Już 5 tysięcy zatwierdzonych wniosków w naborze Mój Prąd

Jak podało Ministerstwo Klimatu, w II naborze, który trwa od 18 stycznia br., do programu Mój Prąd zostało zatwierdzonych 5042 wniosków na łączną kwotę sięgającą 24,95 mln zł.

Drugi nabór do Programu Mój Prąd rozpoczął się 13 stycznia br. i potrwa do 18 grudnia 2020 r. Łączna moc instalacji, dla których wnioski o dotację zostały pozytywnie rozpatrzone wynosi 28,3 MW. Oznacza to, że w II naborze średnia moc instalacji, na które zostały przyznane dotacje wyniosła 5,6 kWp.

Teraz tylko elektroniczne wnioski

Od 31 marca br. do Programu Mój Prąd można składać tylko i wyłącznie elektroniczne wnioski, a te papierowe zostały wycofane. Wszystko to z powodu epidemii koronawirusa.

Każdy wniosek można złożyć tylko przez stronę internetową: http://mojprad.gov.pl/, z której dowiemy się jak przebiega realizacji programu, ale również sprawdzimy status realizacji złożonego przez nas wniosku.