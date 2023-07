Kolejny sezon grzewczy przed nami. Wysypały się letnie oferty węgla oferowanego w atrakcyjnych cenach, ale uważajmy na jego jakość. Pamiętajmy że na rynku jest dużo importowanego węgla, który zasłynął z niskiej kaloryczności i jakości spalania. Masz prawo sprawdzić jakość węgla zanim go odbierzesz.

Ewidentnie widać, że sprzedaż węgla opałowego nie idzie zbyt dobrze. Media już snują nieśmiało o tym że może dodatek węglowy pojawi się znowu, może w postaci bonu. Jednak nie nastawiajmy się na tego typu działania ze strony rządu.

Ceny węgla i ekogroszku poszybowały mocno w dół w lipcu

Ceny węgla opałowego od początku kryzysu nigdy nie były tak niskie. I wydaje się że raczej nie zapowiada się aby one miały rosnąć. Świadczą o tym liczne reklamy w mediach i Internecie, w których sprzedawcy prześcigają się w promocjach na węgiel opałowy.

Węgiel luzem potaniał nawet do ok. 1100-1400 zł za tonę z darmowym transportem. Ceny bardziej kalorycznych i workowanych ekogroszków też już zeszły poniżej 2 tys. zł za tonę.

Polskie kopalnie także spowolniły wydobycie węgla. Zgodnie z informacjami zgłoszonymi przez oddział Polskie kopalnie wydobyły w kwietniu br. ok. 3,5 miliona ton węgla, podczas gdy wolumen sprzedaży wyniósł nieco ponad 3,3 miliona ton.

To oznacza, że na rynku jest po prostu zbyt dużo węgla. Tylko jakiego węgla? I tu zaczynają się przysłowiowe schody.

Czy można zamówić węgiel luzem bezpośrednio z kopalni PGG?

Jak się dowiadywaliśmy nie ma takiej możliwości zarówno węgiel opałowy PGG który był oferowany jest luzem w promocji lub niższych cenach można tylko odebrać z KDW. Nie ma takiej opcji usłyszymy na infolinii PGG.

Ewentualnie możemy wybrać opcję od KDW z dowozem pod dom. Jedynie co można to zamówić z węgiel czy też ekogroszek workowany z PGG dostarczany bezpośrednio z kopalni, ale jest on droższy.

Niska jakość węgla dowożonego i oferowanego przez KDW?

Wielu klientów skarży się nam, że nie chce zamawiać węgla przez KDW, gdyż uważają że na składach jest on gorszej jakości niż ten wydobywany z polskich kopalni.

I tutaj klienci którzy już zakupili węgiel luzem z PGG przez KDW wyrażają różnie opinie o jego jakości. Jedni chwalą węgiel, który zakupili z KDW.

Jednak niestety jest też taka część duża część klientów, która skarży się na jakość węgla oferowanego przez KDW. Najczęściej zwracają uwagę że jest on zbyt drobny albo jego kolor jest szary.

Jeden z rolników, klientów PGG, którzy do nas dzwonił do naszej redakcji sygnalizuje i uważa, że węgiel który wyjeżdża z kopalni PGG jest innej jakości niż ten który przyjeżdża pod ich dom.

Szczególnie jakość węgla, który jest przywożony bezpośrednio pod dom klienta budzi największe wątpliwości kupujących. Często jak podkreślają klienci jest wymieszany z innymi rodzajami węgla. Zanim więc odbierzesz węgiel bezpośrednio sprawdź jego jakość. Pamiętaj możesz nie przyjąć węgla i złożyć reklamację.

Jak sprawdzić jakość węgla zanim go odbierzesz?

Wiadomo że jakość opału węglowego niezależnie czy to miał węglowy, ekogroszek, czy też orzech możemy sprawdzić jak się pali dopiero jak wrzucimy do pieca. Niezależnie od tego warto zwrócić uwagę na parę rzeczy.

Po pierwsze to jest kolor zakupionego węgla. Węgiel opałowy dobrego gatunku jest głęboko czarny, natomiast im jest on bardziej koloru szarego, tym większe prawdopodobieństwo, że jego kaloryczność jest niska lub może zawierać niepożądane domieszki.

Przebijające się białe przebarwienia układające się w charakterystyczne paski mogą świadczyć o nadmiernej ilości kamienia w węglu, który spowoduje powstawanie większej ilości popiołu podczas spalania.

Kupowany węgiel powinien być także suchy. Oczywiście poziom wilgoci bardzo trudno jest samodzielnie zmierzyć. Jednak za niepokojący sygnał możemy uznać gdy biorąc w ręce węgiel odczujemy większy ciężar bryłek.

Warto więc zachować czujność przy zakupie węgla, który magazynujemy na sezon grzewczy.

Co piszą o węglu z PGG dostarczonego przez KDW?

Wielu klientów skarży się że niską jakością

Kupujcie dalej na PGG zamiast na składach 🥱

Skład przynajmniej trzyma jakość ✅

W obecnej chwili węgiel który sprzedaje PGG tez jest importowany 😄

Inni piszą że niska cena węgla oznacza niską jakość i powinniśmy się na to nastawiać

Kto widział kostkę za 1100,wiadomo że będzie badziew

Inni uczestnicy uważają że problem tkwi w KDW.

Niewiem gdzie to kupiłeś ale napewno autoryzowany dostawca kdw cię wydymał z towarem. Tak robią

Inni podkreślają że pozostaje reklamacja węgla.

pozostaje za reklamować taki temat mieszanka orzecha z miałem

W takiej sytuacji pozostaje reklamacja, którą możemy dokonać tylko w KDW.

Oto co mi odpisało PGG. Próbuj w KDW - napisał jeden z użytkowników PGG na Facebooka