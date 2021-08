Jak wielkie podwyżki cen prądu czekają nas w kolejnych latach?

Polacy rozliczający się w taryfie G11 płacą obecnie średnio o 9,5% więcej za energię elektryczną niż jeszcze rok temu. W gorszej sytuacji są małe firmy i rolnicy rozliczający się w taryfie C11. Stawka w tej taryfie za 1 MWh wzrośnie nawet dwukrotnie i osiągnie 690 zł/MWh do 2030 r.





W 2021 r. mieliśmy kilka większych podwyżek cen prądu spowodowane m.in. zatwierdzeniem przez Urząd Regulacji Energetyki, taryf na sprzedaż energii sprzedawcom z urzędu.

Wprowadzenie opłaty mocowej od 1 stycznia br. oraz opłaty OZE także wpłynęły znacząco na wzrost cen prąd. Jak bardzo odczuł te podwyżki nasz domowy budżet?

Domowy budżet odczuje podwójnie podwyżki cen za prąd

Jak wynika z wyliczeń GUS do wskaźnika inflacji, Polacy płacą w 2021 r. średnio o 9,5% więcej za zużycie energii elektrycznej niż rok temu.

W przybliżeniu oznacza to wzrost opłat za energię elektryczną w taryfie G11 o ok. 8 zł miesięcznie. W przeliczeniu na opłaty roczne jest to ok. 96 zł więcej za rok.

Warto dodać że na tak dużą podwyżkę cen prądu składa się nie tylko cena energii elektrycznej ale też opłata za jej dystrybucję oraz pojawienie się dodatkowych dwóch opłat: mocowej i OZE. Sama opłata mocowa to oplata rzędu 7,50 zł miesięcznie. Dodatkowo dopłacamy również opłatę OZE, która ma równoważyć produkcję energii w mikro- i małych instalacjach fotowoltaicznych.

W sumie, uwzględniając wszystkie wprowadzane zmiany podwyżka cen prądu dla gospodarstw domowych wyniesie ok. 10% w 2021 r.

Jednak to nie koniec podwyżek, na które właściciele gospodarstw domowych mszą się przygotować co roku.

Eksperci przewidują wzrost cen energii elektrycznej na poziomie ok. 40-50% do 2030 r., co miesięcznie da ok. 170-180 zł więcej i to na osobę. Ekonomiści, tak gigantycznych i długofalowych podwyżek cen prądu, upatrują w rosnących kosztach uprawnień do emisji CO 2 .

Warto zauważyć, że to nie koniec podwyżek, gdyż jako zwykli konsumenci odczujemy je podwójnie i pośrednio poprzez wzrost cen towarów w sklepach.

A są one niemal pewne, gdyż przedsiębiorcy dotkliwiej odczują skutki wprowadzanych zmian w cenach energii elektrycznej. W ich przypadku miesięczne rachunki za prąd są znacznie wyższe i mogą sięgnąć nawet kilkadziesiąt tysięcy zł.

Jak wzrosną ceny prądu dla małych przedsiębiorstw na taryfie C11

W o wiele gorszej sytuacji znalazły się zarówno mniejsze jak i większe firmy. w tym także producenci rolni - szczególnie hodowcy trzody chlewnej oraz drobiu. W mniejszym stopniu, ale także i hodowcy bydła.

W tych branżach zwiększone zużycie energii elektrycznej wiąże się z utrzymaniem odpowiedniego środowiska hodowlanego w budynkach inwentarskich. Dla nich jedną z najlepszych jest taryfa C11 o mocy umownej do 40 kilowatów.

A należy dodatkowo podkreślić, że tego typu taryfy dla firm nie podlegają takiej ochronie URE, jak ma to miejsce w przypadku kontroli wzrostu cen prądu i zmiany taryf dla gospodarstw domowych.

Dodatkowo od początku tego roku mierzymy się z drastycznym wzrostem kosztów uprawnień do emisji CO 2 , a przez to rosną także ceny prądu.

A jak podają eksperci Axpo Polska, obecny koszt uprawnień do emisji CO 2 wynosi ok. 243 zł/t, ale już niedługo może wzrosnąć nawet do 100 eur, czyli nawet o ok. 450 zł. Co to oznacza dla małych przedsiębiorców oraz producentów rolnych i hodowlanych rozliczających się w taryfie C11? Nawet dwukrotny wzrost ceny za 1 MWh zużytej energii eklektycznej .

Niestety wzrost kosztów uprawnień jest podyktowany wynikiem polityki Unii Europejskiej, która obrała kurs odejścia od energetyki opartej na węglu i tym samym dąży do obniżenia opłacalności utrzymywania wysokoemisyjnych źródeł energii.

- Z tak drastycznymi podwyżkami cen energii mieliśmy do czynienia w 2018 r. Ówczesna sytuacja była trudna nie tylko dla odbiorców energii. Część spółek obrotu energią nie przetrwała na rynku, inne zmieniły swój cennik – niestety na niekorzyść przedsiębiorców korzystających z taryfy C. - mówi mówi Katarzyna Bienias, członek zarządu i dyrektor sprzedaży do małych i średnich przedsiębiorstw w Axpo Polska. - Wówczas Axpo zdecydowało, że nie podniesie opłat klientom i aktualnie także chcemy tego uniknąć. Dlatego już teraz zwracamy uwagę na ten niepokojący trend i proponujemy rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo małym i średnim przedsiębiorstwom – mówi Katarzyna Bienias, ekspertka Axpo Polska.

Wzrosła także opłata mocowa dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, zarówno mali, jak i duzi odczuli także obciążenie finansowe związane z doliczeniem opłaty mocowej do ich rachunków za dystrybucję energii. Jak podkreślają eksperci opłata ta jest dwukrotnie wyższa dla przedsiębiorstw niż dla odbiorców indywidualnych.

Na bolączki związane ze wzrostem kosztów cen energii elektrycznej ma pomóc nowelizacja o rynku mocy.

Ma ona wprowadzić nową metodę naliczania opłaty mocowej, gwarantująca niższe opłaty m.in, przedsięborcom o niższych wahaniach dobowych poboru prądu, czyli o tak zwanym „płaskim profilu” zużycia energii elektrycznej.

Jednak wzrost cen za energię elektryczną jest nieunikniony - odczują ją zarówno konsumenci prywatni, jak i właściciele mniejszych przedsiębiorstw oraz rolnicy.