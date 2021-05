Jaki dach sprawdzi się na instalację przydomowej fotowoltaiki?

Na wydajność i koszt paneli fotowoltaicznych ma wpływ kilka czynników. Pod uwagę bierze się m.in. rodzaj konstrukcji dachowej, jej usytuowanie względem stron świata, moc wybranej instalacji czy jakość jej komponentów. Czy na każdym dachu można zainstalować przydomową fotowoltaikę?

Odnawialne źródła energii są dziś bardzo popularnym tematem. Rosnące ceny energii elektrycznej i ogrzewania niejako zmuszają Polaków do szukania oszczędności w domowym budżecie. Finalna cena może wahać się od 5 tys. zł do nawet 25 tys. zł.

To zatem duża inwestycja, do której warto dobrze się przygotować. Wielu inwestorów korzystając z programów dopłat, decyduje się na montaż przydomowej instalacji solarnej. Czy sprawdzi się ona na każdym typie dachu?

Skośny czy płaski dach pod fotowoltaikę?

Biorąc pod uwagę geograficzne usytuowanie Polski, przyjmuje się, że optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych mieści się w przedziale od ok. 30° do 40°.

Urządzenia solarne można także z powodzeniem montować na dachach o większym spadzie. Zwiększa to wprawdzie nieznacznie koszty wykonania instalacji i nieco zmniejsza jej wydajność.

Nie powinno to jednak zniechęcać inwestorów przed wyborem tego ekologicznego źródła energii. Instalacje solarne znajdują zastosowanie również na dachach o mniejszym spadku oraz tych płaskich. W obu przypadkach do ich montażu wykorzystuje się specjalne wsporniki, które tworzą pewne na-chylenie.

Nie powinno ono jednak przekraczać 20°. Dzięki temu instalacja będzie mniej podatna na silne po-dmuchy wiatru, a tym samym bezpieczniejsza.

Kierunek montażu fotowoltaiki ma wpływ na ich wydajność

Powszechnie uważa się, że najlepsze warunki do montażu paneli fotowoltaicznych zapewniają dachy skierowane na południe.

Rzeczywiście, gwarantują one maksymalną wydajność instalacji – energia produkowana jest od świtu do zmierzchu. Nie oznacza to jednak, że poszycia ustawione w innych kierunkach wykluczają montaż systemu.

Podobną skuteczność (w granicach 90-95%) osiąga się instalując panele na południowy wschód lub południowy zachód. W przypadku paneli fotowoltaicznych ustawionych na wschód czy zachód spadek wydajności wy-nosi maksymalnie około 20%.

Ekspozycja wschodnia oznacza, że najwięcej energii produkowane jest od świtu do wczesnego popołudnia. Z kolei przy orientacji zachodniej fotowoltaika działa najwydajniej w okolicach godziny 13:00.

Umieszczenie paneli fotowoltaicznych w kierunku północnym jest natomiast zupełnie pozbawione sensu, gdyż w Polsce ten kierunek nie umożliwia pokrycia zapotrzebowania energetycznego.

Jaki materiał na dach pod fotowoltaikę?

Inwestorzy rozważający zakup fotowoltaiki z pewnością zadają sobie pytanie, czy rodzaj poszycia zastosowany na ich dachu umożliwia im instalację paneli fotowoltaicznych.

Większość pokryć pozwala na montaż fotowoltaiki - niezależnie od tego czy jest to blachodachówka, dachówka modułowa czy ceramiczna.

Jak podkreślają eksperci Galeco, z powodzeniem zainstalujemy ją także na zwykłej blasze, a także różnego rodzaju masach bitumicznych. Są jednak pewne wyjątki!

Eksperci Galeco nie zalecają montażu paneli słonecznych na dachach z onduliny, eternitu i poliwęglanu, jak i na konstrukcjach w bardzo złym stanie.

Jak pracuje instalacja fotowoltaiczna w cieniu?

Czasami wydawać by się mogło, że dom spełnia wszystkie kryteria kwalifikującego go do montażu paneli fotowoltaicznych. Posiada stropodach lub dach skośny, w dodatku skierowany w stronę południową i pokryty jest np. blachodachówką modułową.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których mimo to instalacja fotowoltaiczna może nie działać w 100% wydajnie. Dzieje się tak zwykle wtedy, gdy działka, na której znajduje się dom, jest mocno zacieniona, np. z powodu gęstego zadrzewienia. Wtedy rekomenduje się przycięcie części gałęzi.

Cień mogą rzucać także inne elementy, takie jak kominy czy inne budynki. Zdarza się także, że dach, na którym planujemy instalację systemu fotowoltaicznego ma złożoną, skomplikowaną konstrukcję. Aby instalacja była wydajna, panele powinny mieć powierzchnię minimum 5 m2.

Znalezienie miejsca do zamontowania modułów bywa wtedy kłopotliwe, jednak nie niemożliwe. Doświadczona firma zajmująca się montażem powinna poradzić sobie z tym zadaniem.

Instalacja fotowoltaiczna może być z powodzeniem zamontowana na niemal każdym dachu. Jeżeli jednak ma już stare, mocno „zmęczone” pokrycie, pierwszym krokiem powinna być jego wymiana i remont.