PGG opublikowało bazę autoryzowanych sprzedawców i przewoźników, dzięki czemu zakupisz tani węgiel opałowy. Mamy możliwość sprawdzenia, jakie firmy obsługują nasze województwo. Jak podaje ekspert w praktyce nie każda firma obsługuje wszystkie części województwa, niektóre już nie mają terminów wysyłki, a inne chcą przesłać węgiel kurierem.

Na dzień 29.06.2022, w ofercie e-sklepu PGG znalazły się 172 pozycje cennikowe na 77 składach.

Ekspert podkreśla, że rzeczywiście lista ta ułatwi zakup taniego węgla z PGG jednak dodaje że praktyce możecie natrafić na kilka barier, które utrudnią złożenie i realizację zamówienia na węgiel opałowy.

Ekspert JakiEkogroszek.pl podzielił się kilkoma spostrzeżeniami na temat zamówienia dostawy węgla z kopalni PGG.

W ten sposób chce ułatwić innym zaplanować zakup węgla i transport taniego węgla opałowego wykorzystując listę przedsiębiorców (przewoźników i autoryzowanych sprzedawców węgla), którzy rozpoczęli już dystrybucję nawet 3 razy tańszego węgla opałowego, jak i ekogroszku z PGG.

Spółka PGG umieściła bazę przewoźników. Lista cały czas jest powiększana i aktualizowana. Można sprawdzić jakie firmy swoim zasięgiem obejmują twoje województwo. Na pewno jest to duże ułatwienie. Źródło E-sklep PGG

Na dzień 29.06.2022, w ofercie e-sklepu PGG znalazły się 172 pozycje cennikowe na 77 składach. Źródło: E-sklep PGG

Przykładowa lista autoryzowanych sprzedawców węgla PGG

Asortyment,

Producent Cena bez akcyzy [zł] Cena z akcyzą [zł] Uziarnienie [mm] Wartość opałowa [MJ/kg] Lokalizacja składu Telefon do składu Orzech I

KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 1350 1440,39 80-40 min. 25 Parczew 83 354 44 44 83 354 44 45 Kostka

KWK ROW Ruch Marcel 1430 1470 200-63 min. 30 Otwock 22 779 22 15 Orzech II

KWK Mysłowice-Wesoła 1340 1380 50-25 min. 28 Otwock 22 779 22 15 Orzech

KWK ROW Ruch Jankowice 1220 1260 80-25 min. 28 Stodoły 505 592 759 Kostka

KWK Staszic-Wujek 1500 1540,41 200-63 min. 28 Chorzelów 560 17 586 20 52 Retopal - Ekogroszek

KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast 894 934,40 25-6 mn. 25 Kędzierzyn-Koźle 505 136 203 Karlik Ekogroszek

KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit (Wola) 1150 1190,40 25-6 min. 26 Kędzierzyn-Koźle 505 136 203 Pieklorz-Ekogroszek

KWK ROW Ruch Chwałowice 1140 1180,40 25-5 min. 26 Kędzierzyn-Koźle 505 136 203 Groszek

KWK ROW Ruch Marcel 1220 1320,40 31,5-8 min. 30 Boguszów-Gorce 74 844 02 28

Przykładowa lista autoryzowanych sprzedawców węgla opublikowana w e-sklepie PGG. Źródło: e-sklep PGG

Poniższe porady eksperta pozwolą wam uniknąć tych trudnych i frustrujących problemów.

Na jakie problemy natrafisz zamawiając węgiel opałowy z PGG?

Jak uniknąć problemów związanych z zamówieniem taniego węgla PGG prosto z kopalni i pominąć płatną "pomoc" pośredników? Na to pytanie udzielił odpowiedział ekspert JakiEkogroszek.pl, podkreślając, że trzeba liczyć się z pewnymi niedogodnościami przy zamawianiu węgla od przewoźników z lity PGG.

Zgłosił się on do firm przewozowych, które opublikował PGG w celu zamówienia taniego węgla z PGG. I co się okazało?

- W praktyce okazało się jednak, że na 12 zapytań jakie wysłałem, dwie firmy nie obsługują całego województwa, kolejne dwie nie mają terminów, a kolejne dwie zaproponowały dostawę kurierem. Przy tej ostatniej opcji gdzie węgiel zostanie odebrany z kopalni, spakowany do worków i wysłany na palecie niestety trzeba ponieść koszty w okolicach 700 zł za tonę - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl.

