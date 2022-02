Jaki rodzaj paneli fotowoltaicznych będzie odpowiedni do domu?

Znalezienie odpowiedniego rodzaju paneli fotowoltaicznych to złożony proces, na który wpływ ma cena, wielkość, rodzaj, efektywna praca, liczba oraz roczne zużycie energii elektrycznej. Każdy typ ogniw fotowoltaicznych ma swoje zalety i wady.

Wybranie paneli monokrystalicznych może wiązać się z wyższym wydatkiem niż w przypadku paneli polikrystalicznych czy amorficznych, ale umożliwi generowanie dużo większej ilości energii elektrycznej dzięki ich wysokiej jakości i wytrzymałości.

Instalacje PV stają się coraz bardziej popularne wśród zwolenników odnawialnych źródeł energii. W składzie instalacji fotowoltaicznych znajdziemy przede wszystkim panele montowane na dachach lub w gruncie i inwerter solarny będący urządzeniem przekształcającym prąd stały w prąd zmienny.

Zakres instalacji obejmuje również zabezpieczenia przed wyładowaniami elektrycznymi i przepięciami. Poznaj dostępne na rynku rodzaje ogniw fotowoltaicznych.

Dostępne na rynku panele fotowoltaiczne – rodzaje i parametry

Branża odnawialnych źródeł energii, w tym paneli fotowoltaicznych umożliwia dostęp do różnego rodzaju technologii. Do najbardziej popularnych rodzajów ogniw fotowoltaicznych należą panele:

monokrystaliczne,

polikrystaliczne,

wykonane z krzemu amorficznego.

Wybrane rozwiązania różnią się między sobą pod względem wydajności, ceny i właściwości.

Panele monokrystaliczne najbardziej efektywne

Omawiane panele monokrystaliczne charakteryzują się najwyższym poziomem sprawności (od 19 do 22 procent) i najwyższym wskaźnikiem spadku mocy wraz ze wzrostem temperatury.

- To jedne z droższych paneli obecnych na rynku w przeliczeniu na wat zainstalowanej mocy, jednak mają znacznie więcej zalet. Sprawdzając właściwości różnych paneli PV, panele monokrystaliczne charakteryzują się bardzo dużą odpornością na silne warunki atmosferyczne, są bardzo wydajne i trwalsze względem innych modeli - podkreślają eksperci Sunday Polska.

Komponenty tego rodzaju cechują się kolorem od ciemnoniebieskiego po czarny, a ich rogi są zaokrąglone ze względu na to, że monokryształ krzemu jest w przekroju kołem.

Panele polikrystaliczne coraz mniej popularne

Panele polikrystaliczne to moduły, które wykonywane są z krzemu polikrystalicznego, który wykrystalizował w postaci wielu monokryształów.

Charakteryzują się mniejszą wydajnością niż panele monokrystaliczne, dlatego producenci odchodzą od tego rozwiązania.

-- Głównym powodem są ograniczenia techniczne, które nie pozwalają na to, aby podnieść sprawność tych paneli. Panele polikrystaliczne najczęściej są koloru jasnoniebieskiego, a układ kwadratowych płytek pozwala na wykorzystanie całej powierzchni ogniwa fotowoltaicznego. Warto też zwrócić uwagę na to, że w tych panelach często widoczne są krawędzie kryształów - zauważają eksperci Sunday Polska.

Panele z krzemu amorficznego mniej odporne na warunki atmosferyczne

Panele amorficzne, charakteryzujące się niską ceną w stosunku do pozostałych paneli, zbudowane są z cienkich ogniw wykonanych z bezpostaciowego krzemu. Ogniwa w tym module nie wyróżniają się jak w klasycznym, krzemowym i tworzą jedną zwartą formację w kolorze od ciemnobordowego do czarnego.

- Stosunkowo niska cena paneli z krzemu amorficznego wpływa na ich sprawność, która jest bardzo niska, a to z kolei na to, że urządzenia tego rodzaju są wyjątkowo nietrwałe. Co prawda charakteryzują się elastycznością i lekkością, ale tym samym posiadaniem niskiego stopnia wrażliwości na wysokie temperatury i warunki atmosferyczne - podsumowują eksperci Sunday Polska.