Jak szybciej uzyskać dotację na wymianę tzw. kopciucha?

Osoby starające się o dofinansowanie z Czystego Powietrza nie będą musiały finansować z własnych środków wymiany tzw. kopciucha lub termomodernizacji domu, aby otrzymać dotację, która spłaci część kapitału kredytu. Będzie można ubiegać kredyt bankowy na sfinansowanie przedsięwzięcia.

Połowa z nas (46 proc.) twierdzi, że smog jest poważnym problemem w naszej okolicy. Jak wynika z badań, zła jakość powietrza przyczynia się do zapadania na przewlekłe choroby. Wiele z nich zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Co więcej, w świetle uchwał antysmogowych, musimy w najbliższych latach zrezygnować z ogrzewania domów starymi i nieefektywnymi piecami, tzw. „kopciuchami”.

BGK dołącza z gwarancjami do programu „Czyste Powietrze”, aby pomóc w wymianie pieców na ekologiczne źródła ciepła oraz termomodernizacji domów.

Jak uzyskać kredyt Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału?

Pierwsze banki kredytujące już podpisały umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wkrótce klienci będą mogli złożyć w jednym okienku wniosek o kredyt z gwarancją BGK, a następnie wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze, która spłaci część kredytu.

Oznacza to, że już niedługo każdy zainteresowany będzie miał szansę otrzymać kredyt bankowy na sfinansowanie przedsięwzięcia z programu Czyste Powietrze jeszcze przed jego rozpoczęciem.

– Jako polski bank rozwoju BGK dba o zrównoważony rozwój kraju oraz zdrowie Polaków i dlatego dołączamy do programu Czyste Powietrze. Gwarancje BGK zabezpieczają spłatę do 80 proc. wartości kredytu. Dzięki gwarancji BGK kredyt z dotacją z programu Czyste Powietrze może być tańszy, zaciągnięty na wyższą kwotę, czy też mieć dłuższy niż standardowo okres spłaty. Działając wspólnie i systemowo poprawimy jakość powietrza, którym oddychamy i zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych. Musimy działać teraz aby zapewnić dobrą jakość życia obecnemu i przyszłym pokoleniom – mówi Beata Daszyńska Muzyczka, prezes zarządu BGK.

- Kredyt Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału oraz gwarancją BGK można zaciągnąć na maksymalnie 12 lat, a jego wartość może wynieść nawet 100 tys. zł. Poza wymianą kotła (pieca), kredyt z dotacją pomoże sfinansować przeprowadzenie termomodernizacji budynku czy też montaż instalacji OZE. Z pozyskanych środków warto poprawić efektywność energetyczną budynku przede wszystkim przez ocieplenie ścian i wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. Wymiana starego pieca lub kotła nie wyeliminuje problemu utraty ciepła, gdyż przez nieocieplone ściany zewnętrzne, możemy tracić nawet do 40 proc. energii cieplnej. Nowe urządzenie grzewcze, nawet to wysokosprawne – niskoemisyjne, w nieocieplonym domu nie będzie w pełni efektywnym rozwiązaniem. Termomodernizacja budynku, przeprowadzona we właściwy sposób, przynosi znaczne oszczędności dla budżetu gospodarstwa domowego – zaznacza wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

– Konsekwentnie rozwijamy nasz największy i najważniejszy projekt proekologiczny, służący skutecznej walce ze smogiem. Dołączenie banków do programu Czyste Powietrze to ważny krok dla setek tysięcy polskich gospodarstw domowych. Dla Polaków to kolejne ułatwienie w sięganiu po wsparcie na wymianę kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. Dzięki gwarancjom BGK dostępność kredytu będzie znacznie większa, ponieważ banki mogą proponować lepsze warunki finansowania inwestycji – dodaje minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka.

- Należy podkreślić, że dzięki gwarancjom banki są w stanie zaoferować korzystne warunki finansowania np.: poprzez wydłużenie okresu kredytowania, zwiększenie dostępnej kwoty kredytu lub obniżenie jego ceny. Zaangażowanie banków we wdrażanie programu to praktyczny przykład społecznej odpowiedzialności sektora bankowego, który uwzględnia cele społeczne i ochrony środowiska w realizacji swoich strategii biznesowych – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

W jakim banku możesz ubiegać się kredyt i dofinansowanie Czyste Powietrze?

Wśród banków, których wnioski o przyznanie limitów o dotacje na lata 2021-2022 w ścieżce bankowej programu „Czyste Powietrze” zostały zaakceptowane NFOŚiGW, znalazły się: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa.

- Chcemy maksymalnie uprościć procedury. Dlatego połączymy wnioskowanie o dotację z programu Czyste Powietrze z wnioskiem o udzielenie kredytu. Kredyty będą dostępne zarówno w oddziałach Banku BNP Paribas, jak i za pośrednictwem naszych partnerów, którzy są dystrybutorami instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. My złożymy w imieniu klienta wniosek do NFOŚiGW, a otrzymana dotacja zmniejszy kwotę kredytu – tłumaczy Jarosław Rot, dyrektor zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku BNP Paribas.

Umowę dotyczącą udzielania kredytów z gwarancją BGK podpisały w pierwszej kolejności: Alior Bank i BOŚ; BNP Paribas Bank Polska. Termin udostępnienia możliwości korzystania z gwarancji zależy od decyzji banku kredytującego.