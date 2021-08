Mój Prąd 3.0: 110 tys. wniosków złożonych i budżet na wyczerpaniu

Budżet Mój Prąd 3.0 w wysokości 534 mln zł pozwoli na dofinansowanie maksymalnie ok. 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a już ponad 110 tys. wniosków zostało złożonych. Jak przewiduje redakcja Farmera środki na dofinansowane przydomowej fotowoltaiki skończą się we wrześniu br.

Zainteresowanie programem „Mój Prąd” jest tak duże, że budżet programu – dwukrotnie już powiększany do kwoty 1 mld 155 mln zł - jest de facto na wyczerpaniu.

Powiadomienia mailowe w tej sprawie są systematycznie wysyłane przez NFOŚiGW do wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych jeszcze w poprzedniej edycji programu (II nabór), a do tego momentu nie otrzymali środków.

Należy przy tym podkreślić, że regulamin programu nie dawał gwarancji otrzymania dofinansowania, gdyż obowiązuje zasada konkursowa, a alokacja środków, choć dwukrotnie zwiększana (o 100 mln zł i 55 mln zł) siłą rzeczy musiała być ograniczona.

Nie wszyscy wnioskodawcy z 2 edycji Mój Prąd dostaną dotację

Zważywszy na fakt, że ogromne środki w obu poprzednich naborach zostały już wyczerpane i prawdopodobieństwo, że pewna grupa wnioskodawców nie znajdzie się w gronie beneficjentów drugiej edycji programu „Mój Prąd” NFOŚiGW zachęca do składania wniosków w aktualnie trwającym naborze trzeciej edycji programu „Mój Prąd”.

Ponowne złożenie wniosków w obecnie trwającym trzecim naborze jest dodatkową możliwością dla osób, które najprawdopodobniej nie dostaną dotacji, a spełniają warunki regulaminowe trzeciej edycji.

NFOŚiGW zachęca beneficjentów 2. edycji Mój Prąd do składania wniosków

Warto z tym nie zwlekać, gdyż budżet tegorocznej edycji „Mój Prąd 3.0” w wysokości 534 mln zł pozwoli na dofinansowanie maksymalnie ok 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a już ponad 110 tys. wniosków zostało złożonych. Dodać trzeba, że trwający od 1 lipca br. nabór wniosków potrwa do 22 grudnia br. albo do wyczerpania alokacji.

Tymczasem zainteresowanie jest tak duże i dynamiczne (dziennie do NFOŚiGW wpływa nawet 3-4 tys. wniosków), że przy tempie składania dokumentów budżet trzeciej edycji programu „Mój Prąd” może wyczerpać się już do połowy września br.

NFOŚiGW zachęca, aby wnioskodawcy z drugiego naboru, którzy spełniają warunki regulaminu trzeciego naboru, a dotychczas nie otrzymali dofinansowania, skorzystali z dodatkowej szansy.

Warto zarazem pamiętać, że – zgodnie z regulaminem trzeciego naboru programu – wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie NFOŚiGW . Dokumentacja wysyłana do NFOŚiGW w formie papierowej ze względów formalnych nie będzie mogła być rozpatrywana.