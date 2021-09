Jakie czekają podwyżki cen za prąd i gaz?

W ciągu ostatnich 3 miesięcy cena netto gazu wzrosła o ponad 100% z 0,15 zł/kWh do 0,30zl/kWh. Cena netto energii elektrycznej skoczyła z 0,30 zł/kWh do ponad 0,50 zł/kWh. Szokujące wzrosty cen przełożą się na większe rachunki za prąd i gaz w gospodarstwach domowych. Jak je zmniejszyć?

Po spadkach cen gazu na TGE w 2020 r., której towarzyszyły spadki cen w taryfach PGNiG OD (do poziomu 8,543 gr/KWh), od początku bieżącego roku do teraz notowania gazu wzrosły - w zależności od instrumentu - do nawet 234 proc.

W ciągu ostatnich 3 miesięcy (lipiec, sierpień, wrzesień) cena gazu wzrosła o ponad 100% z 0,15 zł/kWh do ok. 0,30 zł/kWh (netto).

Ceny za gaz podnosi w swoich taryfach PGNiG OD zaś Enea już zapowiedziała, że złoży wnioski do URE (Urzędu Regulacji Energetyki) o podwyższenie taryfy za prąd.

Z kolei cena energii skoczyła z 0,30 zł/kWh do ponad 0,50 zł/kWh i mówimy tu o cenach netto. Szokujące wzrosty cen prądu i gazu z ostatnich kilku dni na pewno przełożą się na większe rachunki za prąd i gaz.

W przypadku cen za energię elektryczną to po doliczeniu VAT-u i opłaty za dystrybucję powoli ale konsekwentnie zbliżamy się do granicy 1 zł/kWh.

Ceny prądu podskoczą nawet o 40-50% w górę do 2030 roku

Prognozy w przypadku cen energii elektrycznej w UE nie są zbyt optymistyczne. Eksperci przewidują, że ceny energii elektrycznej w Unii Europejskiej, podskoczą o 30-40% do końca 2030 r.

Wyższe podwyżki czekają Polskę, gdyż wiążę się to z koniecznością dekarbonizacji polskiego przemysłu i energetyki i realizację założeń Fit for 55. Do tego dochodzą wzrosty cen uprawnień sprzedaży CO 2 .

Zaczynamy już płacić za opóźnienia w transformacji energetycznej polski, a jak zapowiadają ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego to tylko początek.

Czeka nas, właścicieli gospodarstw domowych, wzrost kosztów energii sięgający nawet 40-50% na osobę, co przekłada się na wzrost miesięcznych rachunków za energię nawet o 170-180 zł (lub więcej) do 2030 r.

Jak widzimy trendy wzrostowe są nieuniknione jeżeli chodzi o ceny energii (prąd i gaz). Jak się uchronić przed nimi?

Fotowoltaika coraz bardziej opłacalna nawet po likwidacji systemu opustów

Według planowanej nowelizacji przepisów dotyczących zmiany systemu opustów dla producentów, właściciel instalacji sprzedawałby nadwyżki wyprodukowanej energii za około 25 gr/1 kWh, równocześnie płacąc około 70 gr za każdą 1 kWh pobraną z sieci elektroenergetycznej.

- Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, z pewnością pojawi się potrzeba dopłaty, której wysokość będzie uzależniona od mocy instalacji i zużycia energii. Instalacja PV stwarza więc możliwość ochrony domowego budżetu przed drastycznym wzrostem cen za energię i gaz, szczególnie dla właścicieli domów jednorodzinnych – podkreśla ekspertka Soltec.

Inwestycja w fotowoltaikę jeszcze przed likwidacją systemu opustów przynosi szybko odczuwalne oszczędności.

Mimo, że średni koszt instalacji poniesiony przez inwestorów na instalację fotowoltaiczną wynosi ok. 29 tys. zł to spośród ankietowanych przez Oferteo.pl, aż 70% przyznało, że zauważa już pierwsze zyski wynikające z produkowania ekologicznej energii.

W przypadku blisko połowy z nich (47%) było to do 200 zł miesięcznie, 44% oszczędzało między 200 a 400 zł, a 9% w kieszeni zostaje nawet więcej.

Im wyższe będą ceny za 1 kWh energii elektrycznej tym szybciej będzie zwracać się inwestycja w instalację fotowoltaiczną, nawet po zniesieniu systemy opustów.

Zmiana dostawcy prądu i gazu może przynieść realne oszczędności na prądzie

Wielu właścicieli gospodarstw domowych nie wie lub odnosi się nie ufnie do możliwości zmiany sprzedawcy prądu co może prowadzić do obniżenia rachunków za prąd.

Zgodnie z obowiązującą w Polsce zasadą TPA, od 2007 roku odbiorcy końcowi czyli właściciele gospodarstw mają prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy prądu oraz gazu.

Prawie każdy dystrybutor lub sprzedawca energii oferuję umowę z gwarancją stałej ceny prądu. Gwarancja, o czym warto pamiętać, dotyczy tylko niezmienności cen energii czynnej. Opłaty dystrybucyjne nie są objęte gwarancją niezmienności ceny. Gwarancje cenowe na energie elektryczną są oferowane w umowach długookresowych na 2-4 lata.

Warto zwrócić uwagę, że sprzedawcy w umowach z gwarancją stałej ceny prądu zabezpieczają się przed dużymi wzrostami cen na rynku wprowadzając zapisy, że jeśli średnia cena prądu do Towarowej Giełdzie Energii ulegnie wzrostowi, to sprzedawca ma prawo zwiększyć cenę z gwarancją proporcjonalnie do wzrostu.

W umowie z gwarancją ceny warto sprawdzić, czy nie są określone limity zużycia prądu. Oznacza to że gdy przekroczymy np. miesięczny limit zużycia prądu z gwarantowaną ceną to zapłacimy wyższą cenę za zużycie prądu.

Warto więc dokładnie prześledzić zużycie prądu na przestrzeni ostatnich kilku lat w gospodarstwie domowym, aby upewnić się czy zmieścimy się w danym limicie zużycia energii elektrycznej.

Zmiany dostawcy prądu niedługo jeszcze łatwiejsze

Szykująca się nowelizacja Prawa Energetycznego oraz ustawy o OZE pozwolą na zmianę sprzedawcy energii już w ciągu 24 godzin. Co więcej będziemy mieli możliwość zakupu energii elektrycznej po zmiennych cenach oraz uzyskamy dostęp do darmowej porównywarki cen prądu.

Pozwoli ona nam sprawdzić wszystkie oferty sprzedaży energii elektrycznej i wyborze tej najbardziej korzystnej z punktu naszego widzenia i budżetu domowego.

Powyższe zmiany mają rozruszać konkurencję na rynku i zmobilizować sprzedawców i dystrybutorów energii do oferowania korzystniejszych cen prądu.

Nowelizacja Prawa Energetycznego zobowiążę sprzedawców energii do informowania o nowych ofertach sprzedaży energii elektrycznej i możliwościach oszczędności na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej, co 3 miesiące.