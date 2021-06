Jak uzyskać dofinansowanie do 37 tys. zł na zakup pompy ciepła?

Powietrzne pompy ciepła obok paneli fotowoltaicznych stały się jednym z popularniejszych urządzeń OZE, które Polacy zakupują do swojego domu. Co skłania Polaków do zakupu powietrznych pomp ciepła?

Jak podaje Port PC spektakularne wzrosty sprzedaży pomp ciepła w ub.r. osiągnięto w segmencie pomp ciepła typu powietrze/woda, gdzie sprzedano 42 tys. sztuk, co stanowi wzrost o +108% w stosunku do wyniku z 2019 r. Cały rynek pomp ciepła służących do centralnego ogrzewania wzrósł o około 77% w stosunku do 2019 r., a cały rynek pomp ciepła – o ok. 52%.

Analizy wskazują, że liczba sprzedanych pomp ciepła do ogrzewania budynków po raz pierwszy przekroczyła liczbę sprzedanych kotłów węglowych w 2020 r. w Polsce, a do tego przekroczyła np. liczbę sprzedanych pomp ciepła w Wielkiej Brytanii w 2020 r. Warto dodać, że rząd Wielkiej Brytanii w 2020 r. postawił na szybki rozwój tej technologii i zakłada, że do 2028 r. liczba sprzedawanych pomp ciepła przekroczy 600 tys. szt./rok.

Co przemawia za tym, aby kupić pompę ciepła?

Pogoda także sprzyja zakupowi pomp ciepła

Według długoterminowych prognoz IMGW podczas tegorocznego lata Polskę nawiedzać będą fale upałów, przeplatane dniami chłodniejszymi. Synoptycy przewidują znaczne wahania temperatur.

Rozwiązaniem pogodowej zmienności jest pompa ciepła, która przy spełnieniu odpowiednich wymagań, oprócz ogrzewania może również być stosowana do chłodzenia pomieszczeń i pozwoli otrzymać dotację w wysokości nawet 37 tys. zł w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Pompa ciepła sposobem na klimatyzowane pomieszczenia?

Utrzymanie stałej, komfortowej temperatury w domu jest niezmiernie ważne. Pompa ciepła to zaawansowane urządzenie grzewcze, które pozwala osiągnąć odpowiednie warunki termiczne. Wykorzystuje niskotemperaturową energię zakumulowaną m.in w powietrzu lub gruncie do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Urządzenie jest wszechstronne.

Latem odbiera ciepło z pomieszczeń, a zimą je nagrzewa. W zależności od rodzaju zabudowy, pompa ciepła może z powodzeniem zastąpić klimatyzator, ale warto pamiętać, że są pomieszczenia i lokale, w których tradycyjna klimatyzacja działa bardziej efektywnie.

Pompy ciepła wykorzystują 75% energii pochodzącej ze środowiska naturalnego, pozostałe 25% zapewnia energia elektryczna. Posiadanie lub zamontowanie instalacji fotowoltaicznej pozwala na całkowicie ekologiczną pracę pomp, które regulują temperaturę przez cały rok i przyczyniają się do oszczędności na ogrzewaniu i prądzie.

– Montaż pompy ciepła idealnie uzupełnia inwestycję w panele fotowoltaiczne. Obydwie technologie współpracują ze sobą, dzięki czemu użytkownicy oszczędzają zarówno na rachunkach za prąd, jak i za ogrzewanie. Obecnie, jest to najtańsza metoda ogrzewania domu i wody – mówi Piotr Szczerbiak, menadżer produktu – pompy Ciepła w Sunday Polska.

Wydatki na montaż instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła można obniżyć przez skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej lub programów umożliwiających uzyskanie dotacji. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy zakończyli inwestycje mogą odliczyć koszty termomodernizacji budynku od podatku dochodowego.

Jakie zmiany w programach Czyste Powietrze 2022 i Mój Prąd 2021?

W ramach programu „Czyste Powietrze” zaszły zmiany. Od przyszłego roku nie będzie możliwe już uzyskanie dotacji przy wymianie kotła węglowego klas od 1 do 4 zakupionego do 2017 roku. Bez zmian pozostaje jednak wymiana węglowego źródła ciepła na ekologiczne. To idealny moment na inwestycję w pompy ciepła, które pozwolą otrzymać dotacje.

Ponadto, w drugiej połowie roku, zgodnie z zapowiedziami rządu, startuje trzecia edycja programu „Mój Prąd”, w której można otrzymać dotację do 5 tysięcy złotych na montaż fotowoltaiki o mocy do 50 kW. Dzięki programowi powstało już 220 tys. mikroinstalacji, które wytwarzają dodatkowe 1,2 TWh ekologicznej energii.