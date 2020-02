Kolektory słoneczne praktycznie bezpłatnie podgrzeją wodę w domu

Kolektory słoneczne zainstalowane na dachu domu to energooszczędne rozwiązanie do podgrzania wody użytkowej czy wsparcia centralnego ogrzewania. Kolektory wykorzystują energię słoneczną do podgrzania wody, więc są tanie w użytkowaniu.

Kolektory słoneczne do wytworzenia energii cieplnej wykorzystują promieniowanie słoneczne. Energię cieplną można wykorzystać do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Koszt ogrzanie 300 l w.u. przy pomocy instalacji solarnej wynosi ok. 0,30 zł.

Wodę podgrzaną przez kolektory słoneczne możemy wykorzystać do zasilenia instalacji centralnego ogrzewania, a przynajmniej do wspomagania instalacji grzewczej (C.O.). Takie rozwiązanie będzie opłacalne przy zastosowania ogrzewania niskotemperaturowego, na przykład podłogowego w dobrze izolowanych budynkach. Pamiętajmy jednak, że w okresie jesienno-zimowym sprawność kolektorów słonecznych maleje, ze względu na większe zachmurzenia i skrócony dzień nasłonecznienia.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje paneli: płaskie i próżniowe.

Popularne kolektory płaskie

Polacy najczęściej decydują się na montaż kolektorów płaskich. Promieniowanie słoneczne jest w nich przetwarzane przez moduł absorbera, składającego się z sieci rurek miedzianych bądź aluminiowych przytwierdzonych do cienkiej blachy miedzianej lub aluminiowej pokrytej wysoko selektywną powłoką.

Kolektory są zabezpieczone specjalną szybą solarną o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego i obudową, zwykle wykonaną z profili aluminiowych. Absorber pochłania ciepło pochodzące ze słońca i przekazuje je cieczy, która płynie w kolektorze (najczęściej jest to glikol). Nieodłącznym elementem systemu solarnego służącego do podgrzania ciepłej wody jest podgrzewacz solarny. Ciepło z kolektora jest przekazywane do wymiennika w podgrzewaczu, który magazynuje podgrzaną w ten sposób wodę.

Przydatną funkcją kolektorów płaskich jest tzw. schładzanie rewersyjne, czyli możliwość odprowadzania nadmiaru ciepła przez obudowę, np. w przypadku dłuższej nieobecności domowników, gdy zakumulowane w wodzie ciepło nie jest wykorzystywane.

Kolektory próżniowo-rurowe

W ofercie producentów są również dostępne kolektory próżniowo-rurowe. Zbudowane są z ustawionych względem siebie równolegle szklanych rur o średnicy 5-10 cm, połączonych z absorberem. W rurach zostaje wytworzona próżnia, dzięki której straty ciepła z takich kolektorów są mniejsze niż w przypadku kolektorów płaskich. Rozwiązania próżniowo-rurowe są jednak znacznie droższe. Zwykle wybiera się je wtedy, gdy nie ma możliwości, aby zainstalować kolektor płaski w odpowiednim położeniu. Kolektory próżniowe są bardziej wydajniejsze, zwłaszcza w warunkach jesienno-wiosennych i zimowych – pochłaniają nie tylko promieniowanie bezpośrednie (jak kolektory płaskie), ale również rozproszone przez chmury – a próżnia gwarantuje idealną izolację termiczną. Latem pokrywają więc zapotrzebowanie na ciepłą wodę niemal w 100%, zaś zimą – nawet w 30%. Kolektory próżniowe są też droższe (o ok. 20%) od płaskich, a montaż jest dla instalatora znacznie prostszy.

Nachylenie i położenie kolektora słonecznego

Podstawowym warunkiem uzyskania efektywnej pracy instalacji solarnej jest właściwe nasłonecznienie kolektorów słonecznych. Idealnym rozwiązaniem byłoby zapewnienie zawsze prostopadłego kąta padania promieniowania słonecznego na kolektor. Wówczas przepuszczalność promieniowania przez szybę, a także przyjmowanie promieniowania przez absorber byłaby na najwyższym poziomie.

Jednak zmienne ustawianie kolektora względem słońca stosuje się bardzo rzadko – głównie ze względu na dodatkowe koszty instalacji stelaży i ich serwisowania. Zwłaszcza, że kolektory słoneczne charakteryzują się szerokim zakresem pracy. I tak np., szyba kolektora płaskiego (najwyższej klasy przepuszczalności) przepuszcza większość (około 90%) promieniowania nawet przy znacznym odchyleniu (60º) od kierunku prostopadłego.

Nachylenie kolektora słonecznego do poziomu zależy głównie od pory roku. Pionowe ustawienie panelu w zimie pozwala uzyskiwać najwięcej ciepła – słońce porusza się wówczas nisko nad horyzontem. Jest to jednak ustawienie bardzo niekorzystne w lecie. Wtedy kąt padania promieni słonecznych na pionowo ustawiony kolektor jest ostry. Badania, porównujące miesięczne nasłonecznienie, wykazały, że najkorzystniej jest ustawić kolektor pod kątem 45º lub nieco niższym.

Zalecane nachylenie kolektorów słonecznych uzależnione jest także od przeznaczenia instalacji solarnej. Najczęściej kolektory przewidziane są do całorocznego podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wówczas nachylenie kolektorów powinno wynosić od 30º do 45º. W instalacjach przewidzianych do dodatkowego wspomagania ogrzewania C.O., zaleca się instalować kolektory z wyższym nachyleniem. W ten sposób poprawia się warunki nasłonecznienia w okresie jesienno-zimowym, a jednocześnie obniża nasłonecznienie latem, zmniejszając możliwość występowania przegrzewów.

W nietypowych warunkach zabudowy, gdy połacie dachu są usytuowane w osi wschód-zachód, możliwe są dwa rozwiązania. Można zastosować układ dwóch baterii kolektorów lub też jednej baterii o zwiększonej ilości kolektorów. Wówczas skierowanie dla typowego wieczornego rozbioru wody użytkowej, zaleca się wybrać w kierunku zachodnim. Jeszcze innym rozwiązaniem jest zabudowa kolektorów słonecznych na południowej elewacji budynku – płaskich na stelażach lub próżniowych w pozycji pionowej.

Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę instalując kolektory jest ich umiejscowienie na dachu. Odległość kolektorów słonecznych od krawędzi dachu powinna wynosić minimum metr, ze względu na zwiększone siły oddziaływania wiatru w tych obszarach dachu. Wskazana jest także zabudowa kolektorów w górnej części połaci dachu, aby nie dopuszczać do powstawania obciążeń przez zsuwający się śnieg. Dla ochrony przed naporem śniegu można również stosować barierki przeciwśnieżne.

Ceny i opłacalność kolektorów słonecznych

Tak jak wcześniej pisaliśmy, wyróżniamy 2 rodzaje kolektorów słonecznych. Płaskie, które charakteryzują się atrakcyjną ceną oraz wysoką wydajnością w letnie i słoneczne dni. Jednak ich sprawność spada w dni pochmurne i w okresie zimowym. Ich cena zakupu wraz z montażem waha się 8-15 tys. zł. Na rynku dostępne są też kolektory próżniowe, wyposażone w dodatkową rurkę cieplną, wypełnioną płynem pośredniczącym. Dzięki temu wykazują dużo wyższą sprawność w pochmurne dni oraz przy działaniu niskich temperatur.

Niestety, cena solarów próżniowych jest wysoka i przekracza kwotę 20 tys. zł. Odpowiednio dobrane kolektory słoneczne są w stanie zaspokoić nawet do 60 % rocznego zapotrzebowania na c.w.u. Przyjmując, że 60% rocznego zapotrzebowania 4-osobowej rodziny wynosi ok. 52 tys. l wody. Do podgrzania takiej ilości ciepłej wody użytkowej do temperatury 45ºC potrzeba ok. 2 740 kWh. A więc przy cenie prądu za 1 kWh przez rok zaoszczędzimy nawet 1.753,6 zł na dobrej jakości kolektorach słonecznych.