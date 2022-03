Jakie dofinansowania na fotowoltaikę, pompę ciepła i magazyny energii w 2022 r.?

Czy można uchronić chociaż częściowo domowy budżet przed wzrostami cen energii? Jednym z rozwiązań jest inwestycja w OZE, czyli fotwoltaikę i pompy ciepła oraz magazyny energii które uniezależnią nas od rosnących cen energii i ciepła. Sprawdź, po jakie dotacje możesz sięgnąć inwestując w fotowoltaikę i pompę ciepła do domu w 2022 r.

Podwyżki cen gazu ziemnego o 54 proc., energii elektrycznej o 24 proc., a także znaczne wzrosty cen węgla, pelletu i drewna, stały się faktem.. W skrócie w 2022 r. wszyscy zapłacimy więcej, bez względu na to czy ogrzewamy dom gazem, ekogroszkiem czy pelletem.

Czy można przynajmniej obniżyć koszty związane z rosnącymi cenami prądu i gazu oraz węgla?

Odnawialne źródła energii sposobem na rosnące ceny prądu i gazu

Temat zrównoważonego budownictwa, domów przyszłości, czyli ekologicznych i energooszczędnych oraz zmniejszenia zużycia paliw stałych na rzecz odnawialnych źródeł energii, coraz częściej pojawia się w przekazach instytucji Państwowych.

Osoby, które chciałyby zrealizować takie inwestycje i pomóc ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, mogą skorzystać z wielu programów dotacyjnych, przypisanych do poszczególnych modernizacji. Dzięki temu inwestycja staje się mniejszym obciążeniem dla portfela a termin jej zwrotu ulega skróceniu.

Poniżej przedstawiamy aktualne dotację na fotowoltaikę, pompy ciepła, magazyny energii oraz wymianę pieca, które już ruszyły lub zostaną uruchomione w 2022 r.

Kiedy rusza Mój Prąd 4.0 i co nowego w programie?

Czwarta odsłona programu Mój Prąd przyniesie zachęcenie do wykorzystania jak największej ilości energii na potrzeby własne, uwzględniając dofinansowanie nie tylko do instalacji fotowoltaicznych, ale też do takich urządzeń jak: magazyny energii, ładowarki do samochodów elektrycznych, magazyny ciepła i chłodu oraz systemy zarządzania energią.

Dofinansowanie nadal będzie obejmowało prosumentów, którzy zdecydują się na inwestycję nowej instalacji fotowoltaicznej do 10 kW. Dotacja nadal pozwoli na sfinansowanie do 50% kosztów jej zakupu i montażu.

Jak wstępnie poinformowała NFŚiGW Mój Prąd 4.0 rusza ma ruszyć na początku kwietnia br. co pokrywa się ze zmianą systemu rozliczania prądu wyprodukowanego m.in. z fotowoltaiki na net-billing.

Na jakich zasadach fotowoltaika finansowania z programu Czyste Powietrze?

Kolejnym programem gdzie można uzyskać dotację jest Czyste Powietrze natomiast należy pamiętać, że w nim fotowoltaika jest uwzględniana tylko jako dodatek, do wymiany źródła ciepła i nie można dofinansować jej samodzielnie.

Program ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosfery przez gospodarstwa domowe. Kwota dofinansowania uzależniona jest od rodzaju planowanego przedsięwzięcia oraz od dochodu w gospodarstwie domowym.

Maksymalna wysokość dotacji na całą inwestycję, tj.: instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła oraz termomodernizacja budynku, w ramach programu Czyste Powietrze, to 69 tys. zł.

Należy pamiętać że z programu Czyste Powietrze można zdobyć dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej maksymalnie do 9 tys. zł )nie więcej niż 90% poniesionych kosztów).

Ulga termomodernizacyjna czyli odliczenie fotowoltaiki od podatku

Trzecią opcją jest rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej w ramach podatku dochodowego. Ulga pozwoli nam odliczyć od dochodu wszystkie poniesione wydatki w ramach zmniejszenie zużycia energii cieplnej w naszym domu.

W przypadku fotowoltaiki odliczymy, więc koszt zakupu i montażu instalacji. Łączna kwota odliczenia ulgi termomodernizacyjnej może wynieść do 53 tys. zł.. Poniżej podajemy dofinansowanie na pompy ciepła.

Moje Ciepło 2022 na pompę ciepła tylko dla wybranych

Jeśli chodzi o źródła ogrzewania to istotny jest rodzaj budynku, w którym planowany jest montaż pompy ciepła.

W przypadku, gdy budynek jest nowy – w trakcie budowy bądź niedawno oddany do użytku, można liczyć na wsparcie w ramach planowanego programu Moje Ciepło.

Program ten promuje zeroemisyjne źródła ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Dopłaty dotyczą zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Można uzyskać od 7 do 21 tysięcy złotych dotacji.

Czyste Powietrze z dofinansowaniem do pompy ciepła

Drugim programem znanym z dotacji do nowych źródeł ciepła jest Czyste Powietrze. W przypadku likwidacji pieca na paliwo stałe można uzyskać wsparcie nawet do 27 tys. zł na pompę powietrze- woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Dofinansowanie w ramach Czystego Powietrza można połączyć z ulgą termomodernizacyjną

Magazyny energii dla domu z dotacją Mój Prąd 2022

Od roku 2022 planowane jest poszerzenie programu Mój Prąd, który w wersji 4.0 ma również umożliwić wsparcie finansowe dla zakupu magazynów energii. Program zwiększy stopień niezależności energetycznej w gospodarstwach domowych.

Pozwoli też na umiejętne zarządzanie energią we własnym domu i jej konsumpcji, w ramach zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych. Wkrótce Fundusz Ochrony Środowiska udostępni szersze informacje na temat programu i opcji pozyskania dotacji, o czym będziemy na bieżąco informować

Termomodernizacja z pompą ciepła lub fotowoltaiką w pakiecie

Często w ramach wprowadzania nowego źródła ciepła, bądź ze względu na wymogi programu niezbędne jest docieplenie przegród budowlanych lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Takie przedsięwzięcia również mogą liczyć na wsparcie, bądź w programie Czyste Powietrze, bądź w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Gminne dotacje na fotowoltaikę i pompy ciepła

Jak widać wachlarz możliwości dofinansowań jest dość szeroki, natomiast nie kończy się na tych kilku punktach. Warto również przed inwestycją instalacji fotowoltaicznych, pompy ciepła czy magazynów energii, udać się do swojej gminy, ponieważ wiele z nich prowadzi swoje programy wsparcia bądź z budżetu Gminy bądź ze Środków Unii Europejskiej.