Co z ceną transportu węgla na większe odległości?

Kolejny problem, na jaki zwrócił uwagę ekspert JakiEkogroszek.pl to cena przewozu węgla na większe odległości.

- Transport z kopalni na odległość ok. 200 km przez kilka firm został wyceniony na 3500 – 4000 zł. Podana kwota przekreślała opłacalność zakupu węgla w kopalni - zauważa ekspert JakiEkogroszek.pl. - Pozostała ostatnia z możliwości czyli transport łączony. Jak się okazało przy zakupie ekogroszku nie jest łatwo znaleźć drugą osobę która dokonała zakupu tego samego asortymentu, z tej samej kopalni i w tym samym czasie. Podobno przy zwykłym węglu jest łatwiej - dodaje ekspert JakiEkogroszek.pl.

Jak taniej zamówić węgiel opałowy z PGG na większe odległości?

Jak podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl, teoretycznie najlepszą opcją jest umówić się z sąsiadami na wspólny zakup.

- Niestety przy obecnej dostępności produktów w sklepie PGG jest to trudne do wykonania. Podsumowując, osoby mieszkające w bliskiej odległości od kopalni mogą liczyć na stosunkowo tanią dostawę. Pozostali muszą kombinować z transportem łączonym aby zakup był opłacalny - dodaje ekspert JakiEkogroszek.pl.

Problem z wydłużającymi się terminami odbioru taniego węgla z PGG

Istotnym problemem, jaki muszą wziąć pod uwagę zakupujący węgiel prosto z kopalni PGG to wydłużające się terminy odbioru węgla.

- Kolejna rzecz która może sprawić kłopot to termin odbioru. Teoretycznie jest dużo czasu, aż 45 dni, ale często tydzień, a nawet dwa do przodu jest już wszystko zajęte - zauważa ekspert JakiEkogrozek.pl i dodaje: Warto też sprawdzać często terminy ponieważ raz są, a raz ich nie ma. Zajęte już dni nagle mogą ponownie być dostępne.

Jak zauważa ekspert JakiEkogroszek.pl, oprócz rezerwacji terminu poprzez kalendarz na stronie internetowej sklepu jest możliwość ustalenia terminu telefonicznie.

- W moim przypadku osoba, z którą rozmawiałem zapewniała, że dogodny dla mnie termin jest definitywnie zajęty i nie ma żadnej możliwości rezerwacji. Kilka godzin później był jednak dostępny - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl

Jak dodaje ekspert, kierowcy skarżą się, że odbiór węgla wiąże się z wielogodzinnym oczekiwaniem. Ten czas jest również wliczany w cenę za który, jako klient, musisz zapłacić.

- Podam dwa przykłady. Przyjazd do kopalni o siódmej rano, pozwalał odebrać węgiel dopiero następnego dnia. Podobnie było przy moim ekogroszku. Kierowca wyjechał wieczorem dzień wcześniej, spędził noc w samochodzie, a węgiel odebrał o piątej rano. W każdej kopalni może być inaczej ale warto odpowiednio się przygotować chcąc odebrać towar osobiście - zauważa ekspert JakiEkogroszek.pl

Jakie dokumenty będą wymagane przy odbiorze taniego węgla z PGG?

Jak dodaje ekspert należy też uwzględnić, że przy odbiorze węgla zamówionego bezpośrednio z kopalni PGG wymagane jest własnoręcznie podpisane pełnomocnictwo.

- Powinieneś je dostarczyć do firmy transportowej. Możesz jechać osobiście lub skorzystać np. z poczty - zauważa ekspert JakiEkogroszek.pl i dodaje:

- Bardzo ważne jest, aby dane w deklaracji CEEB, fakturze i pełnomocnictwie były takie same. Zostało to dokładnie opisane na stronie PGG.

Na koniec ekspert JakiEkogroszek.pl przestrzega, że lepiej jest dodatkowo ustalić jak dużym samochodem transportowym będzie dostarczony węgiel. Może się okazać że będzie on tak wielki że może np. nie wjechać bezpośrednio na mniejsze posesje.