich nie zmywa?

Jak czyścić wierzchnią warstwę paneli fotowoltaicznych?

Jeżeli już musimy wyczyścić panele fotowoltaiczne, to jak to należy zrobić, aby ich nie uszkodzić?

- W przypadku przydomowych instalacji PV, do których mamy dobry dostęp, możemy wykorzystać podobne sposoby jak przy myciu powierzchni szklanych, czyli okien i witryn. Warto użyć mopa, ściereczki, wody z niewielką ilością detergentów, np. dedykowanych do mycia paneli fotowoltaicznych - podkreśla Piotr Trojanowski, ekspert Columbus Energy. - Jeśli chodzi o duże instalacje gruntowe lub dachowe, gdzie istotna jest produkcja energii z paneli, a występują zanieczyszczenia, wtedy na pewno warto zainwestować w sprzęt do mycia paneli lub skorzystać z usług firm zajmujących się myciem PV.

Samodzielne mycie może być niebezpieczne, ponieważ:

dostęp jest czasem jest utrudniony;

jest to instalacja elektryczna pod napięciem i trzeba znać zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach prądotwórczych;

nieumiejętne posługiwanie się sprzętami myjącymi może doprowadzić do zbicia lub uszkodzenia powierzchni modułu.'

Jeżeli sami nie jesteśmy w stanie umyć prawidłowo i efektywnie paneli fotowoltaicznych to możemy skorzystać z usługi firmy czyszczącej.

Ile kosztuje usługa mycia paneli fotowoltaicznych?

Warto skorzystać z usługi myjącej profesjonalnej firmy kiedy właściciel instalacji fotowoltaicznej musi mierzyć się z dużymi i uporczywymi zabrudzeniami, będącymi efektem zaniedbania.

Największą zaletą związaną z skorzystania, z usług czyszczących profesjonalnej firmy jest usunięcie brudów ale zapobiegnięcie ich dalszego osiadania, co może prowadzić do uszkodzenia paneli fotowoltaicznych np. przez nadmierne ich nagrzewanie się.

Średni koszt mycia paneli fotowoltaicznych nie przekracza 8-10 zł za 1 metr kwadratowy oczyszczanej powierzchni. Oczywiście możemy znaleźć tańsze oferty związane ze świadczeniem usług oczyszczania i konserwacji paneli, ale lepiej w tej kwestii zweryfikować doświadczenie oraz zapoznać się z technologią oczyszczania stosowaną przez taką firmę.