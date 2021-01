Jaka wielkość i waga paneli fotowoltaicznych na dachu domu?

Decydując się na inwestycję w fotowoltaikę montowaną na dachu bardzo istotne jest czy jego konstrukcja została zaprojektowana na dodatkowe obciążenia wywołane przez panele fotowoltaiczne. Na co trzeba zwrócić uwagę przy wyborze takich paneli fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne możemy montować na dachu, a przy większej ich liczbie i ciężarze instalacji sprawdzi się też specjalna konstrukcja na gruncie.

W przypadku montażu fotowoltaiki na dachu ogromne znaczenie ma rodzaj pokrycia, ukształtowanie dachu oraz nośność konstrukcji, która utrzymuje ciężar całego dachu,

Panele fotowoltaiczne sprawdzą się też jako zadaszenie wjazdu nad garażem lub jako zadaszenie tarasu.

Pamiętajmy, że montaż fotowoltaiki na dachu wymaga określenia rodzaju pokrycia oraz ukształtowania dachu. W ofercie firm sprzedających panele często dostępne są również systemy dostosowane do ich montażu. Czym powinny się one wyróżniać?

Standardowe wymiary paneli fotowoltaicznych

Na wagę oraz wymiary panelu fotowoltaicznego mają wpływ konstrukcja oraz technologia, w jakiej został ona wyprodukowany. Każdy moduł fotowoltaiczny jest wykonany z określonej ilości ogniw, która jest zależna od użytej technologii. Zazwyczaj większej mocy pojedynczego modułu towarzyszy większa liczba ogniw. Jednak wszystko to dzieje się kosztem wagi i rozmiarów panelu, które rosną wraz ze zwiększoną ilością ogniw.

Te ostatnie są układane zazwyczaj w rzędach po 6 sztuk, a następnie łączone ze sobą szeregowo. Szerokość jednego modułu sięga zwyczaj ok. 100 cm, ale długość jest bardzo różna i zależy od mocy modułu. Najczęściej spotykane na rynku moduły mają szerokość od 165 cm do 170 cm.

Ile ogniw w panelu?

Ogniwa stanowią najmniejszą jednostkę której zbudowany jest panel fotowoltaiczny. Liczba ogniw zastosowana przy produkcji panelu przekłada się na jego masę i wymiary.

Standardowy wymiar ogniwa fotowoltaicznych to 15×15 cm. Łączy się poszczególne ogniwa w panele fotowoltaiczne – po 48, 60 lub 72 sztuk w zależności od użytej technologii produkcji.

Produkowane seryjnie panele fotowoltaiczne przeznaczone na dach domu jednorodzinnego wyposażone są zazwyczaj w 60 ogniw. To najbardziej uniwersalny model modułu fotowoltaicznego, który optymalnie łączy mniejszą wagę i z dobrą wydajnością.

Dlaczego instalacja fotowoltaiczna zajmuje tak dużo miejsca na dachu?

Tradycyjnie wielkość paneli fotowoltaicznych, które pokrywają większą lub mniejszą powierzchnie dachu uzależniona jest od zapotrzebowania na prąd w gospodarstwie domowym. Im większe zapotrzebowanie na energię elektryczną tym więcej paneli fotowoltaicznych trzeba zamontować na dachu.

Średnio, każde gospodarstwo domowe z 4 osobową rodziną zużywa przeciętnie ok. 2500 kWh energii elektrycznej w ciągu roku. W przypadku ilości zajmowanej powierzchni pokrycia ogromne znaczenie ma rodzaj dachu, jego nachylenie i położenie względem wędrówki Słońca.

Zupełnie inaczej panele fotowoltaiczne będą montowane na na dachu płaskim, inaczej na skośnym, a jeszcze inaczej na dachu z dużą liczbą okien.

Jak określić ile miejsca potrzebują panele fotowoltaiczne na dachu?

Przyjmując że nasza instalacja fotowoltaiczna ma wyprodukować energię elektryczną na poziomie 2500 kWh rocznie to niezbędna jest inwestycja w instalacje fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej na poziomie ok. 3-3,5 kWp to daje nam ok. 10 paneli fotowoltaicznych.

W tym celu niezbędne będzie przynajmniej 20 m2 dachu, aby zamontować taką instalację fotowoltaiczną.

Standardowo, jeżeli zapotrzebowanie na prąd zwiększy się do 5000 kWh to będziemy potrzebować instalacje fotowoltaiczne o mocy ok. 5 kWp składającą się z 20 modułów, a to zajmie ok. 40 m2. Pamiętajmy że ma to ogromny wpływ na obciążenie konstrukcji dachu.

Jeżeli dach domu jest zbyt mały, aby umieścić na nim odpowiedniej wielkości instalację, można zamontować go na gruncie ewentualnie wykonać zadaszenie tarasu z paneli fotowoltaicznych (jeżeli firma posiada tego typu rozwiązania w ofercie).

Panele fotowoltaiczne w wadze ciężkiej

Kolejną rzeczą, którą należy uwzględnić, jest to, ile będzie ważyć instalacja fotowoltaiczna i czy konstrukcja naszego dachu jest w stanie znieść takie obciążenie..

Jeżeli waga jednego modułu waha się od 18 kg do 25 kg (w zależności od liczby ogniw). W związku z tym instalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 3 kWp będzie ważyć ok. 216- 300 kg. W przypadku fotowoltaiki o mocy zainstalowanej wynoszącej ok. 5-6 kWp to już ok. 500-600 kg czyli ponad pół tony.

Obciążenie spowodowane przez fotowoltaiki na dachu jest szczególnie ważne gdy nasz dom jest starszy. W nowych domach konstrukcja dachowa może zaś nie być zaprojektowana do przenoszenia dodatkowych większych obciążeń. W takich sytuacjach warto zdecydować się na lżejsze konstrukcję paneli fotowoltaicznych lub instalacje fotowoltaiki na gruncie lub na zadaszeniu.

