Ceny niemieckiego oleju opałowego rosną do najwyższych poziomów od początku 2023 r. Powodem jest drastyczny spadek zapasów ropy naftowej. To spowodowało, że w środę ceny ropy naftowej gwałtownie wzrosły. A dziś ceny ropy naftowej i oleju napędowego cały czas rosną. Najprawdopodobniej po wyborach ceny oleju opałowego oraz paliwa na naszych stacjach sięgną zenitu.

Ceny paliw w Polsce nawet są o ponad 2,5 zł/l niższe niż u naszych sąsiadów. W Niemczech, Litwie, Czechach i Słowacji cena benzyny 95 jest nawet o ponad 2,5 zł wyższa na litrze niż w Polsce, a cena oleju napędowego prawie 2,5 zł na litrze niż w Polsce.

Do wzrostów cen na rynkach ropy przyczyniły się doniesienia o gwałtownym spadku zapasów ropy w USA w połączeniu z obawami o ograniczoną podaż na świecie w związku z cięciami wydobycia przez OPEC.

Ceny oleju opałowego w Niemczech gwałtownie rosną i w piątek rano przekroczą ostatni przejściowy szczyt z połowy września. Jak wynika z badań portalu oleju opałowego esyoil, w czwartek rano (28 września) olej opałowy kosztował w Niemczech ponad 115 euro za 100 litrów.

To wynik podobny do ostatniego szczytu cenowego jaki został osiągnięty w połowie września br. Przedział cenowy w czwartkowy poranek waha się od 113 euro za 100 litrów w niemieckim kraju związkowym Saary do nieco poniżej 119 euro za 100 litrów w Bremie i Dolnej Saksonii.

Ceny oleju opałowego coraz wyższe w Niemczech

Ceny ropy naftowej West Texas Intermediate (WTI) w USA wzrosły w środę o 3,29 USD, czyli 3,6%, do 93,68 USD, co stanowi najwyższy poziom w 2023 r. Ceny ropy Brent zamknęły się na poziomie 2,59 USD, czyli 2,8%, i osiągnęły poziom 96,55 USD.

W połowie tygodnia ceny oleju opałowego w Niemczech ponownie wzrosły, a w czwartek nawet przyspieszyły swoją tendencję wzrostową. Najwyższe ceny sprzed dwóch tygodni na pewno zostaną przekroczone.

- Specyfikacje giełd ropy, na których kontrakty terminowe na ropę naftową odnotowały kolejny skok cen, powodują dalszy wzrost cen oleju opałowego - podkreślają eksperci ds. ropy naftowej z Tecson.

Zbiorniki na ropę w USA są już puste...

Ceny oleju opałowego w USA wzrosły do ​​około 3,3 dolara za galon, osiągając 14 września br. najwyższy poziom od 10 miesięcy wynoszący 3,48 dolara, po tym jak dane EIA wykazały, że zapasy ropy naftowej w USA spadły bardziej niż oczekiwano.

Zapasy ropy naftowej w USA spadły w zeszłym tygodniu o 2,2 mln baryłek do 416,3 mln baryłek, znacznie przekraczając spadek o 320 000 baryłek, jakiego oczekiwali analitycy w ankiecie Reuters.

Dane pokazały również, że zapasy ropy naftowej w węźle magazynowym Cushing w stanie Oklahoma, miejscu dostaw amerykańskich kontraktów terminowych na ropę, spadły w ciągu tygodnia o 943 tys. baryłek do mniej niż 22 milionów baryłek, co stanowi najniższy poziom od lipca 2022 r.

Ceny ropy naftowej i oleju opałowego spadły w zeszłym tygodniu, ale następnie szybko wzrosły, gdy w rynki uderzyła niepewność z powodu zimowych niedoborów dostaw po tym, jak Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową nakazała Arabii Saudyjskiej i Rosji ograniczenie produkcji o 1,3 mln baryłek dziennie do końca roku.

Jak się mają wzrosty ceny ropy naftowej i oleju opałowego w Niemczech i na świecie do cen paliw na naszym rodzimym rynku?

Czy po wyborach czeka nas Armagedon na stacjach paliw?

Nie ma co się oszukiwać. Tak niskie ceny benzyny i diesla znajdziemy tylko na polskich stacjach benzynową tylko dlatego że rozpoczął się okres przedwyborczy i rządzący próbują obniżyć ceny paliw, węgla, oleju opałowego, energii elektrycznej, ale też kredytów (obniżając stopy procentowe).

Tutaj ewidentnie powody do zmartwienia mają też właściciele mieszkań którzy ogrzewają je olejem opałowym. Wygląda na to że w przypadku cen za ogrzewanie olejem opałowym także padną niechlubne rekordy.

Ceny paliw benzyny i diesla w Polsce i innych krajach (stan na 04.10.2023)

Rodzaj paliwa PB 95 Diesel Państwo Cena w litrach Cena w litach Polska 5,99 zł/l 6,02 zł/l Niemcy 8,75 zł/l 8,62 zł/l Litwa 7,36 zł/l 7,40 zł/l Czechy 7,65 zł/l 7,63 zł/l Słowacja 7,96 zł l 7,90 xł

Źródło: e-petrol.pl

Jak widzimy że u naszych sąsiadów cena benzyny 95 jest nawet o ponad 2,5 zł wyższa na litrze niż w Polsce a oleju napędowego prawie 2,5 zł na litrze niż w Polsce. To nasz kraj pozostaje "zieloną wyspą" gdzie ceny paliw są jednymi z najniższych. Jednak tylko do wyborów.

Jeżeli ceny ropy i oleju napędowego będą dale rosły na światowych rynkach czeka nas szok cenowy na stacjach paliw. Warto więc jeżeli macie możliwość dokonać zakupu paliwa bo taniej już nie będzie. Także będziemy się zmagali z cenami na stacjach paliw sięgające ok. 9 zł za lit i może nawet więcej.

Dlaczego więc w Polsce ceny paliw są nawet o ponad 2,5 zł/l niższe?

Chyba każdy z nas zna odpowiedź na te pytanie. Rządzący chcą wygrać wybory Robią to wszystko po to aby obniżyć inflację i wzbudzić w wyborcach że rządzący panują nad rosnącymi cenami.

Warto zauważyć że takie zabiegi miały miejsce w poprzednich wyborach parlamentarnych. Niezależnie czy rządzi PiS czy PO stosują podobne działania mające wzbudzić w nas przekonanie że Polska idzie w najlepszym możliwym kierunku.

Tak czy inaczej najprawdopodobniej po wyborach parlamentarnych ceny oleju opałowego oraz paliwa i na naszych stacjach sięgną zenitu. Dobrą wiadomością że wtedy paliwa nie zabraknie dla nikogo...,