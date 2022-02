Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dotację z programu "Moje Ciepło"?

W 2022 r. po raz pierwszy ruszy program "Moje Ciepło", dzięki któremu można otrzymać dotacje do pomp ciepła. Wsparcie finansowe może sięgnąć od 7 do 21 tys. zł, w zależności od rodzaju pompy ciepła, którą chcemy kupić i zamontować. Jednak, aby ubiegać się o te dofinansowanie trzeba spełnić określone warunki.





Program "Moje Ciepło" to specjalni program finansowany z Funduszu Modernizacyjnego, będącego nowym Instrumentem Unii Europejskiej, a stworzono go w celu zwiększenia liczby budynków wykorzystujących OZE w Polsce. Ma też zachęcać do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania, których zakup to dość kosztowna inwestycja

Zakładany budżet programu to 600 mln zł i dotyczy dopłaty do zakupu oraz montażu pomp ciepła tylko i wyłącznie w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym.

Jakie warunki trzeba spełnić o dotację "Moje Ciepło" 2022?

Programem objęte są pompy ciepła, uznane jako najbardziej ekologiczne i zeroemisyjne źródło ogrzewania. Obowiązuje więc zasada, najpierw inwestycja, a potem dopiero są wypłacane dotacje.

Jakie warunki należy spełnić, żeby dostać dopłatę do pompy ciepła:

kupić i zamontować pompę ciepła w nowym domu.

dom musi spełnić wymogi podwyższonego standardu energetycznego.

dokonać zakupu pompy ciepła: 1 stycznia 2021- 31 grudnia 2026 r..

Ponieważ jest to program na zasadzie refundacji to wnioski będzie można składać na już zakończone inwestycje. O dotacje będzie można się ubiegać na pompy ciepła zakupione po 01.01.2021 r.

Domy też muszą spełniać energooszczędne wymogi

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Dom musi być obiektem nowobudowanym na etapie przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, bądź na etapie złożenia jednego z powyższych dokumentów z zastrzeżeniem, że nie było to wcześniej niż 01.01.2021 r.

Istotnym czynnikiem kwalifikującym będzie wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotna (EP) na potrzeby ogrzewania domu.

Wartość wskaźnika EP w zależności od terminu składania wniosku może wynosić maksymalnie:

do 63 kWh dla wniosków z 2022 r.;

do 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach.

Zgodnie z zapowiedziami nabór wniosków ma zostać uruchomiony na przełomie I i II kwartału tego roku i będzie on prowadzony analogicznie do programu Mój Prąd.

Osoby chcące się ubiegać o dotacje na zakup pompy ciepła będą mogli złożyć komplet dokumentów z zakończonych inwestycji, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Jak dużą dotację uzyskasz z programu "Moje Ciepło"?

Wysokość dotacji będzie uzależniona od rodzaju pompy ciepła, którą chcemy zakupić. Dla pomp ciepła powietrze/woda będzie to kwota do 7 tys. zł, natomiast w przypadku pomp gruntowych wsparcie może wynieść nawet do 21 tys. zł. Bezzwrotna dotacja będzie stanowić od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych, a do nich można zaliczyć zarówno zakup urządzeń jak i ich montaż w budynku.

Z jakimi programami dotacyjnymi można łączyć "Moje Ciepło"?

Aby inwestycja była jeszcze bardziej opłacalna oprócz Mojego Ciepła można skorzystać również z Ulgi Termomodernizacyjnej, natomiast należy pamiętać, że nie we wszystkich przypadkach może taka Ulga przysługiwać Inwestorowi. Dotacja Moje Ciepło jest wsparciem, które ma skłonić do wyboru pompy ciepła, jako proekologicznej instalacji grzewczej domu.