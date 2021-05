Jakie zmiany dla fotowoltaiki przyniesie nowelizacja prawa energetycznego?

Nowelizacja prawa energetycznego da impuls do rozwoju magazynów energii oraz stworzy centralny system informacji rynku energii. Zmiana prawa energetycznego to też obowiązek montowania liczników do zdalnego odczytu energii m.in. w instalacjach fotowoltaicznych, co może zwiększyć koszty inwestycji.

Senat poparł nowelizację prawa energetycznego 14 maja br. Przewiduje ona m.in. wymianę liczników na inteligentne, rozwijanie magazynów energii oraz stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii.

- Wprowadzone zmiany to potrzebny i znaczący krok w kierunku energii zeroemisyjnej. Aż 83% mocy w Polsce nadal jest produkowane z paliw kopalnych – to największy odsetek w całej UE - podkreśla Mariusz Hudyga, Product Manager w firmie Eaton.

Inteligentne liczniki pomogą rozwijać fotowoltaikę?

Nowelizacja pomoże w przechodzeniu na energię zeroemisyjną, bazującą na fotowoltaice i turbinach wiatrowych. Odnawiane źródła energii są niestabilne – nie zawsze wieje wiatr czy świeci słońce. Ich rozwijanie wymaga zatem inteligentnego zarządzania przepływem energii w sieci. W tym kierunku idą też procedowane zmiany. Zakładają one, że do 2028 roku co najmniej 80% odbiorców ma zostać wyposażonych w liczniki do zdalnego odczytu energii.

- Dane z urządzeń pozwolą stworzyć centralny system informacji rynku energii. Dzięki temu znane będzie aktualne zapotrzebowanie na moc, dokładne zużycie i prognozy – są to informacje kluczowe dla efektywnego korzystania z zielonej energii - podkreśla Mariusz Hudyga, Product Manager w firmie Eaton

Wsparcie dla magazynów energii to niezależność od dużych elektrowni

Zmiany w prawie energetycznym zwalniają z obowiązku uzyskania koncesji na mniejsze magazyny energii (do 10 MW) i obowiązku taryfowego. Znoszą także podwójne opłaty dystrybucyjne i przesyłowe: za energię pobraną z sieci do magazynu i oddaną z magazynu do sieci. Dla urządzeń o mocy poniżej 50 kW nie będzie też żadnych obowiązków rejestracji.

- Podniesie to konkurencyjność cen energii i będzie zachęcało potencjalnych inwestorów, więc przełoży się na rozwój całej branży magazynowania mocy. Włączanie do systemu magazynów energii pomoże Polsce w przechodzeniu na energię zeroemisyjną. Pozwolą one ustabilizować OZE i uniezależnić się od dużych elektrowni konwencjonalnych - zauważa Mariusz Hudyga, Product Manager w firmie Eaton.

Energia z odzysku z tramwajów i pociągów

Nowe regulacje zakładają również podstawę dla rekuperacji, czyli odzyskiwania energii elektrycznej podczas hamowania pojazdów trakcyjnych – tramwajów czy pociągów.

Energia zwracana do sieci trakcyjnej będzie uwzględniana w rozliczeniach za prąd odbiorcy. Każda tego typu inicjatywa to duży krok w kierunku ochrony klimatu, która wymaga jak najlepszego zarządzania energią na każdym etapie: wytwarzania, dystrybucji, ale też wykorzystywania.

Nowelizacja prawa energetycznego to krok w kierunku gospodarki zeroemisyjnej

Nowelizacja prawa energetycznego to wyraźny i bardzo potrzebny Polsce krok w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Zmiany wchodzą w życie w ważnym momencie transformacji energetycznej. Zeszłoroczne porozumienie w sprawie ożywienia gospodarczego Europy po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa zakłada m.in. przeznaczenie prawie jednej trzeciej funduszy na walkę ze zmianami klimatycznymi.

Określa też, że inwestycje powinny być zgodne z celami Porozumienia Paryskiego, czyli zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 zakłada m.in. redukcję udziału węgla w produkcji energii w Polsce do 56-60% i udział OZE na poziomie 21-23% w ogólnym zużyciu energii.

Trzeba pamiętać, że dążenie do energii zeroemisyjnej to długofalowy proces, wymagający dużego wysiłku i nakładów finansowych. Zmiany w prawie mogą jednak stanowić potrzebny branży impuls - podsumowuje Mariusz Hudyga, Product Manager w firmie Eaton.