Modernizacja instalacji grzewczej a stan docieplenia w domu

Inwestycja w gruntowną modernizację instalacji grzewczej domu wraz z wymianą górnego źródła ciepła na pewno znacząco zmniejszy koszty związane z utrzymaniem centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Jednak często pociąga ona za sobą konieczność dodatkowego przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego.

O efektywności działania zarówno nowoczesnej, jak i tej klasycznej instalacji grzewczej, decyduje wiele czynników: zaczynając od wyboru górnego urządzenia grzewczego (pieca, kotła, pompy, paneli solarnych) po charakterystykę energetyczną budynku (ilość energii, jaka jest potrzeba do ogrzania budynku przez rok), wielkości pomieszczeń, po rodzaj i koszty paliwa (energia elektryczna, olej, drewno, węgiel, gaz), jakim jest ona zasilana.

Wreszcie nie można zapomnieć o przeznaczeniu samej instalacji. Czy ma on tylko obsługiwać centralne ogrzewanie (c.o.), czy też jej funkcja będzie wiązała się z ogrzaniem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)?

To ma ogromny wpływ na dobór mocy oraz rodzaj instalacji grzewczej, dlatego warto sięgnąć po poradę odpowiedniego specjalisty.

Po pierwsze projekt

Niezależnie czy chcemy zmodernizować istniejąca instalacje grzewczą (wymienić tylko określone jej elementy, takie jak górne lub dolne źródła ciepła), czy też wymienić ją na nową (górne i dolne źródło ciepła wraz z całym orurowaniem instalacji) warto skorzystać z usług doświadczonego projektanta.

Samodzielne dobranie instalacji grzewczej o zbyt małej mocy grzewczej doprowadzi do tego, że część pomieszczeń będzie niedogrzanych, zaś cała instalacja grzewcza, szczególnie górne źródło, będzie nadmiernie eksploatowana, co przyspieszy jej zużycie. Z kolei instalacja grzewcza o zbyt dużej mocy, to po pierwsze przepłacona inwestycja. Po drugie zaś, zbyt duża moc grzewcza górnego źródła, także prowadząca do nieregularnej jego pracy, a co ważniejsze przy niektórych urządzeniach wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), może powodować przegrzanie i szybsze zużycie glikolu tzw. płynu transportującego ciepło z górnego źródła i oddającego ciepło do instalacji dolnego źródła (grzejników).

Dobór instalacji a stan ocieplenia

Wstępnie szacując rodzaj instalacji, jaką należy dobrać, musimy wziąć pod uwagę wielkość powierzchni do ogrzania. W tym przypadku wybierzemy powierzchnie ok. 150 m2 (dwie kondygnacje). Istotna jest też charakterystyka energetyczna naszego budynku, wyrażona zapotrzebowaniem na energię elektryczną, mierzoną w kilowatach na 1 m2 przez cały rok.

W przypadku niedocieplonego domu, uśrednione zapotrzebowanie na energię cieplną może wynieść nawet ponad 120 kWh/m2*rok na samo ogrzanie. Z kolei, jeżeli chodzi o budynki energooszczędne, które od 2021 roku będą standardem nowego budownictwa, zapotrzebowanie te wynosi ok. 50-70 kWh/m2*rok.

Jest to prawie 2 razy mniej niż w przypadku budynków słabo docieplonych. Te rozbieżności mogą się wydawać niewielkie, ale jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę metraż domu np. 150 m2 to tylko do samego ogrzania domu eneregooszczędnego w ciągu roku będziemy potrzebowali ok. 10.500 kWh*rok (150 m2 x 70 kWh/m2*rok). W przypadku domu niedocieplonego o takiej samej powierzchni zapotrzebowanie takie będzie wynosiło 18.000 kWh*rok lub nawet więcej.

Do tego należy także doliczyć dodatkowo zapotrzebowanie na ogrzanie c.w.u, gdzie na 1 członka rodziny średnio zużywamy nawet ok. 700 kWh na rok, co dajemy nam 2800 kWh na rok przy 4-osobowej rodzinie (4 x 700 kWh). W sumie jest to ok. 13.300 kWh*rok dla domu energooszczędnego, zaś dla nieocieplanego budynku już ponad 20.800 kWh*rok.

Dlatego też bardzo istotne jest przeprowadzenie mniej kosztownej termomodernizacji domu, aby poprawić jego charakterystykę energetyczną. Możemy dzięki temu zaoszczędzić nawet do ponad 30% ciepła i o też tyle zmniejszyć rachunki za ogrzewanie w ciągu roku.