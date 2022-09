Każdy, kto próbował nabyć węgiel opałowy w e-sklepie PGG wie, jak trudno i frustrująco jest doprowadzić transakcję zakupową do samego końca. Ekspert podpowiada, jak zwiększyć swoje szansę na zakup tańszego ekogroszku i węgla opałowego w obleganym e-sklepie PGG.

Obecnie sklep internetowy PGG ma już niemal 800 tys. zarejestrowanych użytkowników. Od początku 2022 r. obsłużył ok. 236846 klientów, do których trafiło prawie milion ton węgla.

Mimo, że można zakupić tańszy węgiel PGG w internetowym sklepie to cała procedura jest czasochłonna i wymaga cierpliwości. Pojawiają się też nieprzewidziane trudności natury technicznej, gdyż strona e-sklepu została zabezpieczona przez różnymi próbami

zakup węgla bywa bardzo trudny i wymaga dużej cierpliwości, po każdej sesji zakupowej we wtorki i czwartki licznik e-sklepu rośnie o kilkadziesiąt tysięcy ton i kilka tysięcy nabywców.

W e-sklepie PGG wprowadzono szereg zabezpieczeń, które z założenia mają zapobiegać zakupu węgla z fikcyjnych kont, jak i użycia nieuczciwego oprogramowania oraz podszywania się pod inne osoby w celu wyłudzenia większej ilości węgla i ekogrozsku PGG..

Niestety czasami zabezpieczenia i blokady zaimplementowane na stronie sklepu PGG powodują blokady zwykłych użytkowników. Co w takiej sytuacji zrobić?

Kiedy się zalogować, aby zwiększyć szansę zakupu węgla w PGG?

Na stronie PGG widnieją informacje że wystarczy wejść na stronę e-sklepu PGG (co tydzień) i zalogować się we wtorek lub czwartek o godzinie 16:00. Po zalogowaniu odświeżyć stronę i gdy produkty PGG zmienią status na dostępne to wtedy możemy dokonać zakupu ekogroszku lub węgla (do 3 ton) klikają przycisk koszyka przy wybranych produktach. Dodanie węgla do koszyka ma gwarantować dokonanie zakupu. Transakcje musimy sfinalizować tego samego dnia.

- W praktyce do sklepu trzeba zalogować się znacznie wcześniej. Najlepiej dwie godziny przed rozpoczęciem sprzedaży. Potem serwery już są mocno obciążone i wykonanie jakiejkolwiek operacji jest znacznie utrudnione. Sesja trwa 4 godziny, ale warto co jakiś czas odświeżać stronę - podkreśla ekspert JakieEkogroszek.pl - Produkty pojawiają się po godzinie 16.00. Ekogroszki są dostępne tylko przez kilka minut. Węgiel, a szczególnie miał, jest w sprzedaży nieco dłużej.

Jak radzić sobie z problemami technicznymi na e-sklepie PGG?

Zabezpieczenia i blokady powodują pojawienie się nieoczekiwanych problemów przy odświeżaniu strony e-sklepu PGG lub przy zakupie produktów PGG. Można je łatwo i szybko usunąć samemu na przykład czyszcząc w historii przeglądarki pliki cookies (ciasteczka) itp. E-sklep posiada z konieczności bardzo wysoki poziom rozbudowanych zabezpieczeń. Jednak aby uniknąć tych problemów warto jeszcze stosować się do poniższych zasad.

- Należy korzystać z jednej przeglądarki i tylko jednej zakładki. Blokowane są połączenia spoza terytorium Polski, z adresów proxy, botnetów i sieci TOR. Nie będziesz miał możliwości zakupu jeśli Twój Profil w sklepie nie jest uzupełniony lub nie została dołączona deklaracja CEEB. Dane w obu miejscach muszą się oczywiście zgadzać - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl

Jak dodaje ekspert JakiEkogroszek.pl nie można używać przycisków na przeglądarce "wstecz" i "dalej", aby odświeżyć stronę E-sklepu PGG. Stronę można jedynie odświeżać, używając przycisku "odśwież stronę".

Jeśli zobaczysz powyższy komunikat to spróbuj otworzyć stronę w trybie incognito. Ewentualnie usuń ciasteczka lub zmień przeglądarkę. Źródło: JakiEkogroszek.pl, PGG

- Jeśli zobaczysz komunikat o wyrzuceniu ze strony e-sklepu PGG, spróbuj otworzyć stronę w trybie incognito lub ewentualnie usuń ciasteczka lub.. zmień przeglądarkę - podkreśla ekspert JakieEkogroszek.pl = Towar można uznać za kupiony gdy w ikonce Koszyka jest liczba większa niż 0.

System zabezpieczeń nie pozwoli też użytkownikom dokończyć transakcji i pojawia się komunikat: „ Nie można sfinalizować transakcji ze względu na błędne dane"

Jak wskazują eksperci e-sklepu PGG spowodowane jest to, że użytkownik zaktualizował swoje dane Klienta w profilu na sklepie jednakże nie zaktualizował danych Klienta w Centralnej Kartotece i odwrotnie.

W takiej sytuacji musisz wypełnić formularz zmiany danych i przesłać go na adres e-sklepu Jeżeli dokonałeś wcześniej zakupu taka zmiana danych nie będzie możliwa.

Kolejny problem może pojawić się kiedy złożyłeś zamówienie w starym Sklepie PGG np. rok temu, po czym usunąłeś konto, a teraz zarejestrowałeś nowe konto ale np. zmienił się adres zamieszkania lub nazwisko i system blokuje zakup.

Mechanizm porównywania danych zamieszkania, nazwiska td. jest bardzo „czuły” w e-sklepie PGG dlatego np. ul. Gen. Władysława Sikorskiego w profilu Klienta założonym w tym roku nie będzie zgodny z danymi zapisanymi w ten sposób "ul. Generała Władysława Sikorskiego" w poprzednim koncie Warto sprawdzić dokładnie dane i je poprawić.

Kiedy i jak zmienić dane w zamówieniu na e-sklepie PGG?

Zmiana danych jak PESEL, adres, numer najbardziej jest możliwa, ale tylko i wyłącznie przed złożeniem zamówienia. Niestety nie mamy możliwości zmiany danych w złożonym zamówieniu, proszę wystąpić o anulowanie zamówienia z błędnymi danymi i jego ponowne złożenie.

W przypadku pomyłki w numerze PESEL np. jedna cyfra, w numerze domu lub literówka w nazwisku wtedy także możemy poprawić te błędy ale przed złożeniem zamówienia. Wypełniony formularz zmiany danych należy wysłać na adres e-mail sklepu kopalni, w której złożono zamówienie.