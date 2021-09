Kiedy i jak prawidłowo czyścić panele fotowoltaiczne?

Na panelach fotowoltaicznych ciągle osadza się kurz, pył czy też pyłki roślin, albo martwe owady. Nie zawsze musimy je usuwać; czasem wystarczy poczekać na opady deszczu. Jednak są zabrudzenia, których nawet deszcz nie zmyje. Kiedy trzeba wyczyścić panele fotowoltaiczne? Ile kosztuje taka usługa?

Istnieją zabrudzenia niemożliwe do usunięcia poprzez opady atmosferyczne. Chodzi przede wszystkim o ptasie odchody, które zasychają na powierzchni modułów fotowoltaicznych.

Kiedy zabrudzenia obniżają efektywną pracę modułów fotowoltaicznych?

Standardowe zanieczyszczenia paneli słonecznych mogą powodować spadek mocy nawet o kilka procent w porównaniu do idealnie czystej powierzchni modułów.

Grubsza warstwa brudu może doprowadzić do ich przysłonięcia i w konsekwencji do zmniejszenia uzysku. Tak jak staramy się uniknąć zacienienia, tak powinniśmy uważać na stan i czystość posiadanych paneli.

- W przypadku urządzeń elektrycznych należy wystrzegać się pochopnych, nierozważnych decyzji – a do takich należy samodzielna próba naprawy czy właśnie oczyszczenia instalacji. Błędne użytkowanie zakupionych urządzeń może doprowadzić w skrajnych przypadkach do pożarów czy porażeń prądem, więc to kwestia bezpieczeństwa - dodaje Bartosz Majewski, członek zarządu ds. operacyjnych Edison Energia.

Jeżeli inwestor mieszka przy ruchliwej drodze gruntowej, to po lecie z małą ilością opadów atmosferycznych, warto przemyć panele w okresie jesiennym, aby zapewnić jak największy uzysk.

Ile kosztuje usługa czyszczenia paneli fotowoltaicznych?

Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się samodzielnego czyszczenia paneli fotowoltaicznych. Warto w tym celu zatrudnić firmę zewnętrzną, która specjalizuje się w usługach tego typu.

Korzystając z usługi należy zwrócić uwagę na kilka czynników. Przede wszystkim należy unikać zbyt wysokiego ciśnienia wody. Dlatego nie należy sięgać po popularne myjki, mimo że ich użycie wydaje się najpraktyczniejszym wyborem.

- Zbyt wysokie ciśnienie może doprowadzić do mikrouszkodzeń. Należy unikać też wszelkich szorstkich gąbek i szczotek, które rysują powierzchnię panelu słonecznego – mówi Agnieszka Kamińska-Strzelec, Szefowa Działu Serwisu Edison Energia.

Warto skorzystać z usługi myjącej profesjonalnej firmy, kiedy właściciel instalacji fotowoltaicznej musi mierzyć się z dużymi i uporczywymi zabrudzeniami, będącymi efektem zaniedbania oraz koniecznością wykonania tej pracy na wysokości (dachu domu).

- Odradza się wtedy stosowania silnych detergentów, które mogłyby wejść w niekorzystną reakcję chemiczną z materiałami używanymi do produkcji modułów fotowoltaicznych – dodaje Agnieszka Kamińska-Strzelec.

Średni koszt mycia paneli fotowoltaicznych nie przekracza 8-10 zł za 1 metr kwadratowy oczyszczanej powierzchni. Oczywiście możemy znaleźć tańsze oferty związane ze świadczeniem usług oczyszczania i konserwacji paneli, ale lepiej w tej kwestii zweryfikować doświadczenie oraz zapoznać się z technologią oczyszczania stosowaną przez taką firmę.