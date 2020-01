Jaka ma być minimalna odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań?

Każdy rolnik, który chce wybudować elektrownię wiatrową musi sprawdzić, czy zezwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, oraz w jakiej odległości są najbliższe budynki mieszkalne.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, o lokalizacji elektrowni wiatrowej określona jest na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 3 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych). Ustawa ta określa też precyzyjnie, jaka powinna być minimalna odległość elektrowni wiatrowej od najbliższych zabudowań mieszkalnych, jak i od form ochrony przyrody oraz kompleksów leśnych.

Z kolei minimalna odległość elektrowni wiatrowej od najbliższego budynku mieszkalnego (lub budynku pełniącego m.in. funkcję mieszkaniową) nie może być mniejsza niż dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając w to elementy techniczne. Artykuł 4 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych dokładnie precyzuje, że przy obliczaniu wysokości instalacji wiatrowej przede wszystkim należy brać pod uwagę wirnik wraz z łopatami. Wysokość takiej siłowni wiatrowej często dochodzi do 200 m więc najbliżej zlokalizowany obiekt mieszkaniowy lub kompleks leśny musi być oddalony o ok. 2 km (w linii prostej).

Należy też pamiętać, że od 16 lipca 2019 r. (czyli 3 lata od wejścia ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych) także odległość każdego budynku, który będzie pełnił m.in. funkcję mieszkalną musi być zachowana o ok. 2 km, od najbliższej instalacji elektrowni wiatrowej, lub planowanej takiej inwestycji, której wysokość osiągnie 200 m. Jeżeli okaże się, że rolnik, chce wybudować budynek mieszkalny na swojej nieruchomości rolnej, w pobliżu przyszłej instalacji wiatrowej (w promieniu 2 km), nie uzyska pozwolenia na budowę.

