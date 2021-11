Magazyny energii pozwolą nie tylko oszczędzać, ale i zarabiać na prądzie?

Likwidacja systemu opustów od 1 kwietnia 202 r. spowoduje, że prosumenci staną się aktywnymi uczestnikami rynku, którzy będą kupować i odsprzedawać wyprodukowaną energię z instalacji fotowoltaicznej. Czy wytwarzanie i odsprzedawanie prądu będzie bardziej opłacalne dzięki magazynom energii?

Nowe zasady rozliczania prądu z fotowoltaiki, które mają wejść od 1 kwietnia 2022 r., wymuszą na prosumentów zupełnie nowe podejście do wykorzystywania na własny użytek jak i magazynowania oraz sprzedawania prądu.

Prąd jak akcje - będziesz kupować taniej i sprzedawać drożej?

Takie podejście do produkcji i zarządzania własną energią może wydawać się co najmniej niedorzeczne. I nic dziwnego.

Obecny system opustów, głownie zachęcał do produkcji i magazynowania prądu z fotowoltaiki po to żeby go wykorzystywać w okresie kiedy nazwijmy rzeczy po imieniu, wytwarzanie energii z OZE jest nieopłacalne.

Jednak najprawdopodobniej od 1 kwietnia 2022 r. nowi prosumenci (czyli m.in. nowi właściciele instalacji fotowoltaicznych) będą musieli całkowicie zrewidować swoją wiedzę i podejście do zarządzania energią elektryczną, wytworzoną z przydomowej fotowoltaiki.

Staną się oni aktywnymi graczami na rynku fotowoltaicznym (i energetycznym), którzy będą musieli podejmować decyzję kiedy bardziej opłacalna będzie sprzedaż energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej, a kiedy ja lepiej zmagazynować lub wykorzystać do własnego.

Działanie nowego systemu rozliczeń prądu z fotowoltaiki można w dużym uproszczeniu trochę porównać do kupowania i zarządzaniem portfelem akcji.

Nowi prosumenci będą musieli bardziej świadomie zarządzać wyprodukowanym prądem z fotowoltaiki. Oznacza też że będą musieli oni zainwestować w magazyny energii oraz system inteligentnego zarządzania wyprodukowaną energią.

Magazyn energii to swoboda zarządzania własnym prądem

Prosument dzięki nowemu systemowi rozliczania prądu ma skupić się na jego autokonsumpcji i kumulowaniu energii. Posłużą ku temu nie tylko magazyny ciepła, pompy ciepła czy przydomowe stacje ładowania samochodów eklektycznych.

- Jednym z rozwiązań jest magazyn energii – nasz przydomowy magazyn energii nie tylko może służyć za źródło kumulacji energii bezpośrednio z systemu fotowoltaicznego, ale przy odpowiednim zarządzaniu tym układem możemy ten magazyn energii naładować tanią energią z sieci w godzinach nocnych by później z zyskiem odsprzedać ten prąd do sieci po wyższej ceny lub wykorzystać potem w tych pikowych godzinach na własny użytek - podkreśla Michał Skorupa, prezes zarządu Foton Technik. - Pamiętajmy, że magazyny energii to nie tylko urządzenia, które mają kumulować energię z naszej instalacji OZE, ale również zapewnią nam bardziej świadome i ekonomiczne zarządzanie energią poprzez doładowywanie magazynu w tanich godzinach taryfowych po niższej cenie prądu i sprzedawaniu tej energii do sieci po wyższych cenach - podkreśla prezes Foton Technik.

Takie zarządzanie własnym z prądem OZE może wydawać się nieopłacalne. Prosumenci i inwestorzy w instalacje fotowoltaiczną mogą sobie zadawać pytania - skąd mam wziąć środki na zakup magazynu energii? Skąd mam wiedzieć, kiedy odsprzedać prąd z fotowoltaiki, a kiedy go bardziej mi się będzie opłacało wykorzystać na własny użytek?

Dowiedz się jakie możliwości daje własny magazyn energii i z poniższej relacji wideo..

W pozyskaniu środków finansowych na nowy magazyn energii ma pomóc kolejna Edycja Mój Prąd 4.0.

Magazyn energii z dotacji Mój Prąd 4.0

Rząd będzie musiał zachęcić i pokazać przyszłym inwestorom, że inwestycja w fotowoltaikę może być bardziej opłacalna i atrakcyjna.

Niestety na razie nie widać żadnych działań ze strony rządu, który powinien zaprezentować i przybliżyć inwestorom jak mogą w bardziej ekonomiczny i bardziej opłacalny sposób oszczędzać a nawet zarabiać na prądzie wytworzonym z fotowoltaiki.

- Takim elementem zachęty ma być szeroko zapowiadany Mój prąd 4.0, gdzie wiemy, że system fotowoltaiczny ma zagwarantować synergię z pozostałymi urządzeniami OZE, czyli peryferyjnymi magazynami energii, stacjami do ładowania aut elektrycznych, czy pomp ciepła - podkreśla Michał Skorupa, prezes Foton Technik.

To właśnie magazynowanie energii w ramach własnego systemu fotowoltaicznego powinno dawać większą niezależność co do zarządzaniem i wykorzystywaniem prądu.

Kiedy odsprzedawać, a kiedy magazynować prąd z fotowoltaiki?

Nikt z rządzących nie podnosi kwestii, w jaki sposób przyszli prosumenci mogliby "lepiej wyjść" na magazynowaniu czy odsprzedawaniu prądu z fotowoltaiki.

Być może, na takim rozwiązaniu będą mogli więcej oszczędzić, ale nikt im nie przedstawia nowych możliwości i wyzwań, jakie niesie za sobą likwidacja obecnego systemu opustów.

Wszyscy przedstawiają i skupiają się na stratach, jakie poniosą przyszli właściciele instalacji fotowoltaicznych z powodu likwidacji systemu opustów.

Brakuje też informacji, a nawet systemu inforumującego - po jakim kursie w danym czasie można kupić prąd z sieci lub odsprzedawać prąd z fotowoltaiki, tak aby było to optymalne najbardziej opłacalne i w interesie przyszłych właścicieli instalacji fotowoltaicznych.

W jaki sposób przyszli prosumenci mieliby podejmować decyzję o opłacalnej sprzedaży lub magazynowaniu energii z instalacji fotowoltaicznej? Z tym pytaniem pozostajemy na razie bez konkretnych odpowiedzi.