Likwidacja systemu opustów nakręciła boom na przydomową fotowoltaikę

Od 2019 r. mamy do czynienia z fotowoltaicznym boomem. Jednak teraz wzrasta rekordowe zainteresowanie fotowoltaiką, gdyż Polacy chcą zdążyć przed wejściem w życie nowych przepisów. Według ekspertów zapowiadane zmiany w rozliczaniu będą niekorzystne dla przyszłych właścicieli mikroinstalacji i mogą zahamować rozwój rynku.

Według danych PTPiREE na koniec sierpnia 2021 r. z fotowoltaiki korzystało już 688 tys. prosumentów (w 2015 r. było ich tylko 4 tys.).

Największym zainteresowaniem energia słoneczna cieszy się w woj. mazowieckim (14,5% w skali kraju), śląskim (12,1%) i wielkopolskim (10,7%).

Fotowoltaika rozwinęła się dzięki opłacalności ekonomiczną oraz dofinansowaniom np. w ramach programu Mój Prąd lub wsparcia na poziomie regionalnym.

Eksperci wskazują, że niekorzystne dla prosumentów rozliczanie na zasadzie net-billingu może zahamować rozwój fotowoltaiki w Polsce, szczególnie w kontekście mikroinstalacji.

Jak wygląda zainteresowanie energią słoneczną na mapie Polski? W których regionach jest największe, a w których najmniejsze? Gdzie znajdują się największe farmy fotowoltaiczne w Polsce?

Jak eksperci widzą najbliższą przyszłość tego sektora OZE w naszym kraju, szczególnie w kontekście zapowiadanych zmian w przepisach? Odpowiedzi można znaleźć w najnowszym raporcie przygotowanym przez portal fotowoltaikaonline.pl.

Fotowoltaika nie tylko z korzyścią dla klimatu, ale też i budżetu domowego

Odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika, są bardzo istotne w kontekście przejścia na gospodarkę bezemisyjną.

- Współpracując z magazynami energii, panele fotowoltaiczne mogą w znacznym stopniu zastępować spalanie paliw kopalnych, które jest główną przyczyną ocieplania klimatu – tłumaczy Mikołaj Troczyński, specjalista ds. OZE w WWF Polska. Rosnąca ostatnio w ogromnym tempie liczba domowych mikroinstalacji PV może tylko cieszyć.

Według danych PTPiREE na koniec sierpnia 2021 r. z fotowoltaiki korzystało już 688 tys. prosumentów (w 2015 r. było ich tylko 4 tys.). Z kolei tempo przyrostu zainstalowanej mocy obecnie jest jednym z najwyższych w całej UE.

Jako powody tak szybkiego rozwoju fotowoltaiki w Polsce eksperci wskazują przede wszystkim opłacalność ekonomiczną oraz dofinansowania np. w ramach programu Mój Prąd lub wsparcia na poziomie regionalnym.

- Dopóki nie istniał system zachęt do rozwoju mikroinstalacji, to one po prostu nie powstawały. Niezależnie od tego, czy jako społeczeństwo lubimy odnawialne źródła energii, nie wydamy oszczędności na coś, co nie przyniesie nam korzyści finansowej – komentuje Tobiasz Adamczewski, kierownik ds. OZE w Forum Energii.

W jakich województwach fotowoltaika najbardziej się rozwija?.

Portal fotowoltaikaonline.pl przeanalizował dane pochodzące z tysięcy zapytań ofertowych z całej Polski, które wpłynęły w okresie od stycznia 2020 r. do września 2021 r.

Z raportu wynika, że największym zainteresowaniem energia słoneczna cieszy się w woj. mazowieckim (14,5% w skali kraju), śląskim (12,1%) i wielkopolskim (10,7%). Ogromne zainteresowanie w tych regionach potwierdzają też dane dotyczące beneficjentów programu Mój Prąd.

Największa liczba dotacji (ponad 27 tys.) popłynęła do mieszkańców woj. wielkopolskiego i śląskiego, a nieco mniejsza do mazowieckiego i małopolskiego.

Z raportu wynika też, że wschodnie regiony Polski, które do tej pory nie wykazywały większego zainteresowania energią słoneczną, również zaczynają się na nią otwierać.

Największy wzrost liczby zapytań w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. portal fotowoltaikaonline.pl odnotował w woj. podlaskim i lubelskim (odpowiednio o 40% i 37% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku).

Zdążyć przed niekorzystnymi zmianami rozliczania prądu z fotowoltaiki

Najbliższa przyszłość fotowoltaiki stoi jednak pod znakiem zapytania, co wynika przede wszystkim z nowych przepisów, które zgodnie z zapowiedziami rządu, mają wejść w życie 1 kwietnia 2022 r.

Eksperci wskazują, że niekorzystne dla prosumentów rozliczanie na zasadzie net-billingu może zahamować rozwój fotowoltaiki w Polsce, szczególnie w kontekście mikroinstalacji. Na razie jednak trudno ocenić, jakie skutki faktycznie przyniosą planowane zmiany i jak bardzo ucierpi na tym cała branża.

- Co ciekawe, w ostatnim kwartale 2021 r. zapowiedzi zmian w przepisach spowodowały, że boom na fotowoltaikę dodatkowo przybrał na sile, a liczba zapytań bije wcześniejsze rekordy. Obecnie zauważamy ogromny wzrost, co żartobliwie można nazwać „fotowoltaiką last minute”. Osoby składające zapytania otwarcie wskazują, że chcą zdążyć przed nowym sposobem rozliczania – mówi Adrianna Płonka z portalu fotowoltaikaonline.pl.