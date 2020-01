Kiedy opłaca się inwestować w biogazownie

Inwestycja w biogazownię rolną wymaga sporych nakładów finansowych i spełnienia dużej liczby formalności. Podpowiadamy, dlaczego warto inwestować w biogazownię i jaka moc instalacji sprawdzi w gospodarstwie rolnym.

Biogazownia rolnicza to nic innego, jak instalacja, dzięki której wyprodukujemy biogaz. Ten ostatni wykorzystuje się do różnych celów. Można go przetwarzać na tzw. biometan, który może posłużyć jako paliwo samochodowe.

Biogaz może być też dodatkiem wzbogacającym gaz ziemny w gazociągach, dzięki temu sprawdzi się w codziennym użytkowaniu np. w kuchenkach gazowych. Jednak biogaz spalany jest w biogazowi, która dodatkowo przetwarza go na energię elektryczną i cieplną.

Energię elektryczną można odsprzedawać, zaś cieplna może posłużyć do zasilenia centralnego ogrzewania oraz do podgrzania ciepłej wody użytkowej, okolicznych domów i mieszkań, czy obiektów inwentarskich. Jedynym, ubocznym produktem biogazowi jest tzw. poferment, który jest odpadem wymagającym specjalnego składowania np. w zbiornikach. Jak wielka biogazownia sprawdzi się w gospodarstwie rolnym?

Maksymalnie do 500 kW?

Eksperci zgodnie podają, że rozpoczynając inwestycje w biogazownie, na początku warto skupić się na tych o mocy 500 kW. Dlaczego? W pierwszej kolejności pojawiają się względy praktyczne

– W tej chwili mamy bardzo dużo projektów właśnie o mocy do 500 kW. Jest to spowodowane m.in. tym, iż im mniejsza instalacja tym łatwiej ją” wykarmić” odpadami wytwarzanymi w gospodarstwie. Większa moc to konieczność przygotowania większej ilości substratów i tutaj już pojawia się problem, bo takich ilości odpadów w okolicy może nie być, a należy pamiętać, iż gnojowica jest 10 x gorsza pod kątem fermentacji niż kiszonka kukurydzy, co powoduje, iż nie zawsze opłaca się ją przewozić - zauważa Przemysław Krawczyk, wiceprezes zarządu agriKomp Polska.

Ponadto, biogazownie o mocy do 500 kW wymagają mniej formalności i można je w każdej chwili rozbudować.

– Jeśli chodzi o biogazownie do 500 kW to występuje uproszczona ścieżka administracyjna, w której to nie ma konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Niemniej jednak projektując każdą instalację, staramy się zrobić to tak, aby istniała możliwość jej łatwej rozbudowy w każdym momencie – podkreśla Przemysław Krawczyk, wiceprezes zarządu agriKomp Polska i dodaje: - Należy jednak podkreślić, iż nie ma za dużo czasu, aby podjąć decyzję o budowie własnej instalacji. URE wydaje zaświadczenia do wejścia do systemu FIT/FIP do końca czerwca 2021 r., które gwarantuje możliwość odkupu energii elektrycznej przez 15 lat.

Jak podaje ekspert agriKomp Polska, po tym czasie inwestorzy, którzy otrzymali zaświadczenie URE, mają 36 miesięcy na decyzję, czy rozpoczynają budowę, czy zaniechają realizację projektu. W celu otrzymania takiego zaświadczenie trzeba dysponować wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami (warunki przyłączenia, warunki zabudowy, pozwolenie na budowę).