Jaki rodzaj opału wybrać do ogrzania domu?

Rozpoczyna się sezon grzewczy. To najlepszy moment, aby sprawdzić, czy opał, którym chcemy ogrzewać dom, jest odpowiednio dobrany do naszych potrzeb. Na jakie parametry zwrócić uwagę?

Większość polskich domów wolnostojących ogrzewana jest paliwem stałym, najczęściej węglem w różnej postaci. Do najpopularniejszych produktów węglowych należą ekogroszek, kostka i orzech. Różni je przede wszystkim sortyment, czyli wielkość poszczególnych bryłek.

Dlaczego węgiel?

Węgiel wciąż jest jednym z najpopularniejszych paliw ze względu na relatywnie niską cenę i dużą wydajność. Paliwo tego rodzaju charakteryzuje się wysoką wartością opałową, czyli kalorycznością.

Oznacza to, że w procesie spalania wytwarza dużą ilość energii, która ogrzewa budynek. Jeśli opał jest kaloryczny, nie musimy używać go zbyt dużo, ponieważ łatwo się rozpala i długo utrzymuje ciepło. W praktyce oznacza to mniej pracy związanej z dokładaniem paliwa do komory spalania kotła, ponieważ możemy to robić rzadziej.

Jaki rodzaj węgla będzie najlepszy do ogrzewania domu?

To, czy nasz dom najlepiej będzie ogrzewać ekogroszkiem, orzechem lub innym węglem, determinuje przede wszystkim specyfika posiadanego pieca. W instrukcji obsługi kotła znajdziemy informację o parametrach opału, którego powinniśmy używać.

- Stosowanie się do zaleceń producenta jest bardzo ważne, ponieważ odpowiednio dobrane paliwo będzie ogrzewać dom w możliwie najskuteczniejszy sposób – mówi Orest Michalczuk, dyrektor handlowy Energo. - Natomiast paliwo źle dobrane nie tylko nie ogrzewa tak jak powinno, ale i z dużym prawdopodobieństwem uszkodzi kocioł w dłuższej perspektywie - dodaje ekspert.

Do najczęściej popełnianych błędów należy wybór paliwa o zbyt dużej granulacji, co z kolei obniża efektywność ogrzewania. Oprócz używania węgla o nieodpowiedniej ziarnistości, użytkownicy kotłów często nie zwracają uwagi na pozostałe parametry opału, takie jak wspomniana wcześniej kaloryczność oraz spiekalność, zawartość popiołu i siarki.

Za funkcjonalne i ekologiczne ogrzewanie odpowiada zarówno jakość wybieranego opału, jak i sam piec. Jeśli posiadamy wysłużony kocioł starego typu, nie będziemy w stanie wykorzystać potencjału nowoczesnego paliwa. Z drugiej strony, nawet najbardziej ekologiczny kocioł nie będzie skutecznie ogrzewał domu, jeśli będziemy w nim palić materiałami niedozwolonymi, takimi jak odpady, elementy gumowe czy impregnowane drewno.

- Nieodpowiednie paliwo w połączeniu z kotłem niskiej klasy przyczynia się do powstawania smogu, który jest poważnym problemem polskich miast. Chcąc ograniczyć negatywny wpływ węgla na środowisko, importujemy dziś surowiec o obniżonej zawartości szkodliwych substancji, w szczególności siarki – mówi Orest Michalczuk.

Węgiel węglowi nierówny

Najczęściej wybieranym paliwem węglowym jest obecnie ekogroszek, doceniany za wydajność, relatywnie niską cenę i zminimalizowany negatywny wpływ na środowisko.

Co istotne, kotły obsługujące ekogroszek można do pewnego stopnia zautomatyzować, ograniczając obsługę do sporadycznego uzupełniania paliwa i wybierania popiołu. To bardzo dobre paliwo, jednak potencjalnie kosztowne, ponieważ wymaga nowoczesnego pieca i rzeczywiście skuteczny jest wtedy, kiedy używamy go w najlepszej możliwej jakości.

Opałem podobnego rodzaju jest orzech, jednak jego sortyment jest większy, dlatego najczęściej używa się go w kotłach tradycyjnych, które nie są wyposażone w podajnik.

Do pieców starszego typu często wykorzystuje się również kostkę, a więc węgiel w formie dużych brył, powyżej 80 mm.