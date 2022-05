Dla zwykły prosumentów fotowoltaika to obniżenie rachunków za prąd. Dla rolników to możliwość obniżenia kosztów produkcji rolnej spowodowane m.in. podwyżkami cen energii. Dodatkowo, dofinansowania dla rolników obniżają znacząco koszty realizacji samej inwestycji w fotowoltaikę.

Produkowanie energii z instalacji fotowoltaicznych przynosi również szereg korzyści zarówno pod kątem finansowym, wizerunkowym, jak i ochrony środowiska.

Dla rolników to możliwość obniżenia comiesięcznych rachunków to realne oszczędności, niezależność energetyczna, a także to gwarancja wygody i unowocześnienie gospodarstwa. To również mniej obaw o wahania, a w zasadzie podwyżki cen energii.

Wzrost cen prądu to większe koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego

Wydatki na energię elektryczną ponoszone w związku z wykonywaną formą działalności wśród osób prowadzących gospodarstwa rolnicze są jednym z wielu czynników podnoszących ogólne koszty prowadzenia takiego gospodarstwa. Nie da się zatem ukryć, że rosnące ceny prądu dla rolników są bardzo zauważalne w kontekście opłacalności produkcji rolnej.

- Od początku 2022 roku rachunki za prąd wzrosły już o 24%. Inwestycja w fotowoltaikę zdecydowanie obniża koszty energii, Ponadto możliwość uzyskania dofinansowania na fotowoltaikę czyni inwestycję jeszcze bardziej opłacalną - podkreślają eksperci Sunday Polska.

Jakie dotacje do fotowoltaiki dla rolników w 2022 r.?

Ogólnopolski Program Agroenergia zapewnia dotację na instalację fotowoltaiczną, a okres kwalifikalności kosztów (środki trwałe, jak sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, która została objęta przedsięwzięciem) trwa od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2027 r. Zobowiązania, czyli podpisywanie umów, będą podejmowane do 31 grudnia 2025 r.

Stawiasz na rozwój swojego gospodarstwa? Wybierz najlepsze możliwości!

Wysokość dofinansowania do fotowoltaiki, jakie można uzyskać w tym programie, jest uzależniona od jej mocy i może wynieść do 13% dla instalacji o przedziale mocowym od 30 kW do 50 kW, ale nie więcej niż 25 tys. zł;

do 20% dla instalacji w przedziale mocowym od 10 kW do 30 kW, ale nie więcej niż 15 tys., zł.

Inne lokalne programy wspierające inwestycje w fotowoltaikę przez rolników:

Program Priorytetowy „AO – Ochrona Atmosfery” jest drugą formą pomocy inwestycji w fotowoltaikę dla rolników. Program ten jest dedykowany dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, a pożyczka może wynieść nawet 100% wartości kosztów kwalifikowanych. W zakresie inwestycji, na którą można uzyskać dotację, znajduje się zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Nabór do programu jest ciągły od 20 lutego 2020 roku aż do wyczerpania środków.

Inne formy wsparcia inwestycji w fotowoltaikę dla rolników w 2022

Jedną z form wsparcia inwestycji w fotowoltaikę na prowadzenie działalności rolniczej jest ulga inwestycyjna.

Ulga ta przysługuje na panele fotowoltaiczne w wysokości maksymalnie 25% kosztów inwestycji. To odliczenie od podatku na inwestycję w fotowoltaikę dla rolników jest dostępne ogólnopolsko i jest bezterminowe.

Spośród wskazanych powyżej, najkorzystniejszą i najbardziej popularną formą uzyskania dodatkowych środków na instalacje PV jest program Agroenergia. Istotną formą uzyskania dodatkowych oszczędności jest również skorzystanie z ulgi inwestycyjnej.