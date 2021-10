Kto zarabia na podwyżkach cen paliw? Francuski potentat kontra rząd

Francuski koncern E.Leclerc udowadnia, że na podwyżkach cen paliw zarabiają głównie rządy państw.

Właściciel sieci stacji paliw działających przy supermarketach francuskiego koncernu E.Leclerc do końca października sprzedawać ma paliwo po kosztach własnych. W ten sposób chce pokazać, ile na podwyżkach cen paliw zarabia rząd, a ile firmy sprzedające paliwo – donosi portal e-petrol.pl.

Prezes i główny właściciel E.Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, zareagował w taki sposób na wypowiedź minister ds. transformacji ekologicznej Barbary Pompili, która publicznie wezwała sprzedawców paliw do obniżenia cen, by ulżyć obywatelom w obliczu drastycznych podwyżek. W opinii szefa koncernu, przedstawicielka rządu zapomniała o tym, że to państwo nakłada podatki od sprzedaży paliw i w ten prosty sposób może wpływać na ich ceny. Michel-Édouard Leclerc postanowił więc udowodnić, że za wzrost cen paliw odpowiadają głównie państwowe podatki. W ten sposób chce wywrzeć presję na władze.

Wszystko wskazuje na to, że francuski rząd w wyniku tej presji został przyparty do ściany, bo właśnie ogłosił, że przygotowuje program osłonowy dla obywateli. Minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire zapowiedział, że państwo będzie monitorowało poziom cen na stacjach, a dla osób o niskich dochodach wprowadzone zostaną bony paliwowe – donosi e-petrol.pl.

Z powodu rosnących cen energii dochody podatkowe państwa mają wzrosnąć w tym roku we Francji o 2,5 mld euro. Resort gospodarki poinformował, że rząd chce przeznaczyć około 5,6 mld euro na ochronę najniżej sytuowanych Francuzów z powodu rosnących cen energii. Oprócz monitoringu cen paliw rząd rozważa wprowadzenie górnych limitów cen gazu i energii elektrycznej dla najbiedniejszych rodzin.

Polski rząd tymczasem nie rozważa na razie ingerencji na rynku paliw. Wbrew wezwaniom opozycji przedstawiciele PiS i koncernu Orlen twierdzą, że ani marż ani akcyzy obniżać nie zamierzają. Co ciekawe politycy rządzącej formacji twierdzą, że Polacy nie odczuli zbytnio podwyżek, gdyż wskutek polityki rządu zarabiają lepiej